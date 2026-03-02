Toruń pod chmurami. Kiedy w końcu doczekamy się słońca 02.03.2026?

Dzisiejszy poranek w Toruniu

Poranek w Toruniu 02.03.2026 rozpoczął się zgodnie z ponurymi przewidywaniami, czyli dominacją szarych chmur na niebie. Termometry wskazywały zaledwie 2 stopnie Celsjusza, choć odczuwalna temperatura była nieco niższa, oscylując wokół zera. Mimo początkowego chłodu, ciśnienie utrzymywało się na stabilnym poziomie, wynoszącym 1024 hektopaskale, co mogło być dla niektórych pocieszeniem.

W ciągu dnia, około godziny 13:00, temperatura ma podnieść się do przyjemnych 7 stopni Celsjusza, co daje nadzieję na choćby lekkie ocieplenie. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie umiarkowany, co sprawi, że spacerowanie po toruńskiej Starówce nie powinno być nieprzyjemne. Co ważne, mieszkańcy Torunia mogą odetchnąć z ulgą – dziś nie przewiduje się żadnych opadów.

Godzinowa prognoza dla Torunia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C -1°C Umiarkowany (2 m/s) Brak 10:00 3°C 0°C Umiarkowany (3 m/s) Brak 13:00 7°C 4°C Umiarkowany (4 m/s) Brak 16:00 9°C 7°C Umiarkowany (3 m/s) Brak 19:00 4°C 2°C Umiarkowany (2 m/s) Brak 22:00 6°C 5°C Umiarkowany (2 m/s) Brak

Co czeka Toruń jutro?

Jeśli dzisiejszy poniedziałek 02.03.2026 wydaje się szary, to wtorek 03.03.2026 przyniesie w Toruniu znaczne ocieplenie. Poranek powita nas z zachmurzeniem dużym, ale z temperaturą oscylującą już w okolicach 5 stopni Celsjusza, co będzie odczuwalnie przyjemniejsze niż obecny chłód. Ciśnienie atmosferyczne ma utrzymać się na wysokim poziomie, sięgając nawet 1028 hektopaskali.

Prawdziwa rewolucja nastąpi w godzinach popołudniowych, gdy termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza. Zachmurzenie stanie się umiarkowane, a później nawet pochmurnie, jednak bez przewidywanych opadów. Wiatr pozostanie łagodny, wiejący z kierunków zachodnich. Wygląda na to, że Toruń ma szansę na naprawdę ciepły i przyjemny wtorek, przypominający wczesną wiosnę, a nie początek marca.

Pomysły na aktywności w Toruniu

Mimo początkowego zachmurzenia, prognoza na dziś i jutro w Toruniu rysuje się optymistycznie – bez deszczu i z rosnącymi temperaturami. To idealna okazja, by bez obaw wybrać się na spacer po malowniczej Starówce, a może nawet na bulwary wiślane. Przy tak sprzyjającej aurze warto też odwiedzić któryś z toruńskich parków, choćby ten na Bydgoskim Przedmieściu.

Pamiętajmy, że choć temperatury rosną, poranki bywają zdradliwe. Warto ubierać się warstwowo, by móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Lekka kurtka i cieplejszy sweter to absolutne minimum, zwłaszcza jeśli planujemy spędzić na zewnątrz więcej czasu. Nie zapominajmy o parasolu, choć dziś nie będzie potrzebny, to w marcu pogoda lubi płatać figle.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.