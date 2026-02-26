Toruń zamarza! Ale to nie koniec zaskoczeń w pogodzie na 26 lutego!

Mróz ściska Toruń z samego rana!

Dziś, 26.02.2026, mieszkańcy Torunia muszą przygotować się na iście arktyczny poranek! Termometry pokażą minus dwa stopnie Celsjusza, ale to nie wszystko. Silny wiatr sprawi, że poczujemy się, jakby było aż minus siedem stopni! To prawdziwy szok termiczny.

Na szczęście niebo ma być bezchmurne, co da nam choć trochę słońca, by złagodzić ten mróz. Mimo wszystko, nie dajcie się zwieść – koniecznie ubierzcie się warstwowo, aby uniknąć przemarznięcia. Przez cały dzień będzie czuć chłodne podmuchy, zwłaszcza w odkrytych miejscach.

Popołudniowe starcie słońca z wiatrem

Wraz z upływem godzin temperatura powoli ruszy w górę, osiągając około cztery stopnie Celsjusza po południu. Niestety, odczuwalna wartość nadal będzie oscylować wokół zera, a nawet poniżej, przez porywisty wiatr. Niebo pozostanie zachmurzone, ale bez szans na deszcz czy śnieg.

Wieczorem temperatura spadnie do około jednego stopnia, a odczuwalnie będzie to minus trzy stopnie. Wiatr nie odpuści, więc ciepła kurtka i czapka to absolutna podstawa. Nie ma mowy o spacerach bez solidnego zabezpieczenia przed chłodem.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Torunia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -7°C 4 m/s Brak 10:00 -1°C -6°C 5 m/s Brak 13:00 3°C -1°C 5 m/s Brak 16:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 19:00 1°C -3°C 4 m/s Brak

Wielka odwilż nadchodzi jutro!

Trzymajcie się mocno, bo już jutro, 27.02.2026, Toruń czeka prawdziwa rewolucja pogodowa! Po dzisiejszym chłodzie, na horyzoncie pojawia się znaczące ocieplenie. Poranek nadal będzie rześki, z temperaturą około dwóch stopni, ale odczuwalnie tylko minus jeden.

Prawdziwy przełom nastąpi w ciągu dnia, kiedy to słupki rtęci poszybują w górę! Około południa możemy spodziewać się nawet jedenastu stopni Celsjusza! To szokująca zmiana po mroźnym czwartku. Niebo będzie całkowicie zachmurzone, ale co najważniejsze – bez opadów.

Niesamowite 11 stopni – Toruń rozkwita?

Popołudnie również przyniesie rekordowe ciepło jak na tę porę roku. Termometry wskażą dziesięć stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą ośmiu stopni. Wiatr będzie umiarkowany, nie psując nam przyjemności z tej niespodzianki. To idealne warunki, by odetchnąć po zimowych zmaganiach.

Wieczorem temperatura łagodnie spadnie do siedmiu stopni, z odczuwalną piątką. Cały dzień będzie pochmurny, ale brak opadów deszczu czy śniegu to prawdziwa ulga! Możemy spodziewać się przyjemnej, choć zachmurzonej, aury.

Jak spędzić ten zmienny czas w Toruniu?

Dzisiaj, w obliczu mroźnego poranka, najlepiej będzie zacząć dzień od ciepłej kawy i powolnego wyjścia z domu. Gdy słońce zacznie przebijać się przez chmury, krótkie spacery po Starówce mogą być przyjemne, pod warunkiem odpowiedniego ubioru. Pamiętajcie o czapce, rękawiczkach i szaliku!

Jutro natomiast to zupełnie inna bajka! Przy jedenastu stopniach Celsjusza warto pomyśleć o dłuższym spacerze brzegiem Wisły lub odwiedzeniu Bulwaru Filadelfijskiego. To idealna okazja, by poczuć przedwiośnie w pełni i cieszyć się urokami Torunia bez deszczu. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, nawet jeśli niebo będzie zachmurzone, bo aura i tak będzie jaśniejsza!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.