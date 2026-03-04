W Toruniu zimne przedpołudnie. Czy po południu nadejdzie prawdziwa wiosna?

Wiosna w Toruniu – kapryśna czy stabilna?

Środa 4 marca 2026 roku w Toruniu startuje niczym klasyczny, marzecowy falstart, serwując nam dość chłodne i pochmurne przedpołudnie. Termometry o godzinie 7:00 wskazały zaledwie 0 stopni Celsjusza, ale odczuwalna temperatura była jeszcze niższa, sięgając -3 stopni, co z pewnością nie zachęcało do porannych spacerów nad Wisłą. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1025 hPa, a wiatr wieje z północnego zachodu, z prędkością około 3-4 m/s.

Jednak nie traćmy nadziei, bowiem po południu sytuacja ma się diametralnie zmienić. Po godzinie 13:00 możemy spodziewać się, że niebo nad Grodu Kopernika zacznie się przejaśniać, a około 16:00 zagości prawdziwe bezchmurne niebo i zaskakujące 10 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie do około 4 m/s, a odczuwalna temperatura wzrośnie do przyjemnych 8 stopni, co po zimnym początku dnia będzie prawdziwym powiewem wiosny. Wieczorem, choć temperatura spadnie do 1 stopnia, nadal będziemy cieszyć się klarownym niebem, a odczuwalna temperatura wyniesie -3 stopnie.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Torunia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C -3°C 3 m/s Brak 10:00 2°C -2°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 16:00 10°C 8°C 4 m/s Brak 19:00 1°C -3°C 3 m/s Brak

Jaka pogoda czeka nas jutro w Toruniu?

Czwartek, 5 marca, przyniesie mieszkańcom Torunia kontynuację wiosennych, choć nieco kapryśnych trendów. Poranek znów przywita nas chłodem – o godzinie 7:00 termometry pokażą 0 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą -2 stopni. Niebo będzie pochmurne, choć bez opadów, a wiatr pozostanie delikatny, wiejąc z prędkością około 2 m/s z północnego zachodu. Ciśnienie wzrośnie do 1028 hPa, co może zwiastować stabilniejszą aurę.

W ciągu dnia możemy liczyć na znaczne ocieplenie, z temperaturami sięgającymi nawet 9 stopni Celsjusza wczesnym popołudniem. Przejaśnienia szybko zastąpią poranne chmury, a około godziny 10:00 ujrzymy bezchmurne niebo. Wiatr całkowicie zaniknie wieczorem, co pozwoli na spokojny koniec dnia. Warto jednak pamiętać o zmienności zachmurzenia – od bezchmurnego nieba rano do umiarkowanego zachmurzenia po południu.

Jak wykorzystać ten dzień w Grodzie Kopernika?

Skoro po południu 4 marca 2026 roku słońce ma łaskawie zaświecić, warto to wykorzystać! To idealna okazja na krótki spacer po toruńskiej Starówce, może nawet z filiżanką kawy na świeżym powietrzu, jeśli znajdziemy odpowiednio osłonięte miejsce. Temperatury w okolicach 10 stopni Celsjusza sprzyjają aktywnościom na zewnątrz, ale pamiętajmy, że wieczór przyniesie ponowne ochłodzenie, dlatego warto mieć pod ręką cieplejsze okrycie. Wysokie ciśnienie atmosferyczne powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu.

Przygotujmy się na ten toruński dzień warstwowo – poranna kurtka, a po południu lżejsza bluza może okazać się strzałem w dziesiątkę. Pamiętajmy, że marzec bywa zdradliwy i choć słońce grzeje, wiatr potrafi być dotkliwy. Czyste niebo wieczorem to z kolei doskonała sposobność do podziwiania gwiazd – Toruń w końcu jest miastem Kopernika!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.