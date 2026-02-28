Warszawa dziś zaskoczy. Czyżby nadeszła już prawdziwa wiosna 28.02.2026?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-02-28 6:34

Mieszkańcy Warszawy, przygotujcie się na solidną dawkę pogodowych emocji! Dziś, 28.02.2026, stolica może zaprezentować się z naprawdę niezwykłej strony, wręcz ocierającej się o wiosenne szaleństwo. Spodziewane ocieplenie i dużo słońca skłaniają do zastanowienia, czy to już koniec zimowych kaprysów. Sprawdźmy, co dokładnie czeka nas tego dnia w Warszawie.

Rozległe pole porośnięte fioletowymi i białymi krokusami oraz żółtymi narcyzami wypełnia dolną część kadru, tworząc barwny pierwszy plan. W tle widoczne są wysokie budynki miejskie, w tym charakterystyczny wieżowiec z iglicą, otoczone drzewami bez liści. Po obu stronach, na alejkach, przemieszczają się sylwetki ludzi, oświetlone przez nisko położone słońce, rzucające długie cienie. Całość skąpana jest w jasnym, błękitnym niebie z delikatnymi smugami chmur.

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Rozległe pole porośnięte fioletowymi i białymi krokusami oraz żółtymi narcyzami wypełnia dolną część kadru, tworząc barwny pierwszy plan. W tle widoczne są wysokie budynki miejskie, w tym charakterystyczny wieżowiec z iglicą, otoczone drzewami bez liści. Po obu stronach, na alejkach, przemieszczają się sylwetki ludzi, oświetlone przez nisko położone słońce, rzucające długie cienie. Całość skąpana jest w jasnym, błękitnym niebie z delikatnymi smugami chmur.

Pogoda w Warszawie dziś zaskoczy?

Mamy piątek, 28.02.2026, i wygląda na to, że Warszawa postanowiła zagrać nam na nosie, serwując pogodę, która w niczym nie przypomina końca lutego. Poranek może być jeszcze chłodny, z temperaturą około 2°C i odczuwalnym mrozem do -1°C, co z pewnością przypomni o niedawnych chłodach.

Jednak prawdziwy przełom nastąpi w ciągu dnia – spodziewamy się spektakularnego ocieplenia, z termometrami wskazującymi nawet 16°C w najcieplejszym momencie. To fenomenalny skok temperatury, który z pewnością wygoni nas na zewnątrz, a do tego ma być bezchmurnie, co tylko podkreśla wiosenny charakter tego dnia.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Warszawy

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:002°C-1°C3 m/sBrak
10:004°C1°C3 m/sBrak
13:0012°C10°C4 m/sBrak
16:0016°C15°C3 m/sBrak
19:009°C8°C3 m/sBrak

Co przyniesie pierwszy dzień marca?

Po dzisiejszym, niemal wiosennym szaleństwie, pierwszy dzień marca w Warszawie zaserwuje nam nieco chłodniejsze, ale wciąż przyjemne warunki. Poranek 1 marca 2026 roku przywita nas z zachmurzeniem małym i temperaturą około 3°C, z odczuwalnym chłodem bliskim zera.

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 11°C, a wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s. Dominować będzie zachmurzenie, choć opady deszczu na razie nie są przewidywane. To będzie dzień z większą ilością chmur niż słońca, ale bez drastycznych zmian pogodowych.

Jak najlepiej wykorzystać taką pogodę?

Dzisiejsza pogoda w Warszawie to idealna okazja, aby w pełni wykorzystać każdy promień słońca i poczuć przedsmak nadchodzącej wiosny. Wybierzcie się na spacer po Łazienkach Królewskich czy Polu Mokotowskim, bo takich ciepłych i słonecznych dni w lutym nie ma zbyt wiele.

Pamiętajmy jednak, aby mimo wysokich temperatur nie dać się zwieść. Poranek i wieczór będą chłodne, więc warto mieć ze sobą lekką kurtkę lub bluzę, którą łatwo zdjąć, gdy słońce zacznie mocniej przygrzewać. To idealny czas na kawę na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.