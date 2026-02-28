Warszawa dziś zaskoczy. Czyżby nadeszła już prawdziwa wiosna 28.02.2026?

Spis treści
Pogoda w Warszawie dziś zaskoczy?
Mamy piątek, 28.02.2026, i wygląda na to, że Warszawa postanowiła zagrać nam na nosie, serwując pogodę, która w niczym nie przypomina końca lutego. Poranek może być jeszcze chłodny, z temperaturą około 2°C i odczuwalnym mrozem do -1°C, co z pewnością przypomni o niedawnych chłodach.
Jednak prawdziwy przełom nastąpi w ciągu dnia – spodziewamy się spektakularnego ocieplenia, z termometrami wskazującymi nawet 16°C w najcieplejszym momencie. To fenomenalny skok temperatury, który z pewnością wygoni nas na zewnątrz, a do tego ma być bezchmurnie, co tylko podkreśla wiosenny charakter tego dnia.
Szczegółowa prognoza godzinowa dla Warszawy
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|4°C
|1°C
|3 m/s
|Brak
|13:00
|12°C
|10°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|16°C
|15°C
|3 m/s
|Brak
|19:00
|9°C
|8°C
|3 m/s
|Brak
Co przyniesie pierwszy dzień marca?
Po dzisiejszym, niemal wiosennym szaleństwie, pierwszy dzień marca w Warszawie zaserwuje nam nieco chłodniejsze, ale wciąż przyjemne warunki. Poranek 1 marca 2026 roku przywita nas z zachmurzeniem małym i temperaturą około 3°C, z odczuwalnym chłodem bliskim zera.
W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 11°C, a wiatr będzie umiarkowany, do 4 m/s. Dominować będzie zachmurzenie, choć opady deszczu na razie nie są przewidywane. To będzie dzień z większą ilością chmur niż słońca, ale bez drastycznych zmian pogodowych.
Jak najlepiej wykorzystać taką pogodę?
Dzisiejsza pogoda w Warszawie to idealna okazja, aby w pełni wykorzystać każdy promień słońca i poczuć przedsmak nadchodzącej wiosny. Wybierzcie się na spacer po Łazienkach Królewskich czy Polu Mokotowskim, bo takich ciepłych i słonecznych dni w lutym nie ma zbyt wiele.
Pamiętajmy jednak, aby mimo wysokich temperatur nie dać się zwieść. Poranek i wieczór będą chłodne, więc warto mieć ze sobą lekką kurtkę lub bluzę, którą łatwo zdjąć, gdy słońce zacznie mocniej przygrzewać. To idealny czas na kawę na świeżym powietrzu.
