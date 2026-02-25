Warszawa w deszczu. Czy to koniec zimy w stolicy?

Redakcja Informacyjna AI
Redakcja Informacyjna AI
2026-02-25 6:36

Środa, 25 lutego 2026 roku, zaczyna się w Warszawie dość ponuro. Deszcz i niska temperatura skutecznie zniechęcają do porannych aktywności. Czy jednak ten mokry początek oznacza definitywne pożegnanie z zimową aurą? Sprawdźmy, co jeszcze czeka nas tego dnia w stolicy.

Pora wieczorna na zatłoczonej ulicy miejskiej podczas deszczu. W centrum kadru widoczny jest wysoki budynek z wieżą zegarową, otoczony innymi wieżowcami, z oświetlonymi oknami i lampami ulicznymi rzucającymi ciepłe, pomarańczowe światło. Mokra jezdnia odbija światła samochodów i latarni, tworząc intensywne smugi i refleksy, z kilkoma samochodami w ruchu, których światła są rozmyte. Na pierwszym planie, po prawej stronie, ludzie przechodzą przez pasy, niektórzy chroniąc się pod otwartymi parasolami. Niebo jest ciemne, granatowo-szare, z wyraźnie widocznymi, ukośnymi pasmami deszczu.

Deszczowy początek dnia w Warszawie

Poranek w środę, 25 lutego 2026 roku, nie napawa optymizmem w stolicy. Warszawa budzi się do życia pod zasłoną deszczu, a termometry pokazują **zaledwie jeden stopień Celsjusza**.

Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa, przez co nawet wyjście po poranną kawę może okazać się wyzwaniem. Wiatr, choć nie huraganowy, z prędkością 4 m/s skutecznie potęguje uczucie chłodu.

Poprawa pogody po południu

W godzinach przedpołudniowych nadal musimy liczyć się ze słabymi opadami deszczu, jednak po godzinie 13:00 **prognozowane jest zachmurzenie duże**, bez dalszych opadów.

Temperatura powoli, choć nieśmiało, będzie piąć się w górę, osiągając trzy stopnie Celsjusza po południu. Ciśnienie stabilne, na poziomie około 1024 hPa, z lekką tendencją wzrostową.

Szczegółowa prognoza pogody dla Warszawy

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:001°C-3°C4 m/sSłabe opady deszczu
09:002°C-2°C4 m/sSłabe opady deszczu
12:003°C-1°C4 m/sBrak
15:003°C0°C3 m/sBrak
18:004°C2°C1 m/sBrak
21:00-1°C-1°C1 m/sBrak

Czego spodziewać się jutro?

Po dzisiejszym, nieco kapryśnym dniu, czwartek 26 lutego 2026 roku przyniesie Warszawie **znaczącą poprawę aury**. Poranek będzie jeszcze chłodny, z temperaturą oscylującą wokół -1 stopnia Celsjusza, ale bez opadów.

Już od godzin przedpołudniowych warszawiacy mogą liczyć na **bezchmurne niebo i rosnące temperatury**. Słońce, którego tak brakowało, pokaże się w pełnej krasie, choć odczuwalna temperatura nadal będzie niższa od wskazywanej przez termometry.

Jak przetrwać zimową środę?

Dzisiejsza pogoda, czyli wilgoć i niska temperatura, wymaga odpowiedniego przygotowania. Pamiętajmy o **ciepłym, wodoodpornym ubiorze**, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższe wyjścia czy spacery po warszawskich parkach.

To idealny dzień na wizytę w muzeach, galeriach czy kawiarniach – wszędzie tam, gdzie można schronić się przed deszczem i chłodem. Wieczorem, gdy temperatura spadnie, a wiatr ustanie, warto zaplanować **coś rozgrzewającego w domu**.

