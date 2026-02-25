Warszawa w deszczu. Czy to koniec zimy w stolicy?

Deszczowy początek dnia w Warszawie

Poranek w środę, 25 lutego 2026 roku, nie napawa optymizmem w stolicy. Warszawa budzi się do życia pod zasłoną deszczu, a termometry pokazują **zaledwie jeden stopień Celsjusza**.

Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa, przez co nawet wyjście po poranną kawę może okazać się wyzwaniem. Wiatr, choć nie huraganowy, z prędkością 4 m/s skutecznie potęguje uczucie chłodu.

Poprawa pogody po południu

W godzinach przedpołudniowych nadal musimy liczyć się ze słabymi opadami deszczu, jednak po godzinie 13:00 **prognozowane jest zachmurzenie duże**, bez dalszych opadów.

Temperatura powoli, choć nieśmiało, będzie piąć się w górę, osiągając trzy stopnie Celsjusza po południu. Ciśnienie stabilne, na poziomie około 1024 hPa, z lekką tendencją wzrostową.

Szczegółowa prognoza pogody dla Warszawy

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 1°C -3°C 4 m/s Słabe opady deszczu 09:00 2°C -2°C 4 m/s Słabe opady deszczu 12:00 3°C -1°C 4 m/s Brak 15:00 3°C 0°C 3 m/s Brak 18:00 4°C 2°C 1 m/s Brak 21:00 -1°C -1°C 1 m/s Brak

Czego spodziewać się jutro?

Po dzisiejszym, nieco kapryśnym dniu, czwartek 26 lutego 2026 roku przyniesie Warszawie **znaczącą poprawę aury**. Poranek będzie jeszcze chłodny, z temperaturą oscylującą wokół -1 stopnia Celsjusza, ale bez opadów.

Już od godzin przedpołudniowych warszawiacy mogą liczyć na **bezchmurne niebo i rosnące temperatury**. Słońce, którego tak brakowało, pokaże się w pełnej krasie, choć odczuwalna temperatura nadal będzie niższa od wskazywanej przez termometry.

Jak przetrwać zimową środę?

Dzisiejsza pogoda, czyli wilgoć i niska temperatura, wymaga odpowiedniego przygotowania. Pamiętajmy o **ciepłym, wodoodpornym ubiorze**, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższe wyjścia czy spacery po warszawskich parkach.

To idealny dzień na wizytę w muzeach, galeriach czy kawiarniach – wszędzie tam, gdzie można schronić się przed deszczem i chłodem. Wieczorem, gdy temperatura spadnie, a wiatr ustanie, warto zaplanować **coś rozgrzewającego w domu**.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.