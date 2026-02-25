Warszawa w deszczu. Czy to koniec zimy w stolicy?

Spis treści
Deszczowy początek dnia w Warszawie
Poranek w środę, 25 lutego 2026 roku, nie napawa optymizmem w stolicy. Warszawa budzi się do życia pod zasłoną deszczu, a termometry pokazują **zaledwie jeden stopień Celsjusza**.
Odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa, przez co nawet wyjście po poranną kawę może okazać się wyzwaniem. Wiatr, choć nie huraganowy, z prędkością 4 m/s skutecznie potęguje uczucie chłodu.
Poprawa pogody po południu
W godzinach przedpołudniowych nadal musimy liczyć się ze słabymi opadami deszczu, jednak po godzinie 13:00 **prognozowane jest zachmurzenie duże**, bez dalszych opadów.
Temperatura powoli, choć nieśmiało, będzie piąć się w górę, osiągając trzy stopnie Celsjusza po południu. Ciśnienie stabilne, na poziomie około 1024 hPa, z lekką tendencją wzrostową.
Szczegółowa prognoza pogody dla Warszawy
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|1°C
|-3°C
|4 m/s
|Słabe opady deszczu
|09:00
|2°C
|-2°C
|4 m/s
|Słabe opady deszczu
|12:00
|3°C
|-1°C
|4 m/s
|Brak
|15:00
|3°C
|0°C
|3 m/s
|Brak
|18:00
|4°C
|2°C
|1 m/s
|Brak
|21:00
|-1°C
|-1°C
|1 m/s
|Brak
Czego spodziewać się jutro?
Po dzisiejszym, nieco kapryśnym dniu, czwartek 26 lutego 2026 roku przyniesie Warszawie **znaczącą poprawę aury**. Poranek będzie jeszcze chłodny, z temperaturą oscylującą wokół -1 stopnia Celsjusza, ale bez opadów.
Już od godzin przedpołudniowych warszawiacy mogą liczyć na **bezchmurne niebo i rosnące temperatury**. Słońce, którego tak brakowało, pokaże się w pełnej krasie, choć odczuwalna temperatura nadal będzie niższa od wskazywanej przez termometry.
Jak przetrwać zimową środę?
Dzisiejsza pogoda, czyli wilgoć i niska temperatura, wymaga odpowiedniego przygotowania. Pamiętajmy o **ciepłym, wodoodpornym ubiorze**, zwłaszcza jeśli planujemy dłuższe wyjścia czy spacery po warszawskich parkach.
To idealny dzień na wizytę w muzeach, galeriach czy kawiarniach – wszędzie tam, gdzie można schronić się przed deszczem i chłodem. Wieczorem, gdy temperatura spadnie, a wiatr ustanie, warto zaplanować **coś rozgrzewającego w domu**.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.