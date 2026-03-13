Wielka zmiana nad Białymstokiem! Co przyniesie piątek 13 marca 2026?

Wielkie ocieplenie w Białymstoku

Zaczynamy dzień pochmurno, ale niech Was to nie zmyli! Poranek 13 marca 2026 roku w Białymstoku będzie jeszcze dość chłodny, z temperaturą odczuwalną zaledwie około 1 stopnia Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1021 hPa to dobry znak, ale wilgotność powietrza wynosząca 93% przypomni o wczesnej wiośnie. Nie dajcie się zwieść porannym chmurom!

Około południa sytuacja zacznie się dramatycznie zmieniać! Temperatura wystrzeli w górę, osiągając nawet 12 stopni Celsjusza w cieniu, a odczuwalnie będzie to już komfortowe 11 stopni. Popołudnie z bezchmurnym niebem i lekkim, południowym wiatrem o prędkości 6 m/s z porywami do 8 m/s sprawi, że zapomnicie o zimie!

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 1°C 2 m/s Brak 10:00 6°C 4°C 4 m/s Brak 13:00 12°C 11°C 6 m/s Brak 16:00 15°C 14°C 5 m/s Brak 19:00 11°C 10°C 5 m/s Brak

Nadchodzi kolejny dzień słońca

Nie opuszczajcie głowy po dzisiejszych emocjach! Sobota, 14 marca 2026 roku, zapowiada się równie spektakularnie w Białymstoku. Ranek przywita nas co prawda z lekkim zachmurzeniem, ale temperatura szybko poszybuje w górę, osiągając około 11 stopni Celsjusza już przed południem. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na dobrym poziomie, oscylując wokół 1012 hPa.

Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu! Białystok doświadczy całkowicie bezchmurnego nieba i wspaniałych 14 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 12 stopni. Wiatr, choć nieco silniejszy, do 7 m/s z porywami do 11 m/s, nie popsuje idealnego nastroju. Wieczór również będzie klarowny i przyjemny, zapowiadając idealny weekend!

Jak wykorzystać taką pogodę?

Taki dzień to prawdziwy skarb! W Białymstoku koniecznie wybierzcie się na spacer do Parku Branickich lub do Lasu Zwierzynieckiego. To idealny moment, by poczuć pierwsze oznaki wiosny i nacieszyć się słońcem, którego ostatnio tak brakowało! Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!

Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i lekkim ubiorze na cebulkę – rano może być chłodno, ale po południu słońce mocno przygrzeje! Wiatr będzie odczuwalny, zwłaszcza wieczorem, z porywami do 14 m/s, więc kurtka chroniąca przed wiatrem będzie dobrym pomysłem. Cieszcie się każdym promieniem słońca!

