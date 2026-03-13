Wielka zmiana nad Białymstokiem! Co przyniesie piątek 13 marca 2026?

Wielkie ocieplenie w Białymstoku
Zaczynamy dzień pochmurno, ale niech Was to nie zmyli! Poranek 13 marca 2026 roku w Białymstoku będzie jeszcze dość chłodny, z temperaturą odczuwalną zaledwie około 1 stopnia Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1021 hPa to dobry znak, ale wilgotność powietrza wynosząca 93% przypomni o wczesnej wiośnie. Nie dajcie się zwieść porannym chmurom!
Około południa sytuacja zacznie się dramatycznie zmieniać! Temperatura wystrzeli w górę, osiągając nawet 12 stopni Celsjusza w cieniu, a odczuwalnie będzie to już komfortowe 11 stopni. Popołudnie z bezchmurnym niebem i lekkim, południowym wiatrem o prędkości 6 m/s z porywami do 8 m/s sprawi, że zapomnicie o zimie!
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|3°C
|1°C
|2 m/s
|Brak
|10:00
|6°C
|4°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|12°C
|11°C
|6 m/s
|Brak
|16:00
|15°C
|14°C
|5 m/s
|Brak
|19:00
|11°C
|10°C
|5 m/s
|Brak
Nadchodzi kolejny dzień słońca
Nie opuszczajcie głowy po dzisiejszych emocjach! Sobota, 14 marca 2026 roku, zapowiada się równie spektakularnie w Białymstoku. Ranek przywita nas co prawda z lekkim zachmurzeniem, ale temperatura szybko poszybuje w górę, osiągając około 11 stopni Celsjusza już przed południem. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na dobrym poziomie, oscylując wokół 1012 hPa.
Prawdziwa rewolucja nastąpi po południu! Białystok doświadczy całkowicie bezchmurnego nieba i wspaniałych 14 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą 12 stopni. Wiatr, choć nieco silniejszy, do 7 m/s z porywami do 11 m/s, nie popsuje idealnego nastroju. Wieczór również będzie klarowny i przyjemny, zapowiadając idealny weekend!
Jak wykorzystać taką pogodę?
Taki dzień to prawdziwy skarb! W Białymstoku koniecznie wybierzcie się na spacer do Parku Branickich lub do Lasu Zwierzynieckiego. To idealny moment, by poczuć pierwsze oznaki wiosny i nacieszyć się słońcem, którego ostatnio tak brakowało! Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych!
Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i lekkim ubiorze na cebulkę – rano może być chłodno, ale po południu słońce mocno przygrzeje! Wiatr będzie odczuwalny, zwłaszcza wieczorem, z porywami do 14 m/s, więc kurtka chroniąca przed wiatrem będzie dobrym pomysłem. Cieszcie się każdym promieniem słońca!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.