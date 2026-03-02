Wielka zmiana w Białymstoku! Czy poniedziałek 02.03.2026 zaskoczy wszystkich?

Co nas czeka w Białymstoku dzisiaj?

Poniedziałek, 02.03.2026, w Białymstoku rozpoczyna się dość sennie, z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą oscylującą wokół 2 stopni Celsjusza. Poranek może być nieco rześki, zwłaszcza że odczuwalna temperatura spadnie do zera. Ciśnienie stabilne, na poziomie 1025 hPa, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu, mimo chłodniejszego początku dnia. Wiatr będzie wiał z zachodu, lekko, z prędkością 3 m/s, więc nie powinien nam specjalnie przeszkadzać.

Jednak nie dajcie się zwieść porannemu chłodowi! Z godziny na godzinę temperatura będzie rosła, by w okolicach godziny 16.00 osiągnąć aż 10 stopni Celsjusza. Wtedy to odczujemy prawdziwe ocieplenie, choć zachmurzenie stanie się duże. Niestety, wieczór przyniesie dramatyczną zmianę – około godziny 19.00 spodziewane są słabe opady deszczu, które mogą nieco pokrzyżować plany. Wiatr wzrośnie do 5 m/s, więc warto mieć to na uwadze.

Szczegółowa prognoza pogody na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 2°C 0°C 3 m/s Brak 10:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 13:00 7°C 4°C 5 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 5 m/s Brak 19:00 8°C 5°C 4 m/s Słaby deszcz

Jaka pogoda we wtorek w Białymstoku?

Wtorek, 03.03.2026, w Białymstoku zapowiada się nieco spokojniej, choć z porannym chłodem. O godzinie 7:00 termometry pokażą zaledwie 1 stopień Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie nawet poniżej zera, do -1°C. Zachmurzenie umiarkowane będzie towarzyszyć nam przez całe przedpołudnie, jednak nie przewiduje się żadnych opadów. Wiatr będzie bardzo łagodny, co z pewnością ucieszy tych, którzy cenią sobie bezwietrzną pogodę.

W ciągu dnia temperatura stopniowo wzrośnie, osiągając około 8 stopni Celsjusza w godzinach popołudniowych. Zachmurzenie małe, a nawet pochmurnie, ale bez deszczu, sprawi, że wtorek będzie znacznie przyjemniejszy niż poniedziałkowy wieczór. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na wysokim poziomie 1027-1028 hPa. To idealny dzień na spacery, pod warunkiem, że rano ubierzecie się naprawdę ciepło!

Jak przetrwać kapryśną pogodę w mieście?

Mimo kapryśnego poniedziałku i chłodnego wtorkowego poranka, Białystok oferuje mnóstwo możliwości! Gdy temperatura rośnie, warto wybrać się na spacer po Parku Planty lub Białostockim Ogrodzie Botanicznym. Szybka zmiana pogody wymaga jednak elastyczności – zawsze miejcie przy sobie parasol i lekką kurtkę, bo słońce może nagle ustąpić miejsca deszczowi.

Jeśli wieczorny deszcz popsuje plany na zewnątrz, polecamy odwiedzić Pałac Branickich, albo jedno z uroczych muzeów Białegostoku. To doskonała okazja, aby zanurzyć się w kulturze i sztuce, nie martwiąc się o deszcz czy wiatr. Pamiętajcie, by sprawdzić aktualne godziny otwarcia i cieszyć się każdą chwilą w mieście, niezależnie od aury!

