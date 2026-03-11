Wielkie ocieplenie w Krakowie. Czy to już koniec zimy w Małopolsce?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-03-11 6:16

Kraków budzi się dziś do życia w blasku słońca! 11 marca 2026 roku przyniesie nam prawdziwą niespodziankę pogodową, która rozpali nadzieje na rychłe nadejście wiosny. Termometry poszybują w górę, a zimowe kurtki mogą spokojnie powędrować na dno szafy. Sprawdź, co jeszcze przygotowała dla nas aura i czy ten radosny trend się utrzyma!

Scena przedstawia rozległy, historyczny budynek z czerwonymi dachami i wieżyczkami po prawej stronie, oświetlony blaskiem słońca z lewej strony, tworzącym długie cienie i refleksy. Na pierwszym planie, wzdłuż lewego brzegu rzeki, rosną nagie drzewa, niektóre z nich mają delikatne, jasnozielone liście, kontrastując z ciemnymi pniami. Wzdłuż rzeki, po obu stronach, widoczni są ludzie spacerujący po trawiastych brzegach i betonowych ścieżkach, a na wodzie odbija się złociste światło.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Scena przedstawia rozległy, historyczny budynek z czerwonymi dachami i wieżyczkami po prawej stronie, oświetlony blaskiem słońca z lewej strony, tworzącym długie cienie i refleksy. Na pierwszym planie, wzdłuż lewego brzegu rzeki, rosną nagie drzewa, niektóre z nich mają delikatne, jasnozielone liście, kontrastując z ciemnymi pniami. Wzdłuż rzeki, po obu stronach, widoczni są ludzie spacerujący po trawiastych brzegach i betonowych ścieżkach, a na wodzie odbija się złociste światło.

Słońce triumfuje w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa, przygotujcie się na dzień pełen słońca i wiosennego optymizmu! Środa, 11 marca 2026 roku, jawi się jako prawdziwy cud natury, który naładuje nas pozytywną energią. Poranek przywitał nas co prawda umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą około 8°C, ale to tylko przedsmak tego, co nastąpi. Ciśnienie baryczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1020 hektopaskali, co sprzyja dobremu samopoczuciu i braku nagłych zmian w aurze.

Z każdą godziną pogoda będzie się dynamicznie poprawiać, serwując nam prawdziwy festiwal błękitnego nieba. Około południa termometry wskażą już 15°C, a wiatr pozostanie delikatny, osiągając zaledwie 3 m/s. Popołudnie przyniesie apogeum ciepła, z temperaturą sięgającą nawet 17°C, co sprawi, że poczujemy, jakby wiosna nagle zagościła w pełni! Nawet wieczorem, gdy słońce zacznie zachodzić, temperatura wciąż będzie przyjemnie wysoka, utrzymując się na poziomie 13°C.

Szczegółowa prognoza pogody dla Krakowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:008°C7°C1 m/sBrak
10:0010°C9°C2 m/sBrak
13:0015°C14°C3 m/sBrak
16:0017°C16°C3 m/sBrak
19:0013°C11°C2 m/sBrak

Czy ciepło zostanie z nami dłużej?

Po dzisiejszej euforii nadejdzie czas na lekkie ochłodzenie i, niestety, powrót do nieco bardziej kapryśnej aury. Czwartkowy poranek, 12 marca 2026 roku, będzie jeszcze pogodny i bezchmurny, z temperaturą około 7°C, ale to tylko cisza przed burzą! Od godzin porannych wiatr zacznie się wzmagać, zapowiadając zmianę w pogodzie.

W ciągu dnia temperatura w Krakowie nadal będzie przyjemna, osiągając 15°C, ale popołudnie przyniesie ze sobą pierwsze, słabe opady deszczu, które mogą zaskoczyć mieszkańców. Zachmurzenie wzrośnie, a z błękitnego nieba mogą pojawić się szare chmury. Warto mieć to na uwadze, planując czwartkowe popołudnie poza domem.

Jak cieszyć się piękną pogodą w Krakowie?

Skoro 11 marca zapowiada się tak fantastycznie, to grzechem byłoby przesiedzieć ten dzień w czterech ścianach! Wyjdźcie na spacer po Rynku Głównym, odwiedźcie Wawel czy Planty, które zaczynają budzić się do życia. Idealna pogoda na kawę w ogródku kawiarnianym czy relaksujący piknik w parku. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie królować!

Jeśli planujecie dłuższe wyjście, pamiętajcie o warstwowych ubraniach – mimo wysokiej temperatury w ciągu dnia, wieczorem może zrobić się chłodniej. Dziś w Krakowie panuje idealna aura do aktywności na świeżym powietrzu, więc korzystajcie z każdej minuty! Ale na jutro warto przygotować parasol, bo pogoda może szybko się zmienić.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.