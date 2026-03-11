Wielkie ocieplenie w Krakowie. Czy to już koniec zimy w Małopolsce?

Słońce triumfuje w Krakowie
Mieszkańcy Krakowa, przygotujcie się na dzień pełen słońca i wiosennego optymizmu! Środa, 11 marca 2026 roku, jawi się jako prawdziwy cud natury, który naładuje nas pozytywną energią. Poranek przywitał nas co prawda umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą około 8°C, ale to tylko przedsmak tego, co nastąpi. Ciśnienie baryczne utrzymuje się na stabilnym poziomie 1020 hektopaskali, co sprzyja dobremu samopoczuciu i braku nagłych zmian w aurze.
Z każdą godziną pogoda będzie się dynamicznie poprawiać, serwując nam prawdziwy festiwal błękitnego nieba. Około południa termometry wskażą już 15°C, a wiatr pozostanie delikatny, osiągając zaledwie 3 m/s. Popołudnie przyniesie apogeum ciepła, z temperaturą sięgającą nawet 17°C, co sprawi, że poczujemy, jakby wiosna nagle zagościła w pełni! Nawet wieczorem, gdy słońce zacznie zachodzić, temperatura wciąż będzie przyjemnie wysoka, utrzymując się na poziomie 13°C.
Szczegółowa prognoza pogody dla Krakowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|8°C
|7°C
|1 m/s
|Brak
|10:00
|10°C
|9°C
|2 m/s
|Brak
|13:00
|15°C
|14°C
|3 m/s
|Brak
|16:00
|17°C
|16°C
|3 m/s
|Brak
|19:00
|13°C
|11°C
|2 m/s
|Brak
Czy ciepło zostanie z nami dłużej?
Po dzisiejszej euforii nadejdzie czas na lekkie ochłodzenie i, niestety, powrót do nieco bardziej kapryśnej aury. Czwartkowy poranek, 12 marca 2026 roku, będzie jeszcze pogodny i bezchmurny, z temperaturą około 7°C, ale to tylko cisza przed burzą! Od godzin porannych wiatr zacznie się wzmagać, zapowiadając zmianę w pogodzie.
W ciągu dnia temperatura w Krakowie nadal będzie przyjemna, osiągając 15°C, ale popołudnie przyniesie ze sobą pierwsze, słabe opady deszczu, które mogą zaskoczyć mieszkańców. Zachmurzenie wzrośnie, a z błękitnego nieba mogą pojawić się szare chmury. Warto mieć to na uwadze, planując czwartkowe popołudnie poza domem.
Jak cieszyć się piękną pogodą w Krakowie?
Skoro 11 marca zapowiada się tak fantastycznie, to grzechem byłoby przesiedzieć ten dzień w czterech ścianach! Wyjdźcie na spacer po Rynku Głównym, odwiedźcie Wawel czy Planty, które zaczynają budzić się do życia. Idealna pogoda na kawę w ogródku kawiarnianym czy relaksujący piknik w parku. Nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie królować!
Jeśli planujecie dłuższe wyjście, pamiętajcie o warstwowych ubraniach – mimo wysokiej temperatury w ciągu dnia, wieczorem może zrobić się chłodniej. Dziś w Krakowie panuje idealna aura do aktywności na świeżym powietrzu, więc korzystajcie z każdej minuty! Ale na jutro warto przygotować parasol, bo pogoda może szybko się zmienić.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.