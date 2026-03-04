Wiosenna aura w Radomiu. Czy to już definitywny koniec zimy?

Słoneczny dzień w Radomiu

Dziś, w środę 4 marca 2026 roku, Radom obudził się do życia pod błękitnym niebem, a poranne słońce skutecznie przegania ostatnie resztki zimowego chłodu. Już o 7:00 termometry wskazywały 3 stopnie Celsjusza, choć odczuwalna temperatura wynosiła równo 0 stopni, co dla wielu oznaczało jeszcze potrzebę grubszej kurtki.

Z każdą godziną pogoda będzie się dynamicznie poprawiać, serwując nam prawdziwie wiosenne warunki. W południe termometry pokażą już komfortowe 5 stopni Celsjusza, a po południu, około godziny 16:00, możemy spodziewać się, że temperatura sięgnie przyjemnych 11 stopni Celsjusza. Wieczorem, około 19:00, temperatura spadnie do 5 stopni, ale nadal będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem.

Szczegółowa prognoza godzinowa na dziś

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 3°C 0°C 4 m/s Brak 10:00 5°C 2°C 5 m/s Brak 13:00 10°C 7°C 6 m/s Brak 16:00 11°C 10°C 5 m/s Brak 19:00 5°C 2°C 3 m/s Brak 22:00 3°C 0°C 4 m/s Brak

Co czeka nas jutro?

Czwartek, 5 marca, przyniesie ze sobą lekkie ochłodzenie, szczególnie rano. Już o 7:00 możemy spodziewać się temperatury w okolicy 0 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie nawet do -3 stopni Celsjusza, co dla niektórych może być małym zgrzytem po dzisiejszej idylli. Warto więc pamiętać o cieplejszym ubiorze, wychodząc z domu.

Na szczęście w ciągu dnia temperatura ponownie zacznie rosnąć. Do godziny 13:00 powinna osiągnąć około 8 stopni Celsjusza, jednak prognoza zapowiada większe zachmurzenie, możliwe, że umiarkowane, a nawet duże. Niewielki wiatr i brak opadów to jednak stały element tej wiosennej aury, co pozwala z optymizmem patrzeć na zbliżający się weekend.

Jak najlepiej wykorzystać ten dzień?

Przy tak sprzyjającej aurze, jaką Radom będzie się cieszyć dziś, 4 marca, grzechem byłoby siedzenie w czterech ścianach. To idealny moment na spacer po Parku Kościuszki, gdzie świeże powietrze i słońce pozwolą naładować baterie. Można też wybrać się na dłuższą przejażdżkę rowerową, choć wiatr, osiągający do 6 m/s, może dać się we znaki.

Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze – warstwy to klucz do sukcesu, zwłaszcza że poranki i wieczory wciąż są chłodne. Okulary przeciwsłoneczne również okażą się dziś niezbędne, bo słońca ma być naprawdę dużo. To idealna okazja, aby odkurzyć wiosenne plany i z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

