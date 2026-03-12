Wrocław: Słońce, potem deszcz. Czy wiosna znowu nas oszukuje 12.03.2026?

Jaka pogoda czeka Wrocław dziś?

Wrocławianie po raz kolejny mogą poczuć na własnej skórze, jak kapryśna potrafi być marcowa pogoda. Poranek 12 marca 2026 roku zapowiada się całkiem obiecująco, z bezchmurnym niebem i temperaturą sięgającą 8 stopni Celsjusza. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali i lekki wiatr nie powinny psuć początkowych wiosennych złudzeń. Idealne warunki, by zacząć dzień od kawy na balkonie, zanim rzeczywistość zweryfikuje te plany.

Jednak sielanka nie potrwa długo. Już około godziny 10:00 pojawi się zachmurzenie i słabe opady deszczu, które utrzymają się do wczesnego popołudnia. Temperatura co prawda wzrośnie do 10 stopni, ale odczuwalna wilgoć i nasilający się wiatr (do 4 m/s) sprawią, że atmosfera zrobi się mniej przyjemna. Popołudnie, około 16:00, przyniesie ocieplenie do 13 stopni i ustanie deszczu, ale niebo pozostanie mocno zachmurzone. Wieczorem, około 19:00, termometry pokażą około 10 stopni, a zachmurzenie duże będzie dominować, co z pewnością popsuje plany na obserwacje gwiazd.

Szczegółowa prognoza godzinowa Wrocław

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr (m/s) Opady (mm) 07:00 8°C 7°C 2 0 10:00 9°C 7°C 2 0.4 13:00 10°C 9°C 4 0.87 16:00 13°C 12°C 1 0 19:00 10°C 9°C 3 0

Co czeka Wrocław jutro?

Po dzisiejszych kaprysach, jutrzejszy dzień, 13 marca 2026 roku, zapowiada się o wiele stabilniej i przede wszystkim – znacznie przyjemniej dla mieszkańców Wrocławia. Poranek rozpocznie się od zaledwie 6 stopni Celsjusza, ale niebo będzie bezchmurne, co obiecuje szybkie ocieplenie. Wiatr, choć lekki, będzie wiał z południa, co również wpłynie na odczuwalne ciepło.

W ciągu dnia słońce będzie królować na niebie, a termometry poszybują w górę. Około godziny 13:00 możemy spodziewać się aż 15 stopni Celsjusza, przy bezchmurnym niebie i umiarkowanym wietrze. To doskonała wiadomość dla wszystkich spragnionych wiosennych spacerów czy aktywności na świeżym powietrzu. Nawet wieczorem, około 19:00, temperatura utrzyma się na komfortowym poziomie 11 stopni, a nocne niebo pozostanie czyste.

Jak spędzić deszczowy dzień?

Skoro prognoza na dziś, 12 marca, jest nieco kapryśna, to warto zastanowić się, jak najlepiej wykorzystać ten zmienny dzień we Wrocławiu. Rano, póki słońce, krótki spacer po Ostrowie Tumskim będzie idealny, by złapać ostatnie chwile bezdeszczowej idylli. Gdy zaczną się opady, to świetna okazja, by odwiedzić jedno z wrocławskich muzeów, na przykład Muzeum Narodowe, albo zanurzyć się w fascynujący świat Hydropolis.

Nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu. Dziś we Wrocławiu parasol to absolutny must-have, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych i wczesnego popołudnia. Warto ubrać się na cebulkę, aby móc dostosować się do zmieniającej się temperatury – od 8 stopni rano, przez 13 stopni w najcieplejszym momencie, po 10 stopni wieczorem. Deszcz bywa złośliwy, ale dobrze przygotowany mieszkaniec Wrocławia zawsze znajdzie sposób, by cieszyć się miastem.

