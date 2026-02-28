Zakopane dziś zaskakuje. Czy to już przedwiośnie w górach?

Co przyniesie piątkowe popołudnie pod Giewontem?

Dziś, 28 lutego 2026 roku, Zakopane serwuje nam pogodowy rollercoaster, jakby nie mogło zdecydować, czy trzymać się zimy, czy już flirtować z wiosną. Poranek, a konkretnie godzina 7:00, przywitała nas solidnym mrozem, bo termometry wskazywały aż -4 stopnie Celsjusza, z odczuwalnym chłodem na poziomie -7 stopni. Wysokie zachmurzenie duże dodatkowo potęgowało wrażenie chłodu, choć wiatr o prędkości 2 metrów na sekundę był dość łagodny.

Jednak w miarę upływu dnia sytuacja uległa diametralnej zmianie, co niektórzy pewnie odetchnęli z ulgą. Około godziny 13:00 na plusie pojawiły się już 4 stopnie, a wieczorem około 16:00 temperatura skoczyła do zaskakujących 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie znacząco zmalało, dając nadzieję na więcej słońca, co z pewnością poprawiło humor wszystkim zmęczonym zimową szarugą.

Szczegółowa prognoza godzinowa Zakopane

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4 stopnie Celsjusza -7 stopni Celsjusza 2 metry na sekundę Brak 10:00 -2 stopnie Celsjusza -2 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 13:00 4 stopnie Celsjusza 4 stopnie Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 16:00 7 stopni Celsjusza 6 stopni Celsjusza 1 metr na sekundę Brak 19:00 2 stopnie Celsjusza -1 stopień Celsjusza 3 metry na sekundę Brak 22:00 1 stopień Celsjusza -1 stopień Celsjusza 2 metry na sekundę Brak

Jaki będzie początek marca w górach?

Początek marca w Zakopanem zapowiada się równie interesująco, a nawet można rzec – łaskawie dla tych, którzy stęsknili się za nieco przyjemniejszą aurą. Niedziela 1 marca 2026 roku rozpocznie się od zera stopni o 7:00, z temperaturą odczuwalną wynoszącą minus dwa stopnie Celsjusza. Zachmurzenie małe, przy niewielkim wietrze, stworzy całkiem znośne warunki, idealne na poranny spacer, oczywiście z odpowiednim ubraniem.

W ciągu dnia będzie już zdecydowanie cieplej, bo około 13:00 możemy liczyć na prawdziwą wiosenną ósemkę na termometrach – 8 stopni Celsjusza! Przez większość dnia będzie pochmurnie, ale brak opadów i minimalny wiatr sprawią, że pogoda w Zakopanem będzie zachęcać do aktywności. Wieczorem temperatura spadnie do około 2-3 stopni, ale nadal bez mrozu.

Co robić w taką pogodę w Zakopanem?

Taka pogoda w Zakopanem to wręcz idealna okazja, aby skorzystać z uroków miasta bez konieczności mierzenia się z ekstremalnymi warunkami. Gdy słońce co rusz przebija się przez chmury i temperatury są na plusie, warto wybrać się na spacer Krupówkami, spróbować regionalnych przysmaków i podziwiać widoki. To również dobry moment na mniej wymagające szlaki, choć zawsze należy pamiętać o górskiej specyfice terenu.

Nie zapominajmy jednak o odpowiednim ubiorze – nawet jeśli w ciągu dnia jest ciepło, wieczory pod Tatrami nadal potrafią zaskoczyć chłodem. Warstwowy ubiór, ciepła kurtka i solidne buty to podstawa. A gdyby pogoda nagle zmieniła zdanie i zechciała wrócić do zimowego nastroju, zawsze pozostają muzea, galerie czy relaks w jednej z wielu góralskich karczm. Dane pogodowe: © OpenWeather

