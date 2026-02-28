Zakopane dziś zaskakuje. Czy to już przedwiośnie w górach?

Spis treści
Co przyniesie piątkowe popołudnie pod Giewontem?
Dziś, 28 lutego 2026 roku, Zakopane serwuje nam pogodowy rollercoaster, jakby nie mogło zdecydować, czy trzymać się zimy, czy już flirtować z wiosną. Poranek, a konkretnie godzina 7:00, przywitała nas solidnym mrozem, bo termometry wskazywały aż -4 stopnie Celsjusza, z odczuwalnym chłodem na poziomie -7 stopni. Wysokie zachmurzenie duże dodatkowo potęgowało wrażenie chłodu, choć wiatr o prędkości 2 metrów na sekundę był dość łagodny.
Jednak w miarę upływu dnia sytuacja uległa diametralnej zmianie, co niektórzy pewnie odetchnęli z ulgą. Około godziny 13:00 na plusie pojawiły się już 4 stopnie, a wieczorem około 16:00 temperatura skoczyła do zaskakujących 7 stopni Celsjusza. Zachmurzenie znacząco zmalało, dając nadzieję na więcej słońca, co z pewnością poprawiło humor wszystkim zmęczonym zimową szarugą.
Szczegółowa prognoza godzinowa Zakopane
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-4 stopnie Celsjusza
|-7 stopni Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
|10:00
|-2 stopnie Celsjusza
|-2 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|13:00
|4 stopnie Celsjusza
|4 stopnie Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|16:00
|7 stopni Celsjusza
|6 stopni Celsjusza
|1 metr na sekundę
|Brak
|19:00
|2 stopnie Celsjusza
|-1 stopień Celsjusza
|3 metry na sekundę
|Brak
|22:00
|1 stopień Celsjusza
|-1 stopień Celsjusza
|2 metry na sekundę
|Brak
Jaki będzie początek marca w górach?
Początek marca w Zakopanem zapowiada się równie interesująco, a nawet można rzec – łaskawie dla tych, którzy stęsknili się za nieco przyjemniejszą aurą. Niedziela 1 marca 2026 roku rozpocznie się od zera stopni o 7:00, z temperaturą odczuwalną wynoszącą minus dwa stopnie Celsjusza. Zachmurzenie małe, przy niewielkim wietrze, stworzy całkiem znośne warunki, idealne na poranny spacer, oczywiście z odpowiednim ubraniem.
W ciągu dnia będzie już zdecydowanie cieplej, bo około 13:00 możemy liczyć na prawdziwą wiosenną ósemkę na termometrach – 8 stopni Celsjusza! Przez większość dnia będzie pochmurnie, ale brak opadów i minimalny wiatr sprawią, że pogoda w Zakopanem będzie zachęcać do aktywności. Wieczorem temperatura spadnie do około 2-3 stopni, ale nadal bez mrozu.
Co robić w taką pogodę w Zakopanem?
Taka pogoda w Zakopanem to wręcz idealna okazja, aby skorzystać z uroków miasta bez konieczności mierzenia się z ekstremalnymi warunkami. Gdy słońce co rusz przebija się przez chmury i temperatury są na plusie, warto wybrać się na spacer Krupówkami, spróbować regionalnych przysmaków i podziwiać widoki. To również dobry moment na mniej wymagające szlaki, choć zawsze należy pamiętać o górskiej specyfice terenu.
Nie zapominajmy jednak o odpowiednim ubiorze – nawet jeśli w ciągu dnia jest ciepło, wieczory pod Tatrami nadal potrafią zaskoczyć chłodem. Warstwowy ubiór, ciepła kurtka i solidne buty to podstawa. A gdyby pogoda nagle zmieniła zdanie i zechciała wrócić do zimowego nastroju, zawsze pozostają muzea, galerie czy relaks w jednej z wielu góralskich karczm. Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.