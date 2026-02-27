Zima jeszcze nie odpuszcza w Zakopanem. Przenikliwy chłód 27.02.2026!

Zimowy Dzień w Zakopanem: Co nas czeka?

Dzisiejszy dzień w Zakopanem, 27 lutego 2026 roku, upłynie pod znakiem prawdziwie zimowej aury. Już o 7 rano termometry pokazywały -4°C, a temperatura odczuwalna sięgała aż -7°C! To znak, że czapki i szaliki to absolutna podstawa. Zachmurzenie umiarkowane sprawi, że słońce będzie tylko sporadycznym gościem, ledwo przebijając się przez gęste chmury. Ciśnienie utrzymuje się na stabilnym poziomie 1027 hPa, ale to nie zmieni faktu, że będzie solidnie chłodno.

W ciągu dnia temperatura delikatnie wzrośnie, osiągając około +1°C około godziny 13, ale uczucie chłodu pozostanie z nami. Wiatr będzie przeważnie słaby, oscylując wokół 1-2 m/s, ale nawet tak niewielki podmuch może wzmagać odczucie zimna. Nie ma co liczyć na opady – ich prawdopodobieństwo wynosi równe 0%. Wieczorem, około 19, temperatura znów spadnie do 0°C, a odczuwalna do -2°C, więc przygotujcie się na kolejną dawkę mrozu!

Dokładna prognoza pogody dla Zakopanego

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -4°C -7°C 2 m/s Brak 10:00 -3°C -3°C 1 m/s Brak 13:00 1°C 0°C 1 m/s Brak 16:00 3°C 2°C 1 m/s Brak 19:00 0°C -2°C 2 m/s Brak

Co przyniesie sobota w Zakopanem?

Nadchodzi sobota, 28 lutego 2026 roku, a wraz z nią zapowiedź ocieplenia w Zakopanem! Już od rana, około godziny 7, termometry pokażą 1°C, a odczuwalna temperatura będzie wynosić -1°C. To znacznie łagodniejsze warunki niż w piątek, co na pewno ucieszy wszystkich spragnionych cieplejszej aury. Zachmurzenie umiarkowane powoli zacznie ustępować miejsca słońcu.

Prawdziwa rewolucja nastąpi w okolicach południa! Około godziny 13, temperatura podskoczy aż do 9°C, a odczuwalna będzie taka sama. To będzie najcieplejszy moment dnia, idealny na górskie spacery! Wiatr nadal będzie delikatny, 1 m/s, a prawdopodobieństwo opadów pozostanie zerowe. Wieczorem, około 19, ochłodzi się do 2°C, ale to nadal przyjemna temperatura jak na zimowy wieczór. Sobota zapowiada się obiecująco!

Jak wykorzystać pogodę pod Tatrami?

Skoro w piątek czeka nas mroźna, ale bezdeszczowa pogoda, warto dobrze się ubrać i wybrać na spacer po malowniczych zakątkach Zakopanego. Krupówki, Gubałówka czy Dolina Kościeliska – każda z tych lokalizacji będzie wyglądać urokliwie w zimowej scenerii. Pamiętajcie o ciepłych butach i warstwowej odzieży, która ochroni przed przenikliwym chłodem. Niskie temperatury to nie powód, by siedzieć w domu!

W sobotę, wraz z zapowiadanym ociepleniem, możliwości będzie jeszcze więcej! To doskonała okazja, aby wybrać się na dłuższą wycieczkę w góry lub po prostu cieszyć się słońcem w miejskim zgiełku. Nawet lekki wiatr nie popsuje planów. Nie zapomnijcie o kremie z filtrem UV – słońce w górach, nawet zimą, potrafi być zdradliwe! Cieszcie się każdą chwilą pod Tatrami!

