Zimny deszcz atakuje Białystok! Czy to już koniec zimy?

Mieszkańcy Białegostoku, przygotujcie się na dzień pełen niespodzianek! Dzisiaj, 23.02.2026, pogoda zafunduje nam prawdziwą huśtawkę. Od deszczu po wietrzne porywy – nic nie będzie oczywiste. Sprawdź, co jeszcze czeka naszą metropolię i jak najlepiej przetrwać ten szalony poniedziałek!

Kobieta w kolorowym płaszczu i z czarnym parasolem biegnie prawą stroną ulicy. Jest deszczowo, a promienie słońca, przechodzące przez chmury, oświetlają mokrą jezdnię i chodnik z kostki brukowej, tworząc pomarańczowo-złotą poświatę. Tło stanowi rząd budynków o klasycznej architekturze oraz nagie drzewa, a w oddali widać słupy oświetleniowe.

Szokujące wieści z Białegostoku

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Białymstoku zaskoczy nas prawdziwą pogodową karuzelą! Od samego rana mieszkańcy muszą zmagać się z opadami deszczu, które skutecznie zniechęcają do wychodzenia z domu. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, sięgając nawet -1 do -2 stopni.

Co więcej, niebo nad miastem będzie całkowicie zasnute chmurami, a silny wiatr, z porywami do 12 m/s, tylko spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1004 hPa, co może wpłynąć na samopoczucie meteopatów. Popołudnie przyniesie lekkie ocieplenie, do 5 stopni, ale bez słońca.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
06:002°C-1°C3 m/ssłabe opady deszczu (0.6 mm)
09:002°C-2°C4 m/ssłabe opady deszczu (0.21 mm)
12:003°C-1°C5 m/sbrak opadów
15:005°C1°C4 m/sbrak opadów
18:001°C-1°C2 m/sbrak opadów
21:001°C-2°C3 m/ssłabe opady deszczu (2.17 mm)

Co nas czeka jutro?

Wtorek, 24 lutego, przyniesie kolejną dawkę pogodowych emocji dla mieszkańców Białegostoku! Noc z poniedziałku na wtorek zwiastuje powrót opadów deszczu, które intensywnością mogą zaskoczyć. Rano, około godziny 7:00, deszcz może zmienić się w słabe opady śniegu!

W ciągu dnia termometry pokażą zaledwie około 0-1 stopień Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr, który utrzyma się na poziomie 5 m/s, z porywami do 9 m/s. Bądźcie gotowi na mroźny wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -6 stopni! Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilnie rosło, sięgając nawet 1017 hPa.

Jak przetrwać pogodową rewolucję?

W obliczu tak zmiennej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Dziś i jutro koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy, a rano we wtorek nawet ciepłą czapkę i rękawiczki. Warstwy ubrań to podstawa, aby uniknąć przemarznięcia i nagłych zmian temperatury.

Jeśli planujecie wieczorny spacer po Białymstoku, pamiętajcie o śliskich nawierzchniach! Opady deszczu, a później śniegu, mogą sprawić, że chodniki staną się niebezpieczne. Zachowajcie szczególną ostrożność i ciepło się ubierzcie, bo zimowy powiew nadal daje o sobie znać w naszym regionie.

