Zimny deszcz atakuje Białystok! Czy to już koniec zimy?

Szokujące wieści z Białegostoku
Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Białymstoku zaskoczy nas prawdziwą pogodową karuzelą! Od samego rana mieszkańcy muszą zmagać się z opadami deszczu, które skutecznie zniechęcają do wychodzenia z domu. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, sięgając nawet -1 do -2 stopni.
Co więcej, niebo nad miastem będzie całkowicie zasnute chmurami, a silny wiatr, z porywami do 12 m/s, tylko spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1004 hPa, co może wpłynąć na samopoczucie meteopatów. Popołudnie przyniesie lekkie ocieplenie, do 5 stopni, ale bez słońca.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|06:00
|2°C
|-1°C
|3 m/s
|słabe opady deszczu (0.6 mm)
|09:00
|2°C
|-2°C
|4 m/s
|słabe opady deszczu (0.21 mm)
|12:00
|3°C
|-1°C
|5 m/s
|brak opadów
|15:00
|5°C
|1°C
|4 m/s
|brak opadów
|18:00
|1°C
|-1°C
|2 m/s
|brak opadów
|21:00
|1°C
|-2°C
|3 m/s
|słabe opady deszczu (2.17 mm)
Co nas czeka jutro?
Wtorek, 24 lutego, przyniesie kolejną dawkę pogodowych emocji dla mieszkańców Białegostoku! Noc z poniedziałku na wtorek zwiastuje powrót opadów deszczu, które intensywnością mogą zaskoczyć. Rano, około godziny 7:00, deszcz może zmienić się w słabe opady śniegu!
W ciągu dnia termometry pokażą zaledwie około 0-1 stopień Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr, który utrzyma się na poziomie 5 m/s, z porywami do 9 m/s. Bądźcie gotowi na mroźny wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -6 stopni! Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilnie rosło, sięgając nawet 1017 hPa.
Jak przetrwać pogodową rewolucję?
W obliczu tak zmiennej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Dziś i jutro koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy, a rano we wtorek nawet ciepłą czapkę i rękawiczki. Warstwy ubrań to podstawa, aby uniknąć przemarznięcia i nagłych zmian temperatury.
Jeśli planujecie wieczorny spacer po Białymstoku, pamiętajcie o śliskich nawierzchniach! Opady deszczu, a później śniegu, mogą sprawić, że chodniki staną się niebezpieczne. Zachowajcie szczególną ostrożność i ciepło się ubierzcie, bo zimowy powiew nadal daje o sobie znać w naszym regionie.
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.