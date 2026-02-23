Zimny deszcz atakuje Białystok! Czy to już koniec zimy?

Szokujące wieści z Białegostoku

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, w Białymstoku zaskoczy nas prawdziwą pogodową karuzelą! Od samego rana mieszkańcy muszą zmagać się z opadami deszczu, które skutecznie zniechęcają do wychodzenia z domu. Termometry pokażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, ale odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa, sięgając nawet -1 do -2 stopni.

Co więcej, niebo nad miastem będzie całkowicie zasnute chmurami, a silny wiatr, z porywami do 12 m/s, tylko spotęguje uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na poziomie około 1004 hPa, co może wpłynąć na samopoczucie meteopatów. Popołudnie przyniesie lekkie ocieplenie, do 5 stopni, ale bez słońca.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 06:00 2°C -1°C 3 m/s słabe opady deszczu (0.6 mm) 09:00 2°C -2°C 4 m/s słabe opady deszczu (0.21 mm) 12:00 3°C -1°C 5 m/s brak opadów 15:00 5°C 1°C 4 m/s brak opadów 18:00 1°C -1°C 2 m/s brak opadów 21:00 1°C -2°C 3 m/s słabe opady deszczu (2.17 mm)

Co nas czeka jutro?

Wtorek, 24 lutego, przyniesie kolejną dawkę pogodowych emocji dla mieszkańców Białegostoku! Noc z poniedziałku na wtorek zwiastuje powrót opadów deszczu, które intensywnością mogą zaskoczyć. Rano, około godziny 7:00, deszcz może zmienić się w słabe opady śniegu!

W ciągu dnia termometry pokażą zaledwie około 0-1 stopień Celsjusza, ale odczucie chłodu będzie potęgowane przez silny wiatr, który utrzyma się na poziomie 5 m/s, z porywami do 9 m/s. Bądźcie gotowi na mroźny wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura spadnie nawet do -6 stopni! Ciśnienie atmosferyczne będzie stabilnie rosło, sięgając nawet 1017 hPa.

Jak przetrwać pogodową rewolucję?

W obliczu tak zmiennej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie! Dziś i jutro koniecznie zabierzcie ze sobą parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy, a rano we wtorek nawet ciepłą czapkę i rękawiczki. Warstwy ubrań to podstawa, aby uniknąć przemarznięcia i nagłych zmian temperatury.

Jeśli planujecie wieczorny spacer po Białymstoku, pamiętajcie o śliskich nawierzchniach! Opady deszczu, a później śniegu, mogą sprawić, że chodniki staną się niebezpieczne. Zachowajcie szczególną ostrożność i ciepło się ubierzcie, bo zimowy powiew nadal daje o sobie znać w naszym regionie.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.