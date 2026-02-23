Zimny poniedziałek w Lublinie. Czy deszcz popsuje nam humor?

Redakcja Informacyjna AI
2026-02-23 6:21

Mieszkańcy Lublina, szykujcie parasole! 23 lutego 2026 roku nie zapowiada się jako dzień pełen słońca. Prognoza na poniedziałek przynosi ze sobą zmienne nastroje. Chociaż termometry pokażą kilka stopni powyżej zera, odczuwalna temperatura może przyprawić o dreszcze. Sprawdźcie, co jeszcze przygotowała dla nas aura.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie osoby, ubrane w ciemne płaszcze i niosące czarne parasole, idą brukowaną ulicą w deszczowy dzień, oddalając się od obserwatora. Po lewej stronie ulicy wznoszą się szeregi zabytkowych kamienic w jasnych, beżowo-szarych odcieniach, z ozdobnymi fasadami i balkonami. Po prawej stronie ulicy widoczne są nagie drzewa z ciemnymi gałęziami, posadzone wzdłuż chodnika, oraz latarnie uliczne. Deszcz sprawia, że nawierzchnia ulicy odbija otoczenie, tworząc błyszczące refleksy.

Deszczowy początek tygodnia w Lublinie

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, wita mieszkańców Lublina deszczowo i dość chłodno. Już od rana dominować będzie wysokie zachmurzenie, a także słabe opady deszczu, które mogą nieco zepsuć poranny nastrój. Mimo, że termometry pokażą około 4°C, temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa, oscylując wokół -1°C.

Przez cały dzień nie ma co liczyć na słońce – niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 16 m/s, więc warto solidnie ubrać się przed wyjściem. Po południu, około godziny 16:00, ponownie mogą pojawić się słabe opady deszczu, co jest stałym elementem tej poniedziałkowej aury. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na stabilnym poziomie około 1008-1011 hPa.

Szczegółowa prognoza na poniedziałek

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Lublina na 23 lutego 2026, z podziałem na godziny:

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:004°C-1°C7 m/sSłabe opady deszczu
10:004°C0°C7 m/sBrak
13:005°C1°C6 m/sBrak
16:006°C3°C5 m/sSłabe opady deszczu
19:005°C2°C4 m/sBrak

Co przyniesie wtorek w Lublinie?

Po deszczowym poniedziałku, wtorek 24 lutego 2026 roku przyniesie ze sobą znaczące ochłodzenie. Mieszkańcy Lublina powinni przygotować się na temperatury oscylujące w okolicach 1-2°C w ciągu dnia, z odczuwalnym chłodem sięgającym nawet -4°C. Pamiętajmy, że to zaledwie kilka dni po lutowej odwilży, a pogoda znów daje o sobie znać.

Przedpołudniem wciąż możliwe są słabe opady deszczu, ale już około południa jest duża szansa, że deszcz zamieni się w słabe opady śniegu, co może zaskoczyć kierowców i pieszych. Ciśnienie atmosferyczne będzie stopniowo rosło, od około 1009 hPa rano do 1016 hPa po południu. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie, wiejąc z zachodu i północnego zachodu.

Jak przetrwać kapryśną aurę w mieście?

W obliczu tak zmiennej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Dzisiaj, w poniedziałek, parasol i wodoodporna kurtka to absolutny must-have dla każdego Lublinianina wychodzącego z domu. Jeśli planujecie dłuższy spacer, pamiętajcie o warstwowym ubiorze – ciepło, ale z możliwością zdjęcia swetra, gdy deszcz ustanie.

Wtorek z kolei, zwiastuje powrót zimowych akcentów. Jeśli spodziewacie się śniegu, warto przygotować odpowiednie obuwie. Dla zmotoryzowanych, warto sprawdzić stan opon, bo droga może być śliska. Generalnie, najbliższe dni to apel o zdrowy rozsądek i dostosowanie planów do kaprysów wciąż jeszcze zimowej aury.

