Zimny poniedziałek w Lublinie. Czy deszcz popsuje nam humor?

Deszczowy początek tygodnia w Lublinie

Poniedziałek, 23 lutego 2026 roku, wita mieszkańców Lublina deszczowo i dość chłodno. Już od rana dominować będzie wysokie zachmurzenie, a także słabe opady deszczu, które mogą nieco zepsuć poranny nastrój. Mimo, że termometry pokażą około 4°C, temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa, oscylując wokół -1°C.

Przez cały dzień nie ma co liczyć na słońce – niebo pozostanie całkowicie zachmurzone. Wiatr będzie umiarkowany, z porywami do 16 m/s, więc warto solidnie ubrać się przed wyjściem. Po południu, około godziny 16:00, ponownie mogą pojawić się słabe opady deszczu, co jest stałym elementem tej poniedziałkowej aury. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na stabilnym poziomie około 1008-1011 hPa.

Szczegółowa prognoza na poniedziałek

Poniżej przedstawiamy szczegółową prognozę pogody dla Lublina na 23 lutego 2026, z podziałem na godziny:

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 4°C -1°C 7 m/s Słabe opady deszczu 10:00 4°C 0°C 7 m/s Brak 13:00 5°C 1°C 6 m/s Brak 16:00 6°C 3°C 5 m/s Słabe opady deszczu 19:00 5°C 2°C 4 m/s Brak

Co przyniesie wtorek w Lublinie?

Po deszczowym poniedziałku, wtorek 24 lutego 2026 roku przyniesie ze sobą znaczące ochłodzenie. Mieszkańcy Lublina powinni przygotować się na temperatury oscylujące w okolicach 1-2°C w ciągu dnia, z odczuwalnym chłodem sięgającym nawet -4°C. Pamiętajmy, że to zaledwie kilka dni po lutowej odwilży, a pogoda znów daje o sobie znać.

Przedpołudniem wciąż możliwe są słabe opady deszczu, ale już około południa jest duża szansa, że deszcz zamieni się w słabe opady śniegu, co może zaskoczyć kierowców i pieszych. Ciśnienie atmosferyczne będzie stopniowo rosło, od około 1009 hPa rano do 1016 hPa po południu. Wiatr utrzyma się na umiarkowanym poziomie, wiejąc z zachodu i północnego zachodu.

Jak przetrwać kapryśną aurę w mieście?

W obliczu tak zmiennej pogody, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie. Dzisiaj, w poniedziałek, parasol i wodoodporna kurtka to absolutny must-have dla każdego Lublinianina wychodzącego z domu. Jeśli planujecie dłuższy spacer, pamiętajcie o warstwowym ubiorze – ciepło, ale z możliwością zdjęcia swetra, gdy deszcz ustanie.

Wtorek z kolei, zwiastuje powrót zimowych akcentów. Jeśli spodziewacie się śniegu, warto przygotować odpowiednie obuwie. Dla zmotoryzowanych, warto sprawdzić stan opon, bo droga może być śliska. Generalnie, najbliższe dni to apel o zdrowy rozsądek i dostosowanie planów do kaprysów wciąż jeszcze zimowej aury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.