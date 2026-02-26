Zimny poranek w Częstochowie! Czy słońce nas oszuka 26.02.2026?

Alert Pogodowy AI
Alert Pogodowy AI
2026-02-26 6:08

Częstochowa budzi się dziś, 26.02.2026, w objęciach mroźnego powietrza! Termometry wariują, a odczuwalna temperatura spędza sen z powiek. Czy to zapowiedź prawdziwej zimy, czy tylko chwilowy kaprys? Sprawdź, co przygotowała dla nas pogoda i co musisz wiedzieć, zanim wyjdziesz z domu!

Sylwetka osoby w ciemnym płaszczu i szaliku idzie w prawo, przecinając oświetloną słońcem, częściowo zaśnieżoną ulicę, z widocznymi promieniami słońca rozchodzącymi się z prawej strony kadru. Po obu stronach ulicy rosną drzewa pokryte szronem, a w tle majaczą zarysy budynków, w tym dużej budowli z licznymi wieżyczkami. Cała scena jest skąpana w zimowym, bladym świetle, a śnieg pokrywa chodniki i fragmenty jezdni, tworząc atmosferę mroźnego poranka.

i

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Sylwetka osoby w ciemnym płaszczu i szaliku idzie w prawo, przecinając oświetloną słońcem, częściowo zaśnieżoną ulicę, z widocznymi promieniami słońca rozchodzącymi się z prawej strony kadru. Po obu stronach ulicy rosną drzewa pokryte szronem, a w tle majaczą zarysy budynków, w tym dużej budowli z licznymi wieżyczkami. Cała scena jest skąpana w zimowym, bladym świetle, a śnieg pokrywa chodniki i fragmenty jezdni, tworząc atmosferę mroźnego poranka.

Częstochowa dziś – lodowaty początek

W Częstochowie 26.02.2026 budzimy się w prawdziwie **mroźnym uścisku**! Już o 7 rano termometry pokazują -2°C, ale to nic w porównaniu z temperaturą odczuwalną, która zmusza nas do drżenia na -6°C. Wiatr o prędkości 3 m/s dodaje pikanterii temu zimowemu porankowi.

Jednak nie wszystko stracone! Mimo początkowego chłodu, około godziny 13.00, temperatura ma podnieść się do **nieoczekiwanych 4°C**. Co prawda, pojawi się lekkie zachmurzenie, ale ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, co dla wielu oznacza ulgę.

Szczegółowa prognoza godzinowa

GodzinaTemperaturaTemperatura odczuwalnaWiatrOpady
07:00-2°C-6°C3 m/sBrak
10:000°C-5°C4 m/sBrak
13:004°C0°C4 m/sBrak
16:004°C2°C4 m/sBrak
19:002°C-1°C4 m/sBrak

Jaka pogoda czeka jutro?

Trzymajcie się mocno, bo piątek, 27.02.2026, przyniesie Częstochowie **prawdziwe pogodowe szaleństwo**! Już od rana temperatura podskoczy do 2°C, a w ciągu dnia będziemy świadkami prawdziwego ocieplenia. Ciśnienie pozostanie stabilne, co zapowiada spokojniejszy dzień pod względem ciśnieniowym.

Około godziny 13.00, słupki rtęci pokażą aż **11°C!** To niesamowity skok po mroźnym czwartku. Niestety, niebo będzie mocno zachmurzone, ale brak opadów deszczu czy śniegu to nadal dobra wiadomość dla mieszkańców Częstochowy.

Jak przetrwać pogodowe wahania?

Zimny poranek i ciepłe popołudnie to wyzwanie dla każdego! Pamiętajcie o **ubieraniu się na cebulkę**, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Poranne mrozy i wiatr wymagają ciepłej czapki, szalika i rękawiczek.

Mimo wyższych temperatur po południu, wiatr nadal będzie odczuwalny. Jeśli planujecie spacer po Jasnej Górze, pamiętajcie o **ciepłej, wiatroszczelnej kurtce**. Nie dajcie się zaskoczyć pogodzie – przygotowanie to podstawa!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.