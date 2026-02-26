Zimny poranek w Częstochowie! Czy słońce nas oszuka 26.02.2026?

Częstochowa dziś – lodowaty początek

W Częstochowie 26.02.2026 budzimy się w prawdziwie **mroźnym uścisku**! Już o 7 rano termometry pokazują -2°C, ale to nic w porównaniu z temperaturą odczuwalną, która zmusza nas do drżenia na -6°C. Wiatr o prędkości 3 m/s dodaje pikanterii temu zimowemu porankowi.

Jednak nie wszystko stracone! Mimo początkowego chłodu, około godziny 13.00, temperatura ma podnieść się do **nieoczekiwanych 4°C**. Co prawda, pojawi się lekkie zachmurzenie, ale ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, co dla wielu oznacza ulgę.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -6°C 3 m/s Brak 10:00 0°C -5°C 4 m/s Brak 13:00 4°C 0°C 4 m/s Brak 16:00 4°C 2°C 4 m/s Brak 19:00 2°C -1°C 4 m/s Brak

Jaka pogoda czeka jutro?

Trzymajcie się mocno, bo piątek, 27.02.2026, przyniesie Częstochowie **prawdziwe pogodowe szaleństwo**! Już od rana temperatura podskoczy do 2°C, a w ciągu dnia będziemy świadkami prawdziwego ocieplenia. Ciśnienie pozostanie stabilne, co zapowiada spokojniejszy dzień pod względem ciśnieniowym.

Około godziny 13.00, słupki rtęci pokażą aż **11°C!** To niesamowity skok po mroźnym czwartku. Niestety, niebo będzie mocno zachmurzone, ale brak opadów deszczu czy śniegu to nadal dobra wiadomość dla mieszkańców Częstochowy.

Jak przetrwać pogodowe wahania?

Zimny poranek i ciepłe popołudnie to wyzwanie dla każdego! Pamiętajcie o **ubieraniu się na cebulkę**, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Poranne mrozy i wiatr wymagają ciepłej czapki, szalika i rękawiczek.

Mimo wyższych temperatur po południu, wiatr nadal będzie odczuwalny. Jeśli planujecie spacer po Jasnej Górze, pamiętajcie o **ciepłej, wiatroszczelnej kurtce**. Nie dajcie się zaskoczyć pogodzie – przygotowanie to podstawa!

