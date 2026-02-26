Zimny poranek w Częstochowie! Czy słońce nas oszuka 26.02.2026?

Spis treści
Częstochowa dziś – lodowaty początek
W Częstochowie 26.02.2026 budzimy się w prawdziwie **mroźnym uścisku**! Już o 7 rano termometry pokazują -2°C, ale to nic w porównaniu z temperaturą odczuwalną, która zmusza nas do drżenia na -6°C. Wiatr o prędkości 3 m/s dodaje pikanterii temu zimowemu porankowi.
Jednak nie wszystko stracone! Mimo początkowego chłodu, około godziny 13.00, temperatura ma podnieść się do **nieoczekiwanych 4°C**. Co prawda, pojawi się lekkie zachmurzenie, ale ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, co dla wielu oznacza ulgę.
Szczegółowa prognoza godzinowa
|Godzina
|Temperatura
|Temperatura odczuwalna
|Wiatr
|Opady
|07:00
|-2°C
|-6°C
|3 m/s
|Brak
|10:00
|0°C
|-5°C
|4 m/s
|Brak
|13:00
|4°C
|0°C
|4 m/s
|Brak
|16:00
|4°C
|2°C
|4 m/s
|Brak
|19:00
|2°C
|-1°C
|4 m/s
|Brak
Jaka pogoda czeka jutro?
Trzymajcie się mocno, bo piątek, 27.02.2026, przyniesie Częstochowie **prawdziwe pogodowe szaleństwo**! Już od rana temperatura podskoczy do 2°C, a w ciągu dnia będziemy świadkami prawdziwego ocieplenia. Ciśnienie pozostanie stabilne, co zapowiada spokojniejszy dzień pod względem ciśnieniowym.
Około godziny 13.00, słupki rtęci pokażą aż **11°C!** To niesamowity skok po mroźnym czwartku. Niestety, niebo będzie mocno zachmurzone, ale brak opadów deszczu czy śniegu to nadal dobra wiadomość dla mieszkańców Częstochowy.
Jak przetrwać pogodowe wahania?
Zimny poranek i ciepłe popołudnie to wyzwanie dla każdego! Pamiętajcie o **ubieraniu się na cebulkę**, aby móc dostosować strój do zmieniających się warunków. Poranne mrozy i wiatr wymagają ciepłej czapki, szalika i rękawiczek.
Mimo wyższych temperatur po południu, wiatr nadal będzie odczuwalny. Jeśli planujecie spacer po Jasnej Górze, pamiętajcie o **ciepłej, wiatroszczelnej kurtce**. Nie dajcie się zaskoczyć pogodzie – przygotowanie to podstawa!
Dane pogodowe: © OpenWeather
Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.