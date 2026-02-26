Zimny poranek w Katowicach. Czy słońce pokona resztki zimy?

Zimowe pożegnanie z mrozem

Mieszkańcy Katowic, budząc się w czwartek 26 lutego 2026 roku, mogli poczuć znajome, zimowe szczypanie. Termometry wskazywały temperatury na poziomie -3 stopni Celsjusza, a odczuwalnie było jeszcze chłodniej, bo aż -6 stopni. To mocne przypomnienie, że zima, choć powoli ustępuje, potrafi jeszcze pokazać swoje ostre pazurki, zwłaszcza wcześnie rano.

Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że to tylko chwilowy powrót chłodu. Prognozy na dzień dzisiejszy zapowiadają stopniową poprawę, a bezchmurne niebo ma towarzyszyć nam przez większą część dnia. Już około południa temperatura w Katowicach ma wzrosnąć do przyjemnych 4 stopni Celsjusza, co z pewnością ucieszy wszystkich, którzy tęsknią za cieplejszą aurą.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -3°C -6°C 2 m/s Brak 10:00 -1°C -4°C 2 m/s Brak 13:00 4°C 2°C 3 m/s Brak 16:00 6°C 5°C 2 m/s Brak 19:00 4°C 1°C 3 m/s Brak

Jutro Katowice poczują wiosnę?

Po dzisiejszym, nieco kapryśnym dniu, piątek 27 lutego 2026 roku przyniesie zdecydowaną zmianę. Zacznie się jeszcze chłodno, z temperaturą około 2 stopni Celsjusza rano, ale szybko poczujemy mocne ocieplenie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie stopniowo narastać, jednak nie powinno to przeszkadzać w odczuwalnym wzroście komfortu termicznego.

Prognozy wskazują, że w Katowicach do godzin popołudniowych słupki rtęci poszybują aż do 11 stopni Celsjusza, z temperaturą odczuwalną na poziomie 10 stopni. To prawdziwy powiew wiosny, który pozwoli nam na chwilę zapomnieć o zimowych kurtkach. Co ważne, przez cały dzień nie przewiduje się żadnych opadów, co czyni jutrzejszy dzień idealnym na aktywności na świeżym powietrzu.

Wiosenna aura w Katowicach – co robić?

Skoro w Katowicach zawita tak przyjemna aura, grzechem byłoby nie wykorzystać tego. Wybierzcie się na spacer po Parku Kościuszki lub do Doliny Trzech Stawów – świeże powietrze i słońce po zimowych chłodach z pewnością poprawią nastrój. To doskonała okazja, by po prostu odetchnąć i cieszyć się miejską zielenią.

Pamiętajcie jednak, że pogoda bywa kapryśna, zwłaszcza w okresie przejściowym. Mimo wyższych temperatur, rano i wieczorem może być chłodniej, więc warto mieć pod ręką cieplejszą bluzę lub lekki szalik. Na opady nie ma co narzekać – jutro ma być sucho, więc parasol nie będzie potrzebny. Można śmiało planować popołudniowe kawy na świeżym powietrzu!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.