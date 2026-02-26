Zimny poranek we Wrocławiu. Słońce wróci i rozgrzeje miasto!

Wrocław: nagły zwrot akcji!

Wrocławianie, uważajcie! Dziś, 26.02.2026, poranek zafundował nam prawdziwy szok termiczny – termometry wskazywały **nawet -1 stopień Celsjusza**, a odczuwalna temperatura spadła do mroźnych -6 stopni! Ubierzcie się ciepło, bo wiatr o prędkości 4 m/s tylko potęguje to zimowe wrażenie.

Ale nie dajcie się zwieść tej początkowej zimowej scenerii! Choć rano niebo będzie pochmurne, to już przed południem zacznie się prawdziwa transformacja. Prognoza dla Wrocławia zapowiada **spektakularny wzrost temperatury**, który zaskoczy nawet największych optymistów!

Szczegółowa prognoza na dziś

Godzina Temperatura Odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -6°C 4 m/s Brak 10:00 2°C -2°C 5 m/s Brak 13:00 8°C 6°C 4 m/s Brak 16:00 10°C 9°C 2 m/s Brak 19:00 7°C 6°C 2 m/s Brak 22:00 5°C 3°C 2 m/s Brak

Co czeka nas jutro?

Po dzisiejszej huśtawce temperatur, jutro, 27.02.2026, Wrocław obudzi się w zupełnie innej odsłonie! Przygotujcie się na **prawdziwy oddech wiosny**, bo prognoza zapowiada kolejny spektakularny wzrost słupków rtęci. Poranek będzie chłodniejszy niż popołudnie, ale już od 7:00 termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza.

Jutrzejszy dzień upłynie pod znakiem **bardzo wysokich temperatur jak na luty** – w najcieplejszym momencie dnia, około godziny 13:00 i 16:00, termometry wskażą aż 13 stopni Celsjusza! Wiatr będzie łagodny, zaledwie 2-3 m/s, więc będzie to idealny moment, aby złapać trochę słońca, nawet jeśli niebo pozostanie zachmurzone.

Jak wykorzystać taki dzień?

Dzień z taką pogodą to prawdziwa gratka dla miłośników spacerów i aktywności na świeżym powietrzu! Wrocław oferuje mnóstwo urokliwych miejsc, gdzie można **cieszyć się każdą chwilą** – od Wyspy Słodowej po Ogród Japoński. Pamiętajcie jednak, że pomimo ciepła, warto mieć przy sobie dodatkową warstwę ubrania, zwłaszcza wcześnie rano i wieczorem.

Mimo braku opadów i rosnących temperatur, nie dajcie się zwieść. Warto pamiętać o **różnicach w temperaturze odczuwalnej**, która bywa niższa niż ta rzeczywista, szczególnie przy porannym wietrze. To idealny dzień na kawę na świeżym powietrzu lub po prostu na chłonięcie miejskiego zgiełku bez obaw o deszcz!

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.