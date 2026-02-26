Zimowe uderzenie w Gdańsku. Czy wreszcie poczujemy wiosnę?

Gdańsk mierzy się z mrozem

Dzisiejszy poranek, 26 lutego 2026 roku, w Gdańsku nie oszczędził nikogo. Mroźne powietrze i przenikliwy wiatr sprawiły, że temperatura odczuwalna wyniosła aż minus siedem stopni Celsjusza już o godzinie 7:00, mimo że termometry wskazywały minus jeden. To kolejna odsłona zimy, która uparcie trzyma się Bałtyku, dając się we znaki mieszkańcom.

Chociaż w ciągu dnia termometry nieco poszybują w górę, osiągając maksymalnie pięć stopni Celsjusza około godziny 16:00, to wrażenie chłodu pozostanie z nami. Odczuwalna temperatura nadal będzie oscylować wokół zera, a wszystko za sprawą silnego, południowego wiatru, który chwilami osiągnie w porywach nawet 15 m/s. Bezchmurne niebo z czasem ustąpi miejsca umiarkowanemu zachmurzeniu, ale przynajmniej nie musimy martwić się o opady.

Szczegółowa prognoza godzinowa

Godzina Temperatura (°C) Temperatura odczuwalna (°C) Wiatr (m/s) Opady (%) 07:00 -1 -7 6 0 10:00 0 -6 7 0 13:00 3 -2 7 0 16:00 5 0 7 0 19:00 4 -1 7 0

Co przyniesie piątek?

Jeśli dzisiejszy chłód dał wam się we znaki, mamy dobrą wiadomość: jutro, czyli 27 lutego, pogoda w Gdańsku będzie nieco łaskawsza. Temperatury w ciągu dnia wzrosną do siedmiu stopni Celsjusza, a nawet temperatura odczuwalna będzie znacznie przyjemniejsza, oscylując wokół czterech stopni. To niewielka, ale zauważalna zmiana, która może dodać otuchy spragnionym wiosny.

Niestety, za cieplejsze powietrze zapłacimy zachmurzeniem. Zamiast dzisiejszych przebłysków słońca, jutro dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, praktycznie przez cały dzień. Wiatr, choć nadal z południa, będzie zdecydowanie słabszy, co z pewnością poprawi komfort termiczny. Na szczęście, nadal nie ma mowy o opadach, więc parasole mogą spokojnie poczekać.

Jak przetrwać chłód w Gdańsku?

W obliczu dzisiejszego wiatru i niskiej temperatury odczuwalnej, warto pamiętać o odpowiednim ubiorze. Kilka warstw odzieży, ciepła czapka, szalik i rękawiczki to absolutna podstawa, zwłaszcza jeśli planujecie dłuższe spacery wzdłuż plaży czy po starym mieście. Nie zapominajmy, że nad morzem wiatr potrafi być szczególnie zdradliwy i potęguje uczucie zimna.

Na szczęście, brak opadów sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, pod warunkiem, że jesteśmy dobrze przygotowani na chłód. Jeśli jednak wolicie schronić się przed wiatrem, Gdańsk oferuje wiele urokliwych kawiarni i muzeów. Po dzisiejszym dniu, ciepła herbata i dobra książka brzmią jak plan idealny na wieczór, czekając na nieco łagodniejszy piątek.

