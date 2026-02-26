Zimowy powrót w lutym. Czy 26.02.2026 to ostatni podmuch chłodu w Warszawie?

Początek dnia chłodny, ale z nadzieją na słońce

Rano w Warszawie, 26 lutego 2026 roku, powita nas dość solidny mróz, z temperaturą spadającą do -2 stopni Celsjusza, a odczuwalnie nawet do -6. Ciśnienie atmosferyczne będzie utrzymywać się na wysokim poziomie 1030 hPa, co może sprzyjać dobremu samopoczuciu, mimo chłodu. Poranne zachmurzenie będzie jeszcze dominować, ale to nic, co nie mogłoby się szybko zmienić w ciągu dnia. Wiatr będzie umiarkowany, co trochę pomoże rozpędzić poranne chmury nad miastem.

Około południa sytuacja zacznie się poprawiać, a termometry wskażą zero stopni, by w najcieplejszym momencie dnia osiągnąć nawet 3 stopnie Celsjusza. Co ciekawe, na krótko, około godziny 13, możemy spodziewać się bezchmurnego nieba nad stolicą, co będzie prawdziwym rarytasem w ten lutowy dzień. Po południu chmury niestety powrócą, ale temperatura utrzyma się na plusie, dając szansę na przyjemniejszy spacer.

Szczegółowa prognoza pogody w Warszawie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -6°C 2.0 m/s Brak 10:00 0°C -5°C 4.0 m/s Brak 13:00 3°C 0°C 4.0 m/s Brak 16:00 5°C 2°C 4.0 m/s Brak 19:00 2°C -1°C 4.0 m/s Brak

Co przyniesie jutro w stolicy?

Piątek, 27 lutego, zapowiada się jako dzień z dominującym zachmurzeniem, ale z wyraźnym wzrostem temperatury. Poranek, choć jeszcze z temperaturą około 1 stopnia Celsjusza i odczuwalną -3, będzie już zapowiedzią łagodniejszego trendu. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a wiatr będzie słabszy niż dzisiaj, co może umilić poranne dojazdy. Możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, które z czasem przejdzie w duże.

W ciągu dnia termometry wskażą nawet 8 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna osiągnie komfortowe 6 stopni. To znacząca zmiana, która z pewnością ucieszy tych, którzy tęsknią za cieplejszą aurą. Niestety, niemal przez cały dzień niebo będzie szczelnie zasnute chmurami, ale brak opadów to zawsze dobra wiadomość. Wieczór przyniesie spadek temperatury do około 5 stopni, ale nadal będzie znacznie łagodniej niż dziś.

Jak wykorzystać ten dzień w Warszawie?

Dziś, mimo początkowego chłodu, warto wykorzystać krótkie chwile z bezchmurnym niebem około południa. To idealna okazja na szybki spacer po Łazienkach Królewskich czy Parku Saskim, zanim słońce ponownie schowa się za chmurami. Pamiętajmy o ciepłym ubiorze, zwłaszcza rano, kiedy temperatura odczuwalna będzie solidnie minusowa. Kawa na wynos może okazać się zbawienna.

Wieczorem, gdy temperatura ponownie spadnie i zrobi się bardziej wietrznie, najlepiej będzie zaszyć się w przytulnym miejscu. Może to być ulubiona kawiarnia z gorącą czekoladą lub wieczór filmowy w domowym zaciszu. Wiatr, choć nie huraganowy, potrafi skutecznie obniżyć komfort termiczny, dlatego warto mieć pod ręką szalik i rękawiczki, nawet jeśli w ciągu dnia wydawały się zbędne.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.