Częstochowa zaskakuje mrozem. Czy po południu poczujesz smak lata?

Częstochowa dziś – od mrozu do upału!

Poranek 07.03.2026 w Częstochowie będzie prawdziwym szokiem dla każdego. Termometry pokażą nawet -2 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura spadnie do -5 stopni! To brzmi jak zimowy atak, choć marzec w pełni. Nie dajcie się jednak zwieść, bo to dopiero początek niesamowitych wydarzeń pogodowych, które czekają na nas tego dnia!

W ciągu kilku godzin sytuacja zmieni się diametralnie. W okolicach godziny 16:00 poczujemy prawdziwe lato! Słońce rozgrzeje powietrze do niesamowitych 15 stopni Celsjusza, a wiatr będzie praktycznie nieodczuwalny. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza idealne warunki do cieszenia się bezchmurnym niebem. Przygotujcie się na ten szok termiczny!

Prognoza Częstochowa godzina po godzinie

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -2°C -5°C 2 m/s Brak 10:00 2°C 0°C 2 m/s Brak 13:00 9°C 9°C 2 m/s Brak 16:00 15°C 13°C 2 m/s Brak 19:00 5°C 3°C 3 m/s Brak

Niedziela 08.03.2026 – co dalej?

Czy po dzisiejszych szaleństwach pogoda w Częstochowie wróci do normy? Niestety, niedziela 08.03.2026 przyniesie ze sobą totalną zmianę nastrojów na niebie! Słońce zniknie, a zamiast bezchmurnego błękitu zobaczymy gęste chmury. Już od samego rana niebo będzie zasnute, a zachmurzenie duże utrzyma się przez cały dzień.

Temperatury w niedzielę będą łagodniejsze niż dzisiejszy poranek, ale nie tak upalne jak popołudnie. Maksymalnie osiągniemy około 11 stopni Celsjusza, choć wiatr będzie odczuwalny mocniej, zwłaszcza wieczorem, z porywami do 10 m/s. Zapomnijcie o dzisiejszym letnim uczuciu – jutro będzie po prostu pochmurno i rześko!

Jak wykorzystać ten pogodowy miszmasz?

Skoro prognoza na 07.03.2026 to prawdziwy pogodowy rollercoaster, trzeba się na to przygotować! Rano, gdy mróz szczypie, postaw na ciepłą kawę i koc. Jednak nie zapomnij o okularach przeciwsłonecznych i lżejszej kurtce na popołudnie – to będzie prawdziwa gratka dla miłośników słońca!

Popołudniowe temperatury zachęcają do spacerów po Parku Jasnogórskim czy relaksu na świeżym powietrzu. Pamiętajcie tylko, że wieczór znów przyniesie ochłodzenie, więc nie dajcie się złapać bez odpowiedniego okrycia. To idealny dzień na podziwianie kaprysów natury!

