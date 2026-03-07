Radom czeka sensacyjny dzień. Temperatura wystrzeli w kosmos!

Radom rozgrzeje się niesamowicie!

W Radomiu 7 marca 2026 roku rozpoczyna się dzień z lekkim mrozem, ale nie dajcie się zwieść! Poranek z temperaturą -1°C i odczuwalnym -4°C to ostatnie tchnienie zimy, zanim nadejdzie prawdziwa wiosenna eksplozja. Już od samego rana na niebie królować będzie bezchmurne niebo, co zwiastuje fantastyczne warunki na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ciśnienie atmosferyczne, utrzymujące się na wysokim poziomie 1029 hPa, zapewni dobrą aurę.

Prawdziwy szok nadejdzie w ciągu dnia, kiedy to termometry poszybują w górę! Około godziny 13:00 ujrzymy już 8°C, a o 16:00 Radom obudzi się do oszałamiających 12°C! To prawdziwy skok, który sprawi, że zapomnicie o kurtkach i czapkach. Zachmurzenie pojawi się tylko symbolicznie po południu, by wieczorem ustąpić miejsca małym chmurkom. Wiatr przez cały dzień będzie słaby, więc nic nie zakłóci Waszych planów.

Szczegółowa prognoza pogody dla Radomia

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 -1°C -4°C 2 m/s Brak 10:00 2°C 0°C 2 m/s Brak 13:00 8°C 8°C 2 m/s Brak 16:00 12°C 11°C 2 m/s Brak 19:00 7°C 6°C 2 m/s Brak

Co czeka Radom jutro?

Nie martwcie się, fantastyczna pogoda zostanie z nami na dłużej! Niedziela, 8 marca 2026 roku, przyniesie kolejną dawkę wiosennego słońca i przyjemnych temperatur. Poranek w Radomiu zacznie się z zachmurzeniem dużym i temperaturą 2°C, ale to tylko przejściowe zjawisko. Ciśnienie wzrośnie do 1031 hPa, co jest dobrym znakiem dla ciśnieniowców. Wiatr delikatnie się nasili, ale wciąż będzie łagodny.

W ciągu dnia chmury zaczną ustępować, a termometry ponownie powędrują w górę! Prognozy dla Radomia na jutro zapowiadają maksymalnie 11°C około godziny 13:00 i 16:00! Po południu niebo stanie się bezchmurne, idealne na niedzielny spacer. Wieczorem utrzyma się piękna, czysta pogoda, a temperatura spadnie do 6°C, by w nocy osiągnąć 4°C.

Jak wykorzystać ten pogodowy cud?

Taka pogoda to prawdziwy dar! Koniecznie wyjdźcie na spacer, wybierzcie się do parku Kościuszki, albo zorganizujcie piknik. Pamiętajcie o lekkich ubraniach, ale na rano i wieczór przyda się coś cieplejszego. Nie zapomnijcie też o okularach przeciwsłonecznych, bo słońce będzie królować przez większość dnia! To idealny czas na kawę na świeżym powietrzu lub po prostu naładowanie baterii.

Nie przegapcie ani chwili tego wyjątkowego dnia w Radomiu! Takie warunki pogodowe zdarzają się rzadko, zwłaszcza w marcu. Cieszcie się każdą chwilą, bo pogoda naprawdę Was rozpieszcza! Zachęcamy do aktywności na zewnątrz – to najlepszy sposób na celebrowanie tej wspaniałej aury.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.