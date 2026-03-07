Kwiecień plecień, bo przeplata. Co Gdańsk szykuje na 7.03.2026?

Co przyniesie piątkowy dzień w Gdańsku?

Dziś, 7 marca 2026 roku, Gdańsk obudził się bezchmurny, choć z temperaturą odczuwalną bliską zera – prawdziwie marcowy chłód szczypał w uszy. Początkowo 1 stopień Celsjusza, a do tego lekki wiatr, nie zwiastowały bynajmniej rewolucji, ale przecież wiosna lubi zaskakiwać, prawda? Mimo wszystko, dla tych, którzy planowali poranny spacer, z pewnością przydał się ciepły szalik.

Jednak z każdą godziną pogoda w Gdańsku nabierała rumieńców. Około godziny 10:00 na termometrach pojawiły się już 4 stopnie Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrosła do 2 stopni, zaś zachmurzenie było małe. Prawdziwe uderzenie ciepła miało nastąpić jednak po południu, gdy słupki rtęci poszybowały do 10, a nawet 12 stopni, co sprawiło, że po krótkim porannym epizodzie chłodu dzień okazał się zaskakująco przyjemny. Wieczorem chmury znów szczelnie zakryły niebo, a temperatura zaczęła spadać, stabilizując się około 7 stopni.

Szczegółowa prognoza pogody dla Gdańska

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 1°C -2°C 2 km/h Brak 10:00 4°C 2°C 2 km/h Brak 13:00 10°C 9°C 2 km/h Brak 16:00 12°C 11°C 1 km/h Brak 19:00 7°C 6°C 2 km/h Brak

Jaki będzie kolejny dzień?

Sobota w Gdańsku ma zaoferować zdecydowanie bardziej stabilne warunki. Poranek, choć ponownie chłodny z temperaturą około 3 stopni Celsjusza i odczuwalną 1 stopnia, zaskoczy mniejszym zachmurzeniem i przewagą słońca. Wiatr będzie nieco silniejszy niż dziś, ale nadal komfortowy, co pozwoli na przyjemne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za kapryśną pogodą.

W ciągu dnia, podobnie jak w piątek, temperatura będzie stopniowo rosnąć, osiągając maksimum 10 stopni Celsjusza po południu. Co ważne, wiatr pozostanie umiarkowany, a prognozowane bezchmurne niebo pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Można więc spodziewać się, że jutrzejszy dzień będzie idealny na długie spacery po plaży lub wizytę w parku.

Co robić w Gdańsku w taką pogodę?

Taka pogoda w Gdańsku sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu, zwłaszcza że miasto oferuje mnóstwo atrakcji. Jeśli dziś po południu lub jutro dopisze słońce, warto wybrać się na spacer po Długim Targu lub wzdłuż Motławy. Pamiętajcie jednak o ubraniu się na cebulkę – poranki wciąż potrafią być zdradliwe, a wieczory przyniosą szybkie ochłodzenie. Zawsze miejcie ze sobą dodatkową warstwę, szczególnie gdy planujecie dłuższe wyjścia.

Nawet jeśli chmury zasłonią słońce, brak opadów to świetna wiadomość. To doskonała okazja, by odwiedzić Muzeum II Wojny Światowej lub Europejskie Centrum Solidarności – miejsca, które zawsze warto zobaczyć, niezależnie od aury. Spacer po urokliwych uliczkach Starego Miasta z kubkiem gorącej kawy też będzie miłym zakończeniem dnia. Gdańsk jest piękny o każdej porze roku, a brak deszczu to już połowa sukcesu, by cieszyć się jego urokami.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.