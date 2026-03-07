W Krakowie piękny dzień? Czy to naprawdę już wiosna?

Kraków budzi się w słońcu

Wreszcie nadszedł dzień, na który wielu z nas czekało z utęsknieniem. Kraków, 7 marca 2026 roku, powitał mieszkańców bezchmurnym niebem i rześkim, choć już zapowiadającym cieplejsze chwile, powietrzem. To prawdziwa gratka dla wszystkich spragnionych wiosennej aury i promieni słońca po zimowej szarości.

Poranek rozpocznie się od zera stopni Celsjusza, ale temperatura szybko zacznie piąć się w górę. W ciągu dnia spodziewamy się spektakularnego wzrostu, aż do czternastu stopni po południu, co zapewni idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Wiatr będzie jedynie delikatnie muskał twarze, nie przekraczając trzech metrów na sekundę.

Szczegółowa prognoza godzinowa dla Krakowa

Godzina Temperatura Temperatura odczuwalna Wiatr Opady 07:00 0°C 0°C 1 m/s Brak 10:00 3°C 1°C 2 m/s Brak 13:00 9°C 7°C 2 m/s Brak 16:00 14°C 12°C 3 m/s Brak 19:00 7°C 5°C 2 m/s Brak

Co czeka nas jutro w Krakowie?

Po dzisiejszej, niemalże idealnej sobocie, niedziela 8 marca 2026 roku przyniesie nieco inną aurę. Choć temperatury utrzymają się na przyjemnym poziomie, to nad Krakowem zagości więcej chmur, stopniowo zasłaniając błękit nieba. Od umiarkowanego zachmurzenia rankiem, przejdziemy do dużego w ciągu dnia.

Termometry w najcieplejszym momencie wskażą około jedenastu stopni Celsjusza, co nadal jest wartością bardzo komfortową. Niestety, słońce będzie się schowało za warstwą chmur, a wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do sześciu metrów na sekundę. Mimo wszystko, bez opadów, więc plany na Dzień Kobiet nie są zagrożone.

Jak spędzić słoneczną sobotę w Krakowie?

Taka pogoda w Krakowie to idealna okazja, by w pełni wykorzystać urok miasta. Warto wybrać się na spacer po Bulwarach Wiślanych, podziwiając Wawel w promieniach słońca, lub udać się do jednego z licznych parków. Bezchmurne niebo sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu.

Nie zapominajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu. Mimo wysokiej temperatury w południe, poranki i wieczory będą jeszcze chłodne. Zalecamy ubrać się na "cebulkę", aby bez problemu adaptować się do zmieniających się warunków. Lekki szalik i okulary przeciwsłoneczne będą twoimi najlepszymi przyjaciółmi tego dnia.

Dane pogodowe: © OpenWeather

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.