Brutalny atak młotkiem w Warszawie. Kim są zatrzymani sprawcy?

Agresja w warszawskim tramwaju

W świąteczną Niedzielę Wielkanocną pasażerowie warszawskiej komunikacji miejskiej byli świadkami brutalnego incydentu. Na wysokości placu Bankowego doszło do awantury, podczas której agresor zaatakował 61-letniego mężczyznę. Użył młotka glazurniczego, zadając ciosy w okolice głowy oraz kończyn. Całe zdarzenie miało miejsce w tramwaju w Śródmieściu.

Poszkodowany 61-latek odniósł poważne obrażenia, w tym rany głowy, ręki oraz kolana. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy. Ze względu na charakter ran, pacjent został pilnie przetransportowany do pobliskiego szpitala, gdzie otrzymał dalszą opiekę medyczną.

Kim są zatrzymani po ataku?

Funkcjonariusze policji, po zatrzymaniu tramwaju, błyskawicznie przystąpili do działań na miejscu zdarzenia. Ujęli tam dwójkę podejrzanych o udział w awanturze. W ręce mundurowych wpadł 29-letni domniemany napastnik oraz towarzysząca mu 25-letnia kobieta. Zostali zatrzymani pod zarzutem agresywnego zachowania.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymane osoby znajdowały się pod wpływem alkoholu. Według serwisu Miejski Reporter, u mężczyzny stwierdzono obecność prawie dwóch promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Jego znajoma miała jeszcze wyższy wynik, przekraczający dwa promile, co potwierdza ich stan upojenia alkoholowego podczas zajścia.

Co dalej ze sprawą ataku?

Obecnie śledczy intensywnie pracują nad pełnym odtworzeniem szczegółowych okoliczności incydentu. Policjanci gromadzą wszystkie dostępne dowody, przesłuchują świadków i analizują materiał zebrany na miejscu zdarzenia. Ich celem jest precyzyjne ustalenie przebiegu niebezpiecznego konfliktu, który miał miejsce w świąteczną niedzielę.

Postępowanie w sprawie ataku w warszawskim tramwaju jest w toku. Służby starają się przypisać konkretne role poszczególnym uczestnikom bójki oraz ustalić bezpośrednią przyczynę agresywnego zachowania. Spodziewane są dalsze działania w celu postawienia zarzutów i zakończenia śledztwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.