Dramat w Termach Maltańskich. Jak służby dyskretnie ukryły śmierć księdza?

Tragedia w poznańskim aquaparku

Wtorkowy wieczór, 3 marca, przyniósł dramatyczne wydarzenia w jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów rekreacyjnych stolicy Wielkopolski. Termy Maltańskie, kojarzone zwykle z relaksem i beztroską zabawą, stały się sceną nagłej śmierci klienta. Na miejsce natychmiast wezwano zespoły ratownictwa medycznego oraz lokalną policję, by podjęły działania.

Służby stanęły przed niecodziennym wyzwaniem ratowania życia 54-latka, który nagle zasłabł. Mężczyzna korzystał z dobrodziejstw sauny, a tragedia rozegrała się tuż po opuszczeniu przez niego strefy parowej. Mimo heroicznych wysiłków ratowników, walka o każdą minutę okazała się daremna, a życie poszkodowanego bezpowrotnie wygasło na terenie obiektu.

Co mówi policja o zdarzeniu?

W obliczu tak nagłego i tragicznego finału naturalne jest oczekiwanie na oficjalne komunikaty. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji, w rozmowie z „Faktem” potwierdził sam fakt zdarzenia i zasłabnięcia 54-letniego mężczyzny po saunie. Jednakże, jak podkreślił, policja nie będzie udzielać szczegółowych informacji.

Uzasadnieniem dla tego stanowiska jest wykluczenie charakteru kryminalnego zdarzenia. Oznacza to, że śledczy nie dopatrzyli się żadnych działań osób trzecich, które mogłyby przyczynić się do zgonu. Taka deklaracja szybko ucina spekulacje, choć nie rozwiewa wszystkich pytań o okoliczności tej niespodziewanej śmierci w miejscu publicznym.

Dyskretna akcja ratunkowa w aquaparku

Reakcja zarządzających obiektem na tak dramatyczną sytuację jest często pod lupą publiczną. Jerzy Krężlewski, prezes Term Maltańskich, odniósł się do zdarzenia w rozmowie z portalem gloswielkopolski.pl. Z jego relacji wynika, że priorytetem było utrzymanie dyskrecji i zapewnienie, by pozostali goście nie byli świadkami tragedii.

Ostrożność w działaniu miała na celu ochronę komfortu i spokoju przebywających tam osób, unikając paniki czy niepotrzebnego rozgłosu. Prezes zaznaczył, że nie było konieczności przeprowadzania ewakuacji, co wskazuje na to, że incydent został szybko i sprawnie odizolowany od głównego nurtu funkcjonowania kompleksu.

"Do sytuacji doszło nie w wodzie, tylko na szlaku komunikacyjnym. Całe zdarzenie zasłaniał parawan. Nie było szans, aby postronna osoba coś widziała. Nawet wygrodziliśmy i zamknęliśmy restaurację, aby nikt nie wszedł po schodach do góry i nie patrzył, co się dzieje" - powiedział portalowi Jerzy Krężlewski.

Kim był zmarły duchowny?

Choć oficjalne komunikaty policji były powściągliwe, nieoficjalne ustalenia mediów szybko rzuciły światło na tożsamość zmarłego. Według lokalnych źródeł, 54-latek był księdzem, który sprawował posługę proboszcza w jednej z parafii należących do Archidiecezji Wrocławskiej. Ta informacja dodała zdarzeniu dodatkowego, refleksyjnego wymiaru.

Pojawiły się również doniesienia, choć niepotwierdzone oficjalnie, sugerujące, że duchowny mógł już wcześniej zmagać się z różnymi problemami zdrowotnymi. Te spekulacje, w połączeniu z faktem wykluczenia udziału osób trzecich przez funkcjonariuszy policji, wskazują na naturalne przyczyny zgonu, co zamyka kwestię śledztwa kryminalnego.

