Mandaty za paliwo. Ten błąd przy dystrybutorze kosztuje nawet 3 tys. zł!

Przepisy dotyczące przewozu paliwa

Rosnące ceny benzyny skłaniają kierowców do przewożenia zapasów paliwa w kanistrach. Taki sposób oszczędzania jest dozwolony, jednak podlega konkretnym regulacjom prawnym dotyczącym transportu materiałów niebezpiecznych. Osoba prywatna może transportować paliwo w pojeździe tylko w specjalnych, przeznaczonych do tego kanistrach. Każdy z tych pojemników nie może przekraczać pojemności 60 litrów, a łączna ilość przewożonego paliwa w dodatkowych zbiornikach nie może być większa niż 240 litrów.

Nieprzestrzeganie tych regulacji może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jeżeli funkcjonariusze policji podczas kontroli drogowej stwierdzą, że paliwo jest przewożone w niewłaściwym zbiorniku lub jego ilość przekracza dozwolone limity, kierowca naraża się na mandat w wysokości do 3000 złotych. Jest to kara za naruszenie przepisów bezpieczeństwa, które mają zapobiegać wypadkom związanym z transportem łatwopalnych substancji.

Certyfikat UN. Co oznacza?

Kluczowym elementem, na który funkcjonariusze zwracają uwagę podczas kontroli kanistrów z paliwem, jest odpowiedni certyfikat. Zbiornik musi być specjalnie przeznaczony do transportu paliwa i posiadać symbol UN. Ten międzynarodowy znak potwierdza jego zgodność z normami bezpieczeństwa, co gwarantuje odporność na działanie paliwa oraz minimalizuje ryzyko wycieku czy wytwarzania niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych. Symbol UN jest zazwyczaj wybity na dnie kanistra i świadczy o jego dopuszczeniu do użytku.

Surowo zabronione jest przewożenie benzyny lub oleju napędowego w przypadkowych pojemnikach. Należą do nich między innymi butelki PET, bańki po płynie do spryskiwaczy czy opakowania po chemii budowlanej. Takie naczynia nie są przystosowane do przechowywania substancji łatwopalnych, co sprawia, że mogą się łatwo rozszczelnić lub doprowadzić do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych, znacząco zwiększając ryzyko pożaru lub wybuchu. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego należy zawsze korzystać z certyfikowanych kanistrów.

Gdzie można przechowywać paliwo w domu?

Zasady dotyczące przechowywania paliwa obowiązują nie tylko w transporcie, ale także w miejscu zamieszkania, zwłaszcza w garażach. W przypadku garażu zlokalizowanego w bryle budynku mieszkalnego, takiego jak garaż przy domu jednorodzinnym lub w szeregowcu, obowiązują restrykcyjne limity. Można w nim przechowywać maksymalnie 20 litrów benzyny lub 60 litrów oleju napędowego, co wynika z przepisów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa mieszkańców. Przekroczenie tych wartości stanowi naruszenie przepisów i stwarza zagrożenie.

Bardziej elastyczne zasady dotyczą garaży wolnostojących, wykonanych z materiałów niepalnych. W takim miejscu dozwolone jest przechowywanie do 200 litrów paliwa. Jeśli chodzi o małe garaże przydomowe, często przyjmuje się limit do 60 litrów. Należy pamiętać, że przechowywanie paliwa w mieszkaniu, piwnicy lub na balkonie jest kategorycznie zabronione, niezależnie od ilości. Miejsca te nie są przystosowane do magazynowania substancji łatwopalnych i stanowią bezpośrednie zagrożenie pożarowe dla całego budynku.

