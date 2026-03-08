Marta Kaczyńska i Piotr Smuniewski. Małżeństwo, które zburzyło prezydencką wizję rodziny?

Nieznane początki związku

Zanim Marta Kaczyńska, córka późniejszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stała się osobą publiczną, wiodła życie z dala od fleszy, podobnie jak wielu jej rówieśników. To właśnie na studiach prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim poznała Piotra Smuniewskiego, człowieka, który miał stać się jej pierwszym mężem. Para ślubowała sobie wierność w 2002 roku, a już rok później, w 2003 roku, powitali na świecie córkę Ewę. Wydawało się, że tworzą klasyczną, szczęśliwą rodzinę, wpisującą się w konserwatywne wartości, tak bliskie rodzinie Kaczyńskich.

Piotr Smuniewski towarzyszył wówczas żonie i jej bliskim w historycznych momentach, w tym podczas wieczoru wyborczego Lecha Kaczyńskiego w 2005 roku, kiedy to jego teść triumfował w wyścigu o prezydenturę. Zdjęcia z tamtego dnia ukazują pozornie sielankowy obraz – młoda rodzina u boku przyszłego prezydenta. Nikt wtedy nie przewidywał, że ten idealny wizerunek wkrótce legnie w gruzach, a małżeństwo rozpadnie się z hukiem, który odbije się echem w mediach. Związek nie przetrwał próby czasu, a jego zakończenie w 2007 roku otworzyło puszkę Pandory pełną domysłów i niedopowiedzeń.

„To nie ja byłam osobą, która postąpiła nie fair”.

Słowa pełne goryczy

Prawdziwy przełom w postrzeganiu tego burzliwego rozstania nastąpił w 2010 roku, kilka miesięcy po tragicznej katastrofie smoleńskiej, która na zawsze zmieniła bieg historii Polski i życie samej Marty Kaczyńskiej. Właśnie wtedy, w głośnym wywiadzie dla magazynu „Viva!”, padły słowa, które do dziś są kamieniem węgielnym wszelkich dyskusji o jej pierwszym małżeństwie. Zapytana o kulisy rozstania z Piotrem Smuniewskim, Marta Kaczyńska z niezwykłą stanowczością wypowiedziała cytowane do dziś zdanie, które mocno zasugerowało, po której stronie leżała wina.

Ta krótka, lecz dosadna deklaracja, wyraźnie wskazywała, że to właśnie Marta Kaczyńska czuła się pokrzywdzona w tej relacji, co implikowało, iż przyczyny rozpadu małżeństwa tkwiły po stronie jej ówczesnego męża. W tej samej rozmowie, z pewną dozą rezygnacji, dodała, że niechętnie wraca myślami do tamtego okresu, określając go mianem „niedobrego”. Jednak z perspektywy czasu, jak podkreśliła, uważała go za doświadczenie w gruncie rzeczy potrzebne, co świadczyło o pewnej wewnętrznej transformacji.

Sprzeciw prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Szczególnie intrygujący i wzbudzający wiele dyskusji w tej historii jest wątek postawy ojca Marty, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który, co zrozumiałe, był mocno zaangażowany w życie córki. Jak wyznała Marta Kaczyńska w wywiadzie, jej decyzja o rozwodzie z Piotrem Smuniewskim spotkała się z jego początkową, jednoznaczną dezaprobatą. Jako osoba głęboko zakorzeniona w tradycyjnych wartościach i przekonana o nienaruszalności rodziny, uważał małżeństwo za święty fundament, którego nie powinno się burzyć.

Jego sprzeciw, jak później wyjaśniła Marta Kaczyńska, wynikał przede wszystkim z ojcowskiej troski i, jak sama podkreśliła, faktu, że „nie znał całej prawdy”. „Tata, który nie znał całej prawdy, martwił się o mnie” – wspominała córka prezydenta, rzucając światło na jego motywy. Mimo dezaprobaty i nacisków ojca, Marta Kaczyńska wykazała się niezwykłą determinacją, podejmując autonomiczną decyzję o rozwodzie i postanawiając zamieszkać sama z córką Ewą, co było wyraźnym sygnałem jej woli.

Nowa miłość i szokujące zaprzeczenie ojcostwa

Życie, niczym w dramatycznym scenariuszu, szybko napisało dla Marty Kaczyńskiej zupełnie nowy rozdział. Krótko po formalnym zakończeniu małżeństwa ze Smuniewskim, w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna – kolega ze studiów, Marcin Dubieniecki. Marta Kaczyńska nie kryła, że było to „niesamowite zakochanie”, które, jak sama przyznała, sprawiło, że „wszystko trafiło na właściwe miejsce”, przynosząc ulgę po burzliwym okresie. Para wkrótce wzięła ślub, a ich związek zaowocował narodzinami drugiej córki, Martyny.

Jednak przeszłość, niczym bumerang, wróciła w najmniej spodziewanym momencie, nie dając o sobie zapomnieć. Sprawa ponownie się skomplikowała, gdy Piotr Smuniewski podjął próbę uregulowania kontaktów z córką Ewą, co wywołało kolejną medialną burzę. W odpowiedzi, jak donosiły media w 2007 roku, Marta Kaczyńska zdecydowała się na radykalny krok, kierując do prokuratury wniosek o wystąpienie do sądu z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego wobec jej starszej córki. Był to ostateczny, bezwzględny dowód na głębię i skomplikowanie konfliktu między byłymi małżonkami. Dziś Ewa, już dorosła kobieta, nosi nazwisko Dubienieckiego, co przypieczętowało zakończenie tej zawiłej historii prawnej i rodzinnej.

Co dziś robi pierwszy mąż Marty Kaczyńskiej?

Po serii głośnych wydarzeń, burzliwym rozwodzie i medialnej wrzawie, Piotr Smuniewski podjął decyzję o całkowitym wycofaniu się z życia publicznego, co było zrozumiałą reakcją na intensywną ekspozycję. W przeciwieństwie do swojej byłej żony, która nadal pozostaje w orbicie zainteresowania mediów, oraz jej kolejnych partnerów, Smuniewski konsekwentnie unika rozgłosu i skrupulatnie chroni swoją prywatność. Jego postawa świadczy o chęci powrotu do normalności i zapomnienia o burzliwej przeszłości, która przez lata przykuwała uwagę opinii publicznej.

Z dostępnych, choć nielicznych, informacji wynika, że Piotr Smuniewski obrał zupełnie inną ścieżkę kariery, diametralnie różną od tej, jaką mógłby mieć u boku rodziny prezydenckiej. Obecnie, według doniesień prasowych, pracuje jako doradca klienta w jednym z czołowych banków, co wskazuje na stabilną i anonimową ścieżkę zawodową. Jego historia jest wymownym przykładem tego, jak losy osób niegdyś związanych z czołówką polskiej polityki mogą potoczyć się w zupełnie nieoczekiwanych kierunkach, z dala od świateł fleszy i nieustannego zainteresowania mediów.

