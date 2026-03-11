Marta Nawrocka zachwyca na Zamku Królewskim. Czy jej stylizacja to ukłon w stronę księżnej Kate?

Spotkanie w Warszawie

Wizyta króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii w Polsce rozpoczęła się we wtorek 10 marca 2023 roku. Para królewska została powitana przez prezydenta Karola Nawrockiego oraz pierwszą damę Martę Nawrocką. Oficjalne powitanie zapoczątkowało serię spotkań i wydarzeń mających na celu umocnienie relacji polsko-szwedzkich.

Po uroczystym powitaniu prezydent Nawrocki i król Karol XVI Gustaw udali się na rozmowy plenarne. Tematem spotkania były wzajemne relacje między Polską a Szwecją oraz perspektywy dalszej współpracy. Równolegle pierwsza dama Marta Nawrocka towarzyszyła królowej Sylwii podczas wizyty w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Gala w Zamku Królewskim

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia wizyty królewskiej był uroczysty obiad. Wydarzenie zorganizowane zostało przez parę prezydencką na cześć króla Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii. Obiad odbył się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, stanowiąc doskonałą okazję do kontynuowania rozmów w bardziej nieformalnej atmosferze.

Goście mieli okazję do wymiany poglądów i zacieśnienia więzi dyplomatycznych. Uroczystość podkreśliła rangę i znaczenie wizyty szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Obecność przedstawicieli obu krajów świadczyła o silnych relacjach między Polską a Szwecją.

Kreacja Marty Nawrockiej

Podczas uroczystego obiadu, prezydent Karol Nawrocki zaprezentował się w klasycznym, czarnym garniturze z muszką. Jednakże to kreacja pierwszej damy Marty Nawrockiej przykuła uwagę zgromadzonych gości. Marta Nawrocka wybrała dopasowaną, lazurową suknię sięgającą do ziemi, która podkreślała jej elegancki styl.

Charakterystycznym elementem stylizacji były długie rękawy z szerokimi wycięciami, które nadały całości wyrafinowanego charakteru. Do sukni pierwsza dama dobrała subtelną złotą opaskę na włosy oraz delikatne kolczyki. Włosy Marty Nawrockiej zostały pozostawione rozpuszczone i lekko pofalowane, co dopełniało całość wyglądu.

Inspiracje księżną Kate?

Stylizacja Marty Nawrockiej wzbudziła skojarzenia z ubiorem księżnej Kate Middleton. Można zakładać, że pierwsza dama zainspirowała się kreacją brytyjskiej księżnej, która pojawiła się w bardzo podobnej sukni w turkusowym kolorze. Księżna Kate wystąpiła w niej podczas Royal Variety Performance w 2023 roku, co wywołało duże zainteresowanie mediów modowych.

Choć obie stylizacje były do siebie podobne, występowały pewne różnice. Żona księcia Williama postawiła na nieco bardziej dopasowany krój, srebrny naszyjnik, bransoletkę oraz błyszczącą kopertówkę. Włosy księżnej Kate były klasycznie pofalowane, bez ozdób. Mimo tych szczegółowych rozbieżności, ogólny wygląd obu pań był bardzo zbliżony, co wskazuje na czerpanie inspiracji od ikon mody przez Martę Nawrocką.

