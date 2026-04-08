Modernizacja Sali Kongresowej. Dlaczego otwarcie nastąpi dopiero za lata?

Opóźnienia w remoncie Sali Kongresowej

Nowy termin otwarcia Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki znacznie przekracza dotychczasowe plany urzędników. Modernizacja Sali Kongresowej, trwająca od 2014 roku, miała być zakończona w grudniu 2026 roku. Wiadomo już, że ten termin jest nieaktualny, co oznacza kolejne, znaczące przesunięcia w harmonogramie. Roboty budowlane potrwają dłużej niż zakładano.

Według najnowszych ustaleń wykonawca planuje zakończyć prace budowlane dopiero pod koniec 2027 roku. Oznacza to roczne opóźnienie w stosunku do poprzedniego harmonogramu. Po zakończeniu budowy konieczne będą również długotrwałe formalności, co dodatkowo wydłuży proces. Dlatego sympatycy wydarzeń kulturalnych przekroczą progi zmodernizowanej przestrzeni najwcześniej w połowie 2028 roku.

Co spowodowało opóźnienia?

Głównym powodem kolejnych przesunięć w kalendarzu prac było wykrycie znacznej ilości skażonych materiałów. Podczas prowadzonych robót budowlanych znaleziono ponad 1400 ton materiałów budowlanych, które zawierały rakotwórczy azbest. Ten niebezpieczny ładunek wymagał specjalistycznego i bezpiecznego usunięcia z centrum Warszawy.

Skomplikowany proces logistyczny oraz konieczność przestrzegania restrykcyjnych procedur środowiskowych i bezpieczeństwa wymusiły tymczasowe wstrzymanie pozostałych prac na placu budowy. To zatrzymanie robót bezpośrednio przełożyło się na obecne opóźnienia całego, wielomilionowego przedsięwzięcia w Pałacu Kultury i Nauki. Usunięcie azbestu było kluczowe dla bezpieczeństwa.

Jaki jest obecny stan modernizacji?

Przedstawiciele gmachu zapewniają, że ekipy budowlane nieustannie realizują swoje zadania we wnętrzach monumentalnego budynku. Do tej pory udało się już sfinalizować kluczowe prace związane ze wzmacnianiem głównych konstrukcji dachowych. To ważny etap, który zapewnia stabilność i bezpieczeństwo obiektu.

Obecnie fachowcy skupiają się na montażu nowoczesnych instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz zaawansowanej mechaniki scenicznej. Równolegle trwają niezwykle precyzyjne i skomplikowane zabiegi konserwatorskie. Prace te obejmują zabytkową stolarkę drzwiową, drewniane posadzki oraz oryginalne, historyczne ozdoby.

Koszty inwestycji w Salę Kongresową

Przesuwanie terminu oddania budynku do użytku naturalnie rodzi pytania o ostateczne wydatki z kasy miejskiej na tę monumentalną przebudowę. W tegorocznym planie finansowym stolicy radni zarezerwowali na ten cel znaczącą kwotę. Jest to 77 milionów złotych przeznaczonych na kontynuację prac.

Sylwia Wróblewska ze spółki zarządzającej Pałacem Kultury i Nauki potwierdziła, że w sierpniu 2025 roku zawarto najnowszy aneks do kontraktu budowlanego. Według zaktualizowanych dokumentów, bieżąca wartość umowy z wykonawcą wynosi precyzyjnie 353 573 243,74 zł netto. Ostateczne koszty modernizacji poznamy po całkowitym zamknięciu inwestycji.

Historia Sali Kongresowej w Warszawie

Budowa tego kultowego audytorium była integralną częścią wznoszenia Pałacu Kultury i Nauki, które miało miejsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej gmach pełnił głównie funkcje polityczne, goszcząc zjazdy dygnitarzy z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To właśnie tutaj w styczniu 1990 roku padła historyczna komenda „Sztandar PZPR wyprowadzić!”.

Niezależnie od swojej politycznej roli, budynek odegrał również kluczową rolę w rozwoju życia kulturalnego i muzycznego w Polsce. W kwietniu 1967 roku Sala Kongresowa gościła legendarną formację The Rolling Stones, która dała dwa absolutnie historyczne koncerty. Przez dekady na tej samej scenie występowały największe tuzy światowej rozrywki. Wśród nich byli Ray Charles, Elton John, Miles Davis, Eric Clapton, Sting, Bob Dylan, Leonard Cohen i Bruce Springsteen.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.