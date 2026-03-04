Nowa linia kolejowa Zegrze-Przasnysz. Ile samorząd dopłaci do ważnej inwestycji?

Rozwój Kolei Północnego Mazowsza

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz stanowi kluczowy element szlaku Kolei Północnego Mazowsza. Inwestycja ta angażuje łącznie osiemnaście jednostek samorządowych, w tym aktywnie uczestniczy w niej samorząd województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Kolej+, co podkreśla jego strategiczne znaczenie dla regionu.

Marszałek Adam Struzik wielokrotnie zapewniał o zaangażowaniu Mazowsza w planowanie rozwiązań, które mają na celu istotne ułatwienie życia podróżnym. Całkowity koszt obecnego etapu projektu wynosi 306 milionów złotych. Te środki są przeznaczane na realizację prac związanych z planowaniem i przygotowaniem do budowy nowej trasy.

Dodatkowe fundusze na projekt

Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa mazowieckiego radni podjęli decyzję o zwiększeniu nakładów na inwestycję o ponad 296 tysięcy złotych. Informację tę przekazała Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowej lokalizacji odcinka linii kolejowej.

Dodatkowe środki umożliwią również stworzenie nowego przystanku osobowego Karwacz, co ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Koszty związane z tymi działaniami zostaną pokryte wspólnie przez samorząd Mazowsza, miasto i gminę Przasnysz oraz powiat przasnyski, co świadczy o szerokim wsparciu lokalnych władz.

Kiedy ruszy budowa trasy Zegrze-Przasnysz?

W ramach inwestycji przewidziano nie tylko zaawansowane prace projektowe, ale także wykup niezbędnych gruntów pod przyszłą trasę kolejową. Ministerstwo Infrastruktury pod koniec marca ubiegłego roku podpisało umowę na projekt o wartości 32,5 miliona złotych. Wykonawca ma 53 miesiące na realizację zlecenia.

Przedstawiciele resortu wskazywali, że roboty budowlane na linii Zegrze-Przasnysz powinny być prowadzone w latach 2030-2033. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny termin uzależniony jest od zapewnienia odpowiedniego finansowania. Szacowany koszt powstania całej linii, włączając prace budowlane, wyniesie około 2 miliardy złotych.

Jakie miejscowości obsłuży nowa linia?

Po oddaniu nowej trasy do użytku, zgodnie z aktualnymi planami, będzie ona obsługiwana przez 14 par pociągów na dobę. Oznacza to znaczne zwiększenie częstotliwości połączeń i poprawę komfortu podróżowania dla mieszkańców regionu. Czas przejazdu pomiędzy Zegrzem a Przasnyszem ma wynosić około 50 minut, co stanowi konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego.

Na szlaku kolejowym Zegrze-Przasnysz znajdą się nowe przystanki osobowe w kluczowych miejscowościach. Wśród nich wymienić należy Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki oraz sam Przasnysz. Rozbudowa infrastruktury ma przyczynić się do lepszego skomunikowania północnego Mazowsza z resztą województwa.

