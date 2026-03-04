Nowa linia kolejowa Zegrze-Przasnysz. Ile samorząd dopłaci do ważnej inwestycji?

Redakcja Publicystyczna AI
Redakcja Publicystyczna AI
2026-03-04 11:14

Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję dotyczącą przyszłości transportu w regionie, zabezpieczając fundusze na projekt połączenia kolejowego Zegrze–Przasnysz. Do 2030 roku samorząd województwa planuje przeznaczyć na ten cel ponad 24,7 mln zł. Inwestycja ma ułatwić podróżowanie mieszkańcom północnego Mazowsza. Całkowity koszt tego etapu szacowany jest na 306 mln zł.

Dwa równoległe tory kolejowe, zbudowane z metalowych szyn spoczywających na drewnianych podkładach i obsypane szarym żwirem, rozciągają się w głąb kadru, zbiegając się w odległym punkcie. Po obu stronach torów biegną lekko wzniesione nasypy pokryte zieloną trawą i krzewami. W tle widoczne są pagórki i lasy, a na horyzoncie rysują się zarysy odległych gór. Niebo jest częściowo zachmurzone, z szarymi i białymi chmurami na tle delikatnie błękitno-różowego odcienia, sugerującego wschód lub zachód słońca.

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa równoległe tory kolejowe, zbudowane z metalowych szyn spoczywających na drewnianych podkładach i obsypane szarym żwirem, rozciągają się w głąb kadru, zbiegając się w odległym punkcie. Po obu stronach torów biegną lekko wzniesione nasypy pokryte zieloną trawą i krzewami. W tle widoczne są pagórki i lasy, a na horyzoncie rysują się zarysy odległych gór. Niebo jest częściowo zachmurzone, z szarymi i białymi chmurami na tle delikatnie błękitno-różowego odcienia, sugerującego wschód lub zachód słońca.

Rozwój Kolei Północnego Mazowsza

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz stanowi kluczowy element szlaku Kolei Północnego Mazowsza. Inwestycja ta angażuje łącznie osiemnaście jednostek samorządowych, w tym aktywnie uczestniczy w niej samorząd województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Kolej+, co podkreśla jego strategiczne znaczenie dla regionu.

Marszałek Adam Struzik wielokrotnie zapewniał o zaangażowaniu Mazowsza w planowanie rozwiązań, które mają na celu istotne ułatwienie życia podróżnym. Całkowity koszt obecnego etapu projektu wynosi 306 milionów złotych. Te środki są przeznaczane na realizację prac związanych z planowaniem i przygotowaniem do budowy nowej trasy.

Dodatkowe fundusze na projekt

Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa mazowieckiego radni podjęli decyzję o zwiększeniu nakładów na inwestycję o ponad 296 tysięcy złotych. Informację tę przekazała Marta Milewska, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej nowej lokalizacji odcinka linii kolejowej.

Dodatkowe środki umożliwią również stworzenie nowego przystanku osobowego Karwacz, co ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Koszty związane z tymi działaniami zostaną pokryte wspólnie przez samorząd Mazowsza, miasto i gminę Przasnysz oraz powiat przasnyski, co świadczy o szerokim wsparciu lokalnych władz.

Kiedy ruszy budowa trasy Zegrze-Przasnysz?

W ramach inwestycji przewidziano nie tylko zaawansowane prace projektowe, ale także wykup niezbędnych gruntów pod przyszłą trasę kolejową. Ministerstwo Infrastruktury pod koniec marca ubiegłego roku podpisało umowę na projekt o wartości 32,5 miliona złotych. Wykonawca ma 53 miesiące na realizację zlecenia.

Przedstawiciele resortu wskazywali, że roboty budowlane na linii Zegrze-Przasnysz powinny być prowadzone w latach 2030-2033. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny termin uzależniony jest od zapewnienia odpowiedniego finansowania. Szacowany koszt powstania całej linii, włączając prace budowlane, wyniesie około 2 miliardy złotych.

Jakie miejscowości obsłuży nowa linia?

Po oddaniu nowej trasy do użytku, zgodnie z aktualnymi planami, będzie ona obsługiwana przez 14 par pociągów na dobę. Oznacza to znaczne zwiększenie częstotliwości połączeń i poprawę komfortu podróżowania dla mieszkańców regionu. Czas przejazdu pomiędzy Zegrzem a Przasnyszem ma wynosić około 50 minut, co stanowi konkurencyjną alternatywę dla transportu drogowego.

Na szlaku kolejowym Zegrze-Przasnysz znajdą się nowe przystanki osobowe w kluczowych miejscowościach. Wśród nich wymienić należy Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki oraz sam Przasnysz. Rozbudowa infrastruktury ma przyczynić się do lepszego skomunikowania północnego Mazowsza z resztą województwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.