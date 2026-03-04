Nowe obwodnice na Mazowszu. GDDKiA zdradza plany, ale terminy mogą zaskoczyć?

Wielki plan dla mazowieckich dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nie zwalnia tempa, planując szeroko zakrojone inwestycje drogowe w województwie mazowieckim, które mają raz na zawsze rozwiązać problem uciążliwego tranzytu przez centra miast. Na liście priorytetów znajduje się imponująca liczba dwunastu nowych obwodnic, co świadczy o skali wyzwania, przed którym stoją drogowcy. Bilans tych ambitnych przedsięwzięć maluje obraz zróżnicowanego zaawansowania: jedna trasa jest już oddana do użytku, na czterech intensywnie pracują koparki, jedna czeka na rozstrzygnięcie przetargu, a dla sześciu kolejnych trwa żmudny proces tworzenia dokumentacji projektowej.

Wśród miast, które mają doczekać się własnych obejść drogowych w ramach rządowego programu, znalazły się między innymi Lipsko, Pułtusk, Skaryszew, Zwoleń, Ciechanów, Łąck, Ostrołęka, Siedlce oraz Sokołów Podlaski. Dodatkowo, niezależnie od tego obszernego pakietu, drogowcy intensywnie pracują nad wyprowadzeniem ruchu z Kołbieli, Łochowa oraz Ciepielowa, co pokazuje kompleksowe podejście do problemu zatłoczenia na lokalnych trasach. Cała ta logistyczna układanka ma na celu odciążenie mieszkańców i poprawę płynności ruchu w całym regionie, choć droga do tego celu bywa wyboista.

Pierwsze efekty i spore wyzwania

Pierwszy spektakularny sukces już odtrąbiono – kierowcy mogą korzystać z nowo oddanej obwodnicy Lipska, która, licząc ponad sześć kilometrów, znacząco usprawniła ruch w rejonie. Ten odcinek został oddany do użytku pod koniec sierpnia 2025 roku, co daje nadzieję na terminowe zakończenie pozostałych zadań. Tymczasem najbardziej zaawansowane roboty budowlane toczą się obecnie na blisko 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska, gdzie wykonano już imponujące 69 procent zaplanowanych prac, a finalizacja tej kluczowej inwestycji przewidziana jest na lato 2026 roku.

Nie brakuje jednak zgrzytów; jak informowała Małgorzata Tarnowska ze stołecznego oddziału GDDKiA, wykonawcy obwodnicy Kołbieli (ponad 11 km) i Pułtuska złożyli roszczenia, a procedury ich rozpatrywania wciąż trwają. Obwodnica Kołbieli, pomimo 41-procentowego zaawansowania, ma być ukończona jeszcze w tym roku, co przy wspomnianych roszczeniach wydaje się być ambitnym celem. Równolegle, około dwukilometrowa obwodnica Ciepielowa, według wcześniejszych komunikatów, powinna być gotowa w 2027 roku, co oznacza, że kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Kolejne obwodnice na horyzoncie

Na oddanie do użytku kolejnych fragmentów mazowieckiej sieci drogowej przyjdzie nam poczekać nieco dłużej, a terminy wyznaczone przez drogowców budzą pewne refleksje. Sześciokilometrowa obwodnica Skaryszewa ma zostać ukończona w drugim kwartale 2029 roku, co wymaga utrzymania wysokiego tempa prac w nadchodzących latach. Równocześnie, dla obejścia Zwolenia, trwają obecnie procedury weryfikacji ofert w przetargu, który ma wyłonić wykonawcę odpowiedzialnego za zaprojektowanie i budowę tej jednojezdniowej trasy.

Ta inwestycja, kluczowa dla lokalnego układu komunikacyjnego, powinna zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2030 roku, o ile oczywiście procedury przetargowe przebiegną bez dodatkowych komplikacji. Kolejnym znaczącym punktem na mapie jest blisko 14-kilometrowa obwodnica Ostrołęki, której historia uzyskiwania zgód administracyjnych jest wyjątkowo skomplikowana. Drogowcy planują rozpoczęcie robót budowlanych na lata 2028-2031, co pokazuje, jak długi i kręty bywa proces przygotowań do tak dużych przedsięwzięć.

Dalsze etapy planowania

Przygotowania do budowy około trzykometrowej obwodnicy Łącka są na etapie finalizacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, co stanowi kluczowy krok przed rozpoczęciem właściwych prac. Zgodnie z harmonogramem, jeszcze w bieżącym roku ma zostać ogłoszony przetarg w formule "Projektuj i buduj", co pozwoli na przyspieszenie procesu realizacji. Samą budowę przewidziano na lata 2028-2030, co wpisuje się w długoterminową wizję rozwoju infrastruktury regionu.

W podobnej fazie przygotowawczej znajduje się również imponująca, bo licząca aż 23 kilometry, obwodnica Sokołowa Podlaskiego. Urzędniczka GDDKiA, Małgorzata Tarnowska, dodała, że przewidywany czas realizacji tej szczególnie istotnej inwestycji to odległe lata 2032-2035. Tak dalekie horyzonty czasowe jasno pokazują, jak skomplikowane i rozłożone w czasie są te projekty, wymagające cierpliwości i konsekwencji w działaniu ze strony wszystkich zaangażowanych stron.

Harmonogramy do 2035 roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje także szczegółowe plany dla około ośmiokilometrowej obwodnicy Siedlec, której budowa ma zostać przeprowadzona w latach 2030-2032. Tym samym, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z perspektywą jeszcze wielu lat oczekiwania na odciążenie lokalnych dróg. Na etapie przygotowań jest również dziesięciokilometrowa obwodnica Łochowa, choć jej proces napotkał na pewne przeszkody, pomimo wcześniejszego wydania decyzji środowiskowej.

Listę planowanych inwestycji zamyka około szesnastokilometrowa obwodnica Ciechanowa, dla której wybrano już rekomendowany wariant przebiegu, co jest sporym krokiem naprzód. Po zaakceptowaniu dokumentacji przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, drogowcy złożą wniosek o decyzję środowiskową do końca bieżącego roku. Rozpoczęcie prac w terenie przewidziano na 2030 rok, a ich zakończenie na rok 2032, co domyka perspektywę ambitnego, choć rozłożonego w czasie, planu modernizacji drogowej Mazowsza.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.