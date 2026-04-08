Potężny pożar pod Warszawą. Czy to koniec gigantycznej hurtowni spożywczej?

Piekło pod Warszawą

Mieszkańcy Łomnej w powiecie nowodworskim, leżącej nieopodal drogi krajowej nr 7, przeżyli chwile grozy, gdy w środę, 8 kwietnia, tuż przed godziną 14:00, potężny pożar strawił część lokalnej hurtowni spożywczej. Zdarzenie przy ulicy Gdańskiej rozpoczęło się od zgłoszenia dotyczącego zapłonu zbiornika z paliwem, co szybko doprowadziło do rozprzestrzenienia się ognia na ogromną skalę. Kłęby dymu i płomienie, widoczne z odległości wielu kilometrów, zapierały dech w piersiach i budziły obawy o przyszłość obiektu.

Szybkość, z jaką żywioł ogarnął kolejne elementy – od zaparkowanych pojazdów, przez składowane palety, aż po konstrukcję samej hurtowni – świadczy o jego niszczycielskiej sile. Chociaż pierwotne informacje wskazywały na konkretne źródło pożaru, ostateczne ustalenie jego genezy pozostaje w sferze domysłów. Cała akcja gaśnicza stała się wyzwaniem dla strażaków, którzy musieli zmierzyć się z ogniem błyskawicznie pożerającym wszystko na swojej drodze.

„Nie mogę tego ani potwierdzić, ani wykluczyć. My fizycznie tam takiego zbiornika nie zastaliśmy, ale nie można wykluczyć, że jakiś pojemnik, zbiornik, który mógł być z tworzywa sztucznego, zdematerializował się w wyniku pożaru” - przekazał kpt. Paweł Plagowski Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Heroiczna walka strażaków

Z pożarem hali hurtowni spożywczej w Łomnie walczyło blisko 20 zastępów straży pożarnej, co najlepiej świadczy o skali zagrożenia i trudnościach w opanowaniu rozszalałego żywiołu. Wiatr, który w środę wiał w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego, niestety nie ułatwiał zadania, podsycając płomienie i grożąc rozprzestrzenieniem ognia na sąsiednie tereny. Strażacy z determinacją walczyli o każdą piędź ziemi, starając się ograniczyć zasięg katastrofy i chronić to, co jeszcze można uratować.

Mimo ogromnych wysiłków i zaangażowania wielu jednostek, sytuacja jeszcze długo po wybuchu pożaru nie była w pełni opanowana. Priorytetem było nie tylko gaszenie płomieni, ale przede wszystkim zabezpieczenie terenu i niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzenienia się ognia na inne obiekty czy składowane materiały. Na szczęście, w tym dramatycznym zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, co jest jedyną pocieszającą informacją w obliczu tak wielkich zniszczeń.

„W tym momencie pożar nie jest jeszcze do końca opanowany. W wyniku zdarzenia nit na szczęście nie odniósł obrażeń” - powiedział kpt. Paweł Plagowski.

Kiedy poznamy przyczyny?

Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, wszyscy pracownicy oraz klienci hurtowni spożywczej zdążyli bezpiecznie opuścić płonący budynek, co z pewnością uchroniło ich przed tragicznymi konsekwencjami. Sprawna ewakuacja w obliczu tak dynamicznego rozwoju wydarzeń zasługuje na uznanie i podkreśla znaczenie procedur bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Brak poszkodowanych to prawdziwy cud w obliczu rozmiarów pożaru, który mógł doprowadzić do znacznie gorszych scenariuszy.

Na razie jednak nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, co było dokładną przyczyną pożaru ani oszacowanie całkowitych strat materialnych. Dopiero po zakończeniu wszystkich działań gaśniczych i zabezpieczających teren, służby będą mogły rozpocząć szczegółowe dochodzenie. Eksperci będą musieli dokładnie zbadać każdy element, aby ustalić sekwencję zdarzeń i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego, co faktycznie zapoczątkowało to dramatyczne wydarzenie pod Warszawą.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.