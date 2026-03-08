Saba, pies Ludwika Dorna. Jak zmieniła Sejm?

Saba w Sejmie. Historia kontrowersji

Saba, sznaucerka Ludwika Dorna, to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych postaci w annałach polskiego parlamentu. Jej debiut na Wiejskiej w maju 2007 roku wywołał prawdziwą burzę, stając się iskrą zapalną dyskusji o obecności zwierząt w przestrzeni publicznej, a zwłaszcza w tak doniosłym miejscu jak Sejm. Dorn tłumaczył wówczas, że jej obecność była konieczna z powodu choroby, jednak opozycja nie kryła oburzenia, widząc w tym nadużycie i pogwałcenie powagi instytucji.

Incydent szybko stał się tematem numer jeden w mediach i na politycznych salonach, cementując wizerunek Saby jako symbolu niezwykłych wydarzeń w polskiej polityce. Od tego momentu sznaucerka przeszła drogę od niezapowiedzianego gościa do celebrytki, której losy śledziła cała Polska, a jej historia na trwałe wpisała się w pamięć społeczną i debatę o etykiecie parlamentarnej.

"Wiele osób - od Romana Giertycha do miłośników 'Szkła Kontaktowego' - podniosło krzyk, gdy swego czasu bocznym wejściem wprowadziłem moją chorą psinkę do gmachu Sejmu"

Kim była Saba dla IV RP?

Sława Saby rosła w zastraszającym tempie, a określenie "najsłynniejszy pies IV RP" przylgnęło do niej niemal natychmiast, stając się synonimem politycznych osobliwości tamtych lat. Niektóre doniesienia z tamtego okresu, choć nigdy niepotwierdzone, sugerowały nawet, że za jej spacery po sejmowych korytarzach odpowiadali funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, co tylko dodawało pikanterii całej historii i podsycało spekulacje na temat jej wyjątkowego statusu.

Ale Saba to nie tylko Sejmowe korytarze. Już w 2004 roku stała się bohaterką książki Ludwika Dorna dla dzieci pt. "O śpiochu-tłuściochu i psie Sabie", co świadczyło o jej wyjątkowym statusie i wpływie na kulturę popularną. Później, w 2007 roku, jej wizerunek został wykorzystany w spocie komitetu wyborczego Lewicy i Demokratów, gdzie sugerowano, że suczka pogryzła sejmowe meble, generując koszty dla podatników i stając się narzędziem walki politycznej.

Czy Saba pogryzła meble w Sejmie?

Oskarżenia o pogryzienie mebli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji były poważne i mogły nadszarpnąć reputację zarówno Saby, jak i jej właściciela, stawiając ich w niekorzystnym świetle. Ludwik Dorn stanowczo zaprzeczył tym zarzutom, uznając je za kłamstwo i ironicznie stwierdzając, że Saba "musiałaby pokonać obrzydzenie, by w ogóle wziąć gierkowskie meble do pyska", co było ciętą ripostą na próbę zdyskredytowania jego pupila. Sprawa trafiła nawet do sądu, gdzie Dorn zwyciężył, udowadniając fałszywość zarzutów.

Ta sądowa batalia, toczona w obronie dobrego imienia psa, była świadectwem, jak daleko sięgały kontrowersje wokół Saby i jak mocno angażowała się w nią opinia publiczna. Incydent ten pokazał, że obecność zwierząt w polityce to temat budzący prawdziwe emocje, a zarzuty wobec nich mogą mieć realne konsekwencje prawne, wykraczające poza zwykłe polityczne potyczki.

"To jest antypsiarskie nastawienie, żeby z Saby robić problem"

Jaki wpływ Saba wywarła na politykę?

Saba odeszła wiosną 2009 roku z przyczyn naturalnych, ale jej dziedzictwo pozostało w Sejmie i szerszej świadomości społecznej, redefiniując stosunek do zwierząt w przestrzeni publicznej. To właśnie jej historia zainicjowała trwającą dyskusję o miejscu zwierząt w instytucjach publicznych, otwierając drzwi dla innych posłów, którzy chcieli pojawiać się na Wiejskiej ze swoimi pupilami. Jej obecność stała się prekursorem zmiany w postrzeganiu zwierząt w tak formalnych instytucjach, jak parlament.

Po śmierci Saby, pomimo początkowych zakazów, psy zaczęły powoli wracać do Sejmu, a jej historia inspirowała kolejnych właścicieli czworonogów. W 2012 roku Jan Tomaszewski przyprowadzał yorka Diabełka, a rok później Andrzej Rozenek pojawiał się z Wasylem, czarnym terierem rosyjskim. Nawet Andrzej Halicki, którego żona hoduje dogi niemieckie, bywał na Wiejskiej ze swoimi psami, co pokazywało rosnącą akceptację dla czworonożnych towarzyszy w parlamencie, mimo wcześniejszych kontrowersji.

Czy psy mogą wracać do Sejmu?

Niestety, po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku, zasady uległy zmianie i czworonogi ponownie nie były wpuszczane do gmachu parlamentu, co na moment zatrzymało trend zapoczątkowany przez Sabę. Ta decyzja wywołała pewne kontrowersje, pokazując, że temat obecności zwierząt w Sejmie wciąż jest żywy i zależny od politycznych zmian oraz aktualnych priorytetów. Zakaz ten podkreślał potrzebę jasnych i trwałych regulacji w tej kwestii, aby uniknąć podobnych fluktuacji.

Na szczęście, dzięki determinacji wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli, z wykształcenia lekarki weterynarii, sytuacja uległa poprawie, a psy znów mogły przekroczyć sejmowy próg. Nowe regulacje pozwalają posłom na przyprowadzanie swoich pupili do Sejmu, choć z pewnymi ograniczeniami – psy nie mogą przebywać na sali plenarnej ani w kuluarach. Wymagane są także książeczka zdrowia psa i kaganiec, co świadczy o rozsądnym i zrównoważonym podejściu do tej kwestii, łączącym otwartość z bezpieczeństwem.

Ludwik Dorn i jego pasja

Poza burzliwym życiem politycznym, Ludwik Dorn był znany z głębokiej miłości do zwierząt, zwłaszcza do psów, co pokazywało jego inną, mniej znaną stronę. W wywiadzie dla portalu psy.pl, podzielił się wzruszającą historią poznania Saby, która była przygarniętą suką z nadbużańskiej wsi, uratowaną przed trudnym losem. To pokazuje, że jego zaangażowanie w los zwierząt było szczere i osobiste, wykraczające poza polityczne gesty i PR.

Dorn podkreślał, że "nie sztuka kupić psa z hodowli", zwracając uwagę na problem bezpańskich zwierząt i promując adopcję. Wspomniał, że jego pierwszy sznaucer, As, pochodził ze schroniska Na Paluchu, co było wyrazem jego odpowiedzialności i empatii wobec potrzebujących stworzeń. Miłość do sznaucerów zrodziła się w nim już w 1982 roku, kiedy to jako działacz Solidarności ukrywał się u ludzi, którzy hodowali te właśnie psy, budując więź z tą rasą na całe życie.

