Zabójstwo lekarza. Co dalej z napastnikiem, który nie pójdzie do więzienia?

Czy niepoczytalność zamyka sprawę?

Tragiczne wydarzenia z 29 kwietnia 2025 roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie do dziś budzą ogromne emocje i pytania o wymiar sprawiedliwości. Wtedy to, w gabinecie cenionego ortopedy, doktora Tomasza Soleckiego, doszło do brutalnego ataku, który wstrząsnął całą Polską. 35-letni Jarosław W., były pacjent, z furią zaatakował medyka nożem, zadając mu rany, które okazały się śmiertelne. Mimo natychmiastowych wysiłków kolegów z bloku operacyjnego, życia doktora Soleckiego nie udało się uratować.

Przełom w śledztwie, ogłoszony w grudniu 2025 roku przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie, zamiast przynieść ulgę, tylko pogłębił poczucie bezradności i krzywdy. Biegli psychiatrzy, po zbadaniu Jarosława W., orzekli, że w chwili popełniania czynu był on niepoczytalny. Ta diagnoza, choć medyczna, ma daleko idące konsekwencje prawne – zabójca, zamiast trafić za kraty, zostanie prawdopodobnie umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, co budzi sprzeciw rodziny ofiary.

"Nie twierdzę, że Jarosław W. w chwili ataku na Tomka był poczytalny, bo nie mnie to oceniać. Chciałabym jednak mieć poczucie, że zrobiono wszystko, by to zweryfikować. Absolutnie tak nie czuję" – powiedziała portalowi WP Iwona Solecka, wdowa po zmarłym lekarzu.

Wdowa kwestionuje opinię biegłych

Decyzja prokuratury uderzyła w rodzinę zamordowanego lekarza z siłą, której trudno się spodziewać. Iwona Solecka, żona doktora Soleckiego, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że sprawiedliwości nie stanie się zadość w tradycyjnym rozumieniu. Argumentacja biegłych wydaje się jej niewystarczająca i budzi głęboki niepokój, szczególnie w kontekście przyszłego bezpieczeństwa jej siedmioletniego syna. Poczucie krzywdy i niedowierzania jest w tej sytuacji dominujące.

Zdesperowana rodzina nie złożyła broni i podjęła walkę o powołanie nowego, niezależnego zespołu biegłych, który ponownie oceniłby stan psychiczny Jarosława W. Niestety, prokuratura odrzuciła ten wniosek, ograniczając się do poproszenia o opinię uzupełniającą tych samych specjalistów. Ci natomiast, co było do przewidzenia, podtrzymali swoje wcześniejsze stanowisko, pozostawiając rodzinę z poczuciem bezsilności i strachu.

"Do końca swoich dni będę się zastanawiać, czy syn jest bezpieczny" – wyznała Iwona Solecka w rozmowie z Wirtualną Polską.

Czy służby zlekceważyły zagrożenie?

Tragedia z 29 kwietnia 2025 roku nie była niestety nagłym, niespodziewanym wybuchem agresji, ale finałem długotrwałego nękania. Jarosław W. już wcześniej wykazywał obsesję na punkcie doktora Soleckiego, którego obwiniał za niezadowalające efekty operacji łokcia przeprowadzonej w 2024 roku. W styczniu 2025 roku napastnik wtargnął do prywatnego gabinetu lekarza, grożąc mu śmiercią i żądając pieniędzy, co było wyraźnym sygnałem narastającego zagrożenia.

Z relacji Iwony Soleckiej wynika, że doktor próbował zgłosić sprawę na policję, jednak jego obawy miały zostać zbagatelizowane. Policjanci rzekomo pytali o dowody, takie jak nagrania czy świadkowie, co w realiach gabinetu lekarskiego było trudne do uzyskania. Zdaniem wdowy, to zignorowanie wcześniejszych gróźb przez służby mogło niestety przyczynić się do ostatecznej tragedii, pozostawiając poczucie, że śmierci można było uniknąć.

"Powiedział Tomkowi: \"Zapłać 20 tysięcy albo cię zadźgam\"" – wspomina Iwona Solecka w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Życie z piętnem straty i strachu

Dziś, Iwona Solecka i jej siedmioletni syn każdego dnia podejmują próbę budowania nowego życia. Ból po stracie ukochanego męża i ojca jest wszechobecny, a brak poczucia sprawiedliwości dodaje ciężaru tej niewyobrażalnej tragedii. Wdowa wciąż wraca myślami do tamtych tragicznych chwil, próbując pojąć, jak doszło do tej niewyobrażalnej zbrodni i dlaczego system zawiódł tak boleśnie.

Obawy o przyszłość są namacalne. Jeśli Jarosław W. spędzi czas w zakładzie psychiatrycznym zamiast w więzieniu, jego potencjalne wyjście na wolność staje się niewiadomą, obarczoną niepewnością i strachem. Wdowa podkreśla, że człowiek, który miał obsesję na punkcie jej męża, może kiedyś odzyskać wolność, a wtedy kto zagwarantuje bezpieczeństwo jej rodziny? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, budząc trwogę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.