Irańskie wierzenia w nadprzyrodzone moce

Wymiana ciosów między Iranem a Izraelem i Stanami Zjednoczonymi zaostrza sytuację geopolityczną w regionie. Narastają obawy przed eskalacją konfliktu, jednak niektórzy twierdzą, że walka odbywa się również na innym, nadprzyrodzonym poziomie. Takie stwierdzenia nie są rzadkością w Iranie i w przeszłości powtarzał je najwyższy przywódca Ali Chamenei, zabity w miniony weekend.

Podobne tezy przedstawiają irańscy teologowie. Na przykład Mustafa Karami twierdził, że Izrael uzyskał miejsce pobytu zabitego w 2024 roku wysokiego rangą dowódcy Hezbollahu od „niewidzialnych dżinów”. Dżiny to w islamie nadprzyrodzone istoty, które według wierzeń mogą przybierać rozmaite formy i wpływać na świat ludzi.

Czy Izrael paktuje z okultyzmem?

W lipcu ubiegłego roku „Jerusalem Post” informował o wpisie Abdollaha Ganjiego, byłego redaktora gazety „Javan” powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Ganji pisał na platformie X o zjawiskach metafizycznych towarzyszących dwunastodniowej wojnie, czyli konfliktowi Izraela z Iranem z 2025 roku. Wskazywał na znaleziska talizmanów z symbolami żydowskimi na ulicach Teheranu.

Dodatkowo w pierwszym roku wojny w Strefie Gazy pojawiły się informacje o spotkaniu premiera Netanjahu ze specjalistami od okultyzmu. Najwyższy Przywódca Iranu kilka lat temu stwierdził, że „wrogie państwa oraz zachodnie i hebrajskie służby wywiadowcze wykorzystują nauki okultystyczne i dżiny do szpiegostwa”.

„W pierwszym roku wojny w Strefie Gazy wyciekły również informacje o spotkaniu Netanjahu ze specjalistami od okultyzmu. Kilka lat temu Najwyższy Przywódca oświadczył, że wrogie państwa oraz zachodnie i hebrajskie służby wywiadowcze wykorzystują nauki okultystyczne i dżiny do szpiegostwa”.

Chamenei o wrogach ludzkości

W przemówieniu noworocznym z 2020 roku Ali Chamenei odniósł się do kwestii wrogów. Cytując Święty Koran, wskazał na istnienie „diabłów spośród ludzi i dżinów”, które pomagają sobie nawzajem w działaniach przeciwko ludziom. Stwierdził, że służby bezpieczeństwa wielu krajów współpracują przeciwko Iranowi.

Portal Khameneir.ir przeprowadził wywiad z ajatollahem Ahmadem Abedim, profesorem i znawcą Koranu, który skomentował słowa przywódcy. Abedi potwierdził, że „Żydzi, a zwłaszcza syjoniści, w dużej mierze zajmują się sprawami metafizycznymi”, a Mossad, izraelska służba wywiadowcza, bez wątpienia angażuje się w takie działania.

„Ich służba wywiadowcza, Mossad, robi to, bez wątpienia. Istnieje wiele dowodów na poparcie tego”.

Jakie są dowody na istnienie dżinów?

Ajatollah Abedi podkreślił, że kwestia dżinów i diabłów spośród dżinów opiera się na logice, filozofii, tradycjach i dogmatach religijnych. Wskazał, że dzieła takich filozofów jak Sohrevardi i Mulla Sadra zawierają wiele dyskusji na temat dżinów. Abedi przestrzegł przed ekstremalnym podejściem, gdzie ludzie całkowicie negują ich istnienie lub przypisują im każdy problem.

Według Abediego, dżiny istnieją i mogą wpływać na życie człowieka, jednak ich wpływ jest „minimalny”. Mimo to, mogą wysyłać ludziom wiadomości i oddziaływać na nich, co jest również podkreślone w Koranie, na przykład w rozdziale „Krowa”, werset 275, mówiącym o byciu opętanym przez diabła.

„W rozdziale „Krowa”, werset 275 mówi: „…jak ten, którego diabeł pokłonił dotknięciem…”. To ta sama koncepcja, co bycie opętanym przez dżiny.”

Kto jest pod wpływem szatana?

Ajatollah Abedi wyjaśnił, że osoby, które nie wierzą w życie pozagrobowe lub których wiara w Allaha jest chwiejna, są szczególnie podatne na szatańskie inspiracje. Według niego słuchają oni „USA, Wielkiego Szatana i jego popleczników”, pragnąc szerzyć ich słowa. W ten sposób ludzie bez silnej wiary akceptują to, co mówią diabły i dżiny.

Abedi podsumował, że diabły wśród ludzi i dżinów istnieją i są wrogami wierzących. Utrzymują ze sobą kontakt, „szepczą sobie nawzajem słowa do ucha” i knują intrygi, w tym zdrady. Działania te są częścią większego planu wpływania na ludzkie decyzje i przekonania.

„Diabły wśród ludzi i dżinów istnieją i są wrogami ludzi i wierzących. Utrzymują ze sobą kontakt i szepczą sobie nawzajem słowa do ucha”.

