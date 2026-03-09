Gdy Kreml widzi koniec świata

Gdy na Bliskim Wschodzie narasta burza, a cienie konfliktu rozciągają się na cały glob, z Moskwy dobiegają słowa, które mogłyby zdziwić nawet najbardziej doświadczonych obserwatorów. Dmitrij Pieskow, rzecznik Władimira Putina, w swoim stylu, ocenił obecną sytuację międzynarodową, używając retoryki rodem z apokaliptycznych wizji. Stwierdził, że w obliczu bieżących wydarzeń można odnieść wrażenie, iż „nadszedł koniec świata”.

Te deklaracje, wypowiedziane przez jednego z najbliższych współpracowników rosyjskiego prezydenta, rzucają nowe światło na postrzeganie globalnej niestabilności przez Kreml. Choć historia ludzkości znała trudniejsze momenty, obecne zawirowania, zwłaszcza te na Bliskim Wschodzie, zdają się być dla Moskwy wyjątkowo niepokojące, a retoryka Pieskowa z pewnością nie uspokaja nerwów międzynarodowej społeczności.

Gdzie podziało się prawo międzynarodowe?

Pieskow nie poprzestał na samych alarmistycznych wizjach. Jego wypowiedź rozwinęła się w gorzką refleksję nad stanem prawa międzynarodowego, które według niego, przestało istnieć. Rzecznik Kremla z pełnym przekonaniem stwierdził, że wszyscy „utraciliśmy to, co nazywamy prawem międzynarodowym”, co jest zarzutem, który w ustach przedstawiciela Rosji brzmi wyjątkowo ironicznie, biorąc pod uwagę jej własne działania na arenie międzynarodowej.

Ten cynizm czy też szczera diagnoza, bo trudno jednoznacznie ocenić intencje, ma głębokie implikacje dla globalnej polityki. Gdy nikt nie jest w stanie określić, co zastąpiło dotychczasowe zasady, przestrzeń dla anarchii i siły rośnie, a konsekwencje tego scenariusza mogą być tragiczne dla całego świata. Ta retoryka doskonale wpisuje się w szerszy kontekst rosyjskich prób podważania istniejącego porządku.

Nowe zasady globalnej gry?

Brak jasnych ram prawnych, o których mówił Pieskow, to paliwo dla niestabilności. Jeżeli nikt nie potrafi zdefiniować nowych zasad, które miałyby zastąpić prawo międzynarodowe, to każdy konflikt, w tym ten na Bliskim Wschodzie, staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Słowa rzecznika Putina brzmią jak swoiste pozwolenie na chaos, sugerując, że era uporządkowanej dyplomacji dobiegła końca.

W tle tych dramatycznych deklaracji, sytuacja geopolityczna staje się coraz bardziej napięta. Irańska Gwardia Rewolucyjna grozi atakiem na zachodnie tankowce w strategicznej cieśninie Ormuz, co natychmiast windowało ceny ropy do niebezpiecznie wysokich poziomów. Każde takie posunięcie to iskra, która może podpalić cały region i jeszcze bardziej utwierdzić przekonanie Kremla o nadchodzącym „końcu świata”, a jednocześnie przynosić konkretne korzyści ekonomiczne Moskwie.

Kreml potępia ataki, co robi za kulisami?

Już na początku najnowszego etapu wojny na Bliskim Wschodzie, Kreml ostro potępił ataki na Iran, określając je mianem „zaplanowanego i niesprowokowanego aktu zbrojnej agresji”. Taka deklaracja, choć publiczna, może być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Dziennikarze „Washington Post” donoszą bowiem, że Rosja nie ogranicza się wyłącznie do słownych potępień, lecz aktywnie wspiera Teheran.

Nieoficjalne źródła sugerują, że Moskwa miałaby dzielić się z Iranem informacjami wywiadowczymi dotyczącymi lokalizacji sił amerykańskich w regionie, w tym okrętów i samolotów. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, Rosja rozgrywa niezwykle ryzykowną grę, balansując na krawędzi bezpośredniego zaangażowania w konflikt. To wszystko w kontekście amerykańskiej deklaracji o nieuniknionej przegranej Iranu, co sugeruje, że wsparcie Kremla może być niewystarczające, by zmienić bieg wydarzeń.

Amerykański optymizm kontra rosyjskie wsparcie

Mimo tych zakulisowych działań, Amerykanie utrzymują optymistyczną postawę, twierdząc, że mają przewagę w konflikcie i że ewentualne rosyjskie wsparcie dla Iranu i tak nie odwróci losów wojny. Podkreślają, że przegrana Iranu jest nieunikniona i wręcz konieczna, co może być próbą zniechęcenia Rosji do dalszych interwencji lub też sygnałem o pewności własnych zdolności.

Wypowiedzi anonimowych urzędników, cytowanych przez „Washington Post”, wskazują na złożoność operacji. „Wygląda na to, że to dość kompleksowa operacja” – powiedział jeden z nich, odnosząc się do domniemanego rosyjskiego wsparcia. Czy Kreml, lamentujący nad końcem prawa międzynarodowego, rzeczywiście staje się jego grabarzami, aktywnie angażując się w podsycenie konfliktu? Odpowiedź na to pytanie może mieć fundamentalne znaczenie dla przyszłości globalnej polityki bezpieczeństwa, a „koniec świata” według Pieskowa może okazać się nie tyle proroctwem, co ostrzeżeniem, a nawet próbą usprawiedliwienia własnych działań.

