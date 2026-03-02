Krwawa strzelanina w Austin. Jaki motyw krył się za atakiem Ndiagi Diagne?

Tragiczna noc w Austin

W nocy z soboty na niedzielę przy West Sixth Street w Austin doszło do masowej strzelaniny, która wstrząsnęła miastem. W popularnym barze Buford’s, znanym jako miejsce spotkań młodzieży, padły strzały, w wyniku których życie straciły dwie osoby. Czternaście innych osób odniosło obrażenia, co wywołało natychmiastową reakcję służb ratunkowych i policji. Funkcjonariusze, którzy interweniowali na miejscu zdarzenia, zlikwidowali agresora.

Sprawcą ataku był 53-letni Ndiaga Diagne, obywatel USA pochodzenia senegalskiego, który wcześniej mieszkał w Nowym Jorku. Śledczy, badając jego dom, według doniesień medialnych z USA, znaleźli flagę Iranu oraz fotografie przywódców tego państwa. W samochodzie napastnika odkryto również Koran, co dodaje kontekstu do jego motywacji. Świadkowie zwrócili uwagę, że Diagne miał na sobie bluzę z napisem "Property of Allah" ("Własność Allaha"), a pod nią koszulkę z symboliką irańską.

FBI bada wątek terroryzmu

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się tuż przed godziną 2:00 w nocy, w rejonie uczęszczanym przez setki studentów z pobliskiego uniwersytetu. Szefowa policji w Austin, Lisa Davis, poinformowała, że 53-latek nie wszedł do lokalu, lecz prowadził ogień z ulicy, używając zarówno karabinu, jak i pistoletu. Mężczyzna zginął w trakcie wymiany ognia z przybyłymi na miejsce patrolami policyjnymi. Obecnie trzy osoby spośród rannych walczą o życie w stanie krytycznym, co podkreśla brutalność ataku.

Mimo że formalnie ataku nie zakwalifikowano jeszcze jako zamachu terrorystycznego, sprawę przejęły Federalne Biuro Śledcze (FBI) oraz Narodowe Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu. Kluczowym tropem dla śledczych jest data ataku, który nastąpił zaledwie dobę po operacji wymierzonej w Iran i śmierci ajatollaha Alego Chameneiego. Diagne był wcześniej znany organom ścigania z powodu konfliktów z prawem zarówno w Teksasie, jak i Nowym Jorku, co potwierdzają wcześniejsze zapisy. Pojawiły się również doniesienia o jego problemach ze zdrowiem psychicznym, mimo których w 2013 roku otrzymał amerykański paszport.

