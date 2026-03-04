Rodzinne oskarżenia o atak na Iran

Mary Trump, postać doskonale znana ze swoich bezpardonowych ataków na wuja, Donalda Trumpa, ponownie wkracza na scenę z kontrowersyjną teorią, która rzuca cień na decyzje byłego prezydenta USA. Córka jego zmarłego brata, Freda Trumpa Jr., nie po raz pierwszy publicznie wyraża swoje głębokie przekonanie, że za fasadą politycznych działań kryją się zupełnie inne, osobiste motywy i kalkulacje.

Najnowsze doniesienia siostrzenicy Trumpa dotyczą brutalnego konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły zmasowane naloty na cele w Iranie 28 lutego. Teheran odpowiedział ostrą ripostą, atakując amerykańskie bazy i Izrael. W wyniku tych działań, jak podają źródła, życie stracił między innymi najwyższy przywódca Iranu, Ali Chamenei, oraz szereg czołowych postaci tamtejszego reżimu. To wydarzenie wstrząsnęło regionem, wywołując falę spekulacji na temat prawdziwych intencji eskalacji konfliktu.

"Naród irański cierpiał długo i okropnie pod rządami okrutnej i represyjnej autorytarnej teokracji, która obecnie sprawuje władzę. Zasługuje na wolność i na możliwość samodzielnego decydowania o swoim systemie rządzenia. Ale człowiek, który bombarduje ich kraj, nie jest nimi zainteresowany i nie zamierza stworzyć warunków, w których mogliby odzyskać wolność, ani wspierać wysiłków zmierzających do stworzenia alternatywy dla obecnego reżimu" - mówi.

Prawdziwe intencje Donalda Trumpa?

Mary Trump bez ogródek stwierdza, że wolność narodu irańskiego wcale nie leży na sercu jej wuja. Jej zdaniem, Donald Trump, znany z impulsywnych decyzji, działał z zupełnie innych pobudek. To nie geopolityka ani troska o prawa człowieka miały nim kierować, lecz coś znacznie bardziej przyziemnego – próba odwrócenia uwagi od jego własnych problemów i narastających skandali, które od dawna ciągną się za nim niczym cień. Oskarżenia te są tym poważniejsze, że pochodzą od osoby z najbliższego kręgu rodzinnego.

Co więcej, siostrzenica byłego prezydenta zarzuca mu całkowity brak strategicznego myślenia. W jej optyce, Trump nigdy nie miał spójnego planu na prowadzenie polityki zagranicznej czy krajowej, a jego działania charakteryzuje chaos i nieprzewidywalność. „Sieje spustoszenie, a potem oczekuje, że inni ludzie posprzątają gruzy po jego zniszczeniu” – to mocne słowa, które malują obraz lidera działającego bez żadnej głębszej wizji. To potężny zarzut w kontekście międzynarodowych działań.

Mary Trump cytowana przez "Mirror" stwierdziła, że jej wuj „nigdy nie miał żadnego planu”, a jedynie „sieje spustoszenie, a potem oczekuje, że inni ludzie posprzątają gruzy po jego zniszczeniu”.

Zasłona dymna dla osobistych kłopotów?

Kulminacją oskarżeń jest twierdzenie, że jedynym, prawdziwym motywem ataku na Iran były osobiste kłopoty Donalda Trumpa. Siostrzenica sugeruje, że były prezydent doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji i desperacko szuka sposobu na przekierowanie uwagi opinii publicznej. To nie tylko próba zmiany tematu, choć to już samo w sobie byłoby naganne. To cyniczna gra o znacznie większą stawkę – zachowanie wizerunku i uniknięcie rozliczeń.

W tej bezwzględnej analizie Mary Trump posuwa się jeszcze dalej, nazywając wuja „nieudolnym, zepsutym i skorumpowanym oszustem”. Jej zdaniem, cała ta eskalacja konfliktu ma na celu jedno: uniemożliwienie zarówno jemu, jak i światu pełnego zrozumienia skali jego niekompetencji i moralnych zaniedbań. To przerażająca wizja, w której geopolityczne napięcia są instrumentalnie wykorzystywane do zasłonięcia osobistych grzechów.

"Dla Donalda istnieje jeden i tylko jeden powód. Ma kłopoty i zdaje sobie z tego sprawę. Nie chodzi tylko o zmianę tematu. To oczywiście byłoby wystarczająco złe. Chodzi o to, by on i świat nie dowiedzieli się, jakim jest nieudolnym, zepsutym i skorumpowanym oszustem" - rzuca oskarżenia w kierunku wuja.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.