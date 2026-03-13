Światowy eksperyment. Jaki dowcip rozbawił miliony internautów?

Jak psycholog badał światowy humor?

Na początku XXI wieku, dokładnie w 2001 roku, brytyjski psycholog Richard Wiseman podjął się ambitnego zadania. Chciał naukowo ustalić, który dowcip jest uznawany za najzabawniejszy na świecie, uruchamiając w tym celu internetowy eksperyment. Jego inicjatywa, nazwana LaughLab, szybko zyskała szeroki rozgłos, stając się jednym z największych przedsięwzięć badawczych poświęconych ludzkiemu poczuciu humoru, jak podaje portal national-geographic.pl.

Badanie Wisemana przyciągnęło uwagę milionów internautów z różnych zakątków globu. Uczestnicy mieli za zadanie oceniać tysiące nadesłanych żartów, co doprowadziło do wyłonienia jednego konkretnego dowcipu, który zebrał najwyższe noty. Mimo swojej prostoty, historia ta wzbudza uśmiech na twarzach wielu osób, co potwierdziły obszerne analizy danych.

Na czym polegał internetowy projekt LaughLab?

Projekt LaughLab umożliwił uczestnikom z całego świata aktywne uczestnictwo w badaniu nad dowcipami. Internauci mogli nie tylko przesyłać własne, autorskie dowcipy, ale również oceniać żarty zgłoszone przez innych użytkowników platformy. Każdy uczestnik miał szansę wskazać te historie, które faktycznie go rozśmieszyły, co pozwalało na gromadzenie zróżnicowanych danych na temat percepcji humoru.

Skala tego przedsięwzięcia była imponująca, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu tematyką humoru. Do bazy danych LaughLab trafiło ponad 40 tysięcy różnorodnych dowcipów, a internauci łącznie wystawili im około 1,5 miliona ocen. Po kompleksowym podliczeniu i analizie wszystkich zebranych głosów, okazało się, że najwyżej ocenionym żartem jest prosta i niespodziewana historia, która zaskoczyła badaczy swoją skutecznością.

Jaki dowcip okazał się najzabawniejszy w badaniu?

Miano najlepiej ocenionego dowcipu na świecie, zgodnie z wynikami eksperymentu LaughLab, przypadło historii o dwóch myśliwych. Psycholog Richard Wiseman wskazał, że siła tego żartu wynika z połączenia kilku kluczowych elementów. Należą do nich przede wszystkim prosta, łatwa do zrozumienia narracja, nagły zwrot akcji oraz zaskakujące odwrócenie oczekiwań słuchacza, co buduje komediowy efekt.

Ważne jest jednak precyzyjne określenie statusu tego dowcipu w kontekście globalnym. Nie jest to uniwersalnie uznany „najzabawniejszy dowcip świata” w absolutnym sensie. Zamiast tego, jest to dowcip, który zdobył najwyższe oceny w szerokiej międzynarodowej grupie internautów biorących udział w masowym eksperymencie internetowym, co czyni go istotnym w badaniach nad humorem, ale nie jedynym wyznacznikiem światowego poczucia humoru.

