Nocny atak dronów na Ukrainę. Gdzie tym razem uderzyli Rosjanie?

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Ukrainę, wykorzystując łącznie 133 bezzałogowce typu Shahed, „Gerbera”, „Italmas” oraz inne. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że zestrzelono 109 wrogich maszyn z różnych kierunków, co stanowi znaczący sukces obrony. Ataki były skierowane przeciwko obiektom infrastruktury krytycznej oraz cywilnej, wywołując rozległe zniszczenia w kilku obwodach kraju. Odnotowano 20 trafień dronów w 11 lokalizacjach oraz upadki szczątków zestrzelonych maszyn w 7 miejscach.

Szczególnie intensywne naloty dotknęły zachodnią część Ukrainy, gdzie drony uderzyły w pobliżu granicy z Polską. Według Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, celem był obiekt infrastruktury krytycznej niedaleko Nowowołyńska. Miasto to jest położone zaledwie około 5 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej, co wzbudziło zaniepokojenie. Na miejscu zdarzenia wybuchł pożar, a ponad 30 tysięcy mieszkańców regionu zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej.

Dron uderzył we Lwowie

Jednym z celów nocnego ataku był również Lwów, gdzie dron uderzył w siedzibę główną Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w obwodzie lwowskim. Informację tę przekazał szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Maksym Kozycki. Atak, który nastąpił około godziny 22:00, spowodował zniszczenia w budynku SBU, jednak na szczęście nie odnotowano żadnych poszkodowanych osób. Ukraińskie grupy monitorujące podały szczegóły dotyczące lotu drona, który zaatakował Lwów.

Dron typu Shahed, który dotarł do Lwowa, był sterowany zdalnie i przebył długą trasę przez aż pięć obwodów Ukrainy. Startując z kierunku południowego, pokonał znaczną odległość, zanim osiągnął swój cel we Lwowie. Incydent ten podkreśla złożoność i zasięg rosyjskich operacji dronowych. Władze lokalne apelowały do mieszkańców o zachowanie ostrożności i natychmiastowe reagowanie na alarmy przeciwlotnicze. Zniszczenia w siedzibie SBU są obecnie szacowane przez odpowiednie służby.

Zniszczenia w Odessie. Jakie straty?

Na południu Ukrainy również panowała niespokojna noc, a szczególnie mocno ucierpiała Odessa. Bezzałogowce Shahed zaatakowały historyczne centrum miasta oraz kluczową infrastrukturę cywilną. Jeden z dronów uderzył bezpośrednio w budynek wielopiętrowy, co doprowadziło do częściowego zniszczenia kilku mieszkań. Uszkodzone zostały elewacja i okna, jak poinformowała obwodowa administracja wojskowa. Straty materialne są znaczne i obejmują szeroki zakres nieruchomości.

W wyniku nalotu w Odessie ucierpiał także teren przedsiębiorstwa komunalnego. Uszkodzono część wyposażenia oraz 11 pojazdów należących do firmy. Wiadomo, że w Odessie w wyniku ataków drona poszkodowane zostały co najmniej trzy osoby cywilne. W jednym z 25-piętrowych budynków mieszkalnych częściowo zniszczono mieszkania na 18. i 19. piętrze, co skutkowało pożarem. Odnotowano także zniszczenia i pożar w dwupiętrowym domu mieszkalnym, a w innej części zabudowy zniszczono drugie piętro trzypiętrowego budynku, gdzie zapaliły się mieszkania i zaparkowany obok samochód osobowy.

Ataki na Zaporoską Infrastrukturę

Ataki dronowe nie ominęły również Zaporoskiej obwodnicy, gdzie Rosjanie uderzyli w infrastrukturę obwodowego centrum. Mieszkańcy niektórych rejonów miasta doświadczali wahań napięcia w sieci elektrycznej. Wstępne doniesienia wskazują na jedną osobę poszkodowaną w wyniku tych działań. W ciągu ostatniej doby, w wyniku rosyjskich ataków w regionie zaporoskim, zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne, co zwiększa bilans ofiar tego konfliktu. Szef regionu, Iwan Fedorow, przekazał aktualne informacje dotyczące sytuacji.

W wyniku ostatniego uderzenia, ponad 38 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz około 2 tysięcy odbiorców instytucjonalnych pozostało bez dostaw prądu w obwodzie zaporoskim. To poważne zakłócenie funkcjonowania zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Ponadto, w obwodzie dniepropietrowskim odnotowano dwie osoby ranne. Wróg przeprowadził tam ponad 10 ataków z użyciem dronów, celując w trzy rejony obwodu, co świadczy o intensywności i skali operacji. Służby pracują nad usunięciem skutków nalotów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.