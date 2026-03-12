Alarm 112 w Trąbkach Wielkich. Jak namierzono mężczyznę, który nie potrafił podać adresu?

Niewyraźny telefon na 112. Poszukiwania 67-latka

W poniedziałek, 9 marca, około godziny 9 rano, na numer alarmowy 112 wpłynęło niepokojące zgłoszenie. Dzwoniący mężczyzna mówił niezwykle niewyraźnie, a jego wypowiedzi były chaotyczne i często przerywane, co wskazywało na poważne problemy zdrowotne. Nie był on w stanie podać swojej aktualnej lokalizacji, co znacząco utrudniało szybką reakcję.

Już na podstawie pierwszych zdań rozmowy operatorzy alarmowi zorientowali się, że sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. Mężczyzna pilnie potrzebował pomocy, a jego stan zdrowia sugerował nagłe pogorszenie stanu zdrowia, prawdopodobnie udar. Brak precyzyjnego adresu utrudniał wysłanie odpowiednich służb.

Lokalizacja zgłoszenia. Jakie informacje posiadał operator?

Operator numeru alarmowego, w obliczu braku możliwości uzyskania dokładnych danych od zgłaszającego, musiał polegać na dostępnych narzędziach systemowych. Korzystając z wewnętrznych zasobów, udało się ustalić właściciela telefonu oraz przybliżoną lokalizację, z której wykonano połączenie. Były to kluczowe informacje w początkowej fazie akcji ratunkowej.

Zebrane dane, wskazujące na potencjalne zagrożenie życia, zostały niezwłocznie przekazane dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Funkcjonariusze policji otrzymali zadanie szybkiego zweryfikowania zgłoszenia i podjęcia działań poszukiwawczych na wskazanym obszarze.

Pierwsze kroki policjantów. Gdzie rozpoczęto poszukiwania?

Po otrzymaniu zgłoszenia z numeru 112, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim natychmiast skierował patrol dzielnicowych do akcji. Informacje przekazane przez operatora wskazywały na możliwy adres w miejscowości Kaczki, znajdującej się na terenie gminy Trąbki Wielkie w powiecie gdańskim. Szybkość reakcji była kluczowa ze względu na potencjalnie krytyczny stan zdrowia mężczyzny.

Funkcjonariusze st. asp. Tomasz Masow i asp. Dawid Bławat, doskonale znający teren, niezwłocznie udali się pod wskazany adres. Mimo początkowych nadziei, na miejscu okazało się, że nikogo nie zastali, co wymusiło kontynuację poszukiwań i rozszerzenie obszaru działań. Był to pierwszy, ale nie ostatni adres do sprawdzenia.

"Z informacji przekazanych przez operatora numeru 112 adres zgłaszającego mógł być w miejscowości Kaczki na terenie gminy Trąbki Wielkie (powiat gdański). Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrol składający się z policjantów dzielnicowych st. asp. Tomasza Masowa i asp. Dawida Bławata. Funkcjonariusze pod wskazanym adresem nikogo nie zastali - informują policjanci z Pruszcza Gdańskiego."

Poszukiwania w okolicy. Czy mieszkańcy pomogli?

W obliczu braku poszkodowanego pod pierwotnie wskazanym adresem, policjanci rozszerzyli swoje działania na najbliższą okolicę. Funkcjonariusze rozpoczęli rozmowy z okolicznymi mieszkańcami, poszukując jakichkolwiek informacji, które mogłyby doprowadzić ich do potrzebującego 67-latka. Niestety, nikt z pytanych osób nie potwierdził, aby mężczyzna o podanych danych mieszkał w tej konkretnej okolicy.

Mimo początkowych trudności i braku bezpośrednich wskazówek, dzielnicowi nie zrezygnowali. Ich doświadczenie oraz bardzo dobra znajomość lokalnego terenu okazały się nieocenione w dalszych etapach poszukiwań. To dzięki tym umiejętnościom policjanci byli w stanie przekierować swoje działania na inny, potencjalny adres.

Przełom w poszukiwaniach. Gdzie odnaleziono mężczyznę?

Dzięki swojej intuicji i dogłębnej znajomości terenu, policjanci z Pruszcza Gdańskiego ustalili kolejny adres, pod którym mógł przebywać potrzebujący mężczyzna. Przenieśli swoje poszukiwania do sąsiedniej miejscowości w gminie Trąbki Wielkie. To tam, po intensywnych działaniach, udało się odnaleźć 67-letniego mieszkańca, który pilnie potrzebował pomocy.

Stan zdrowia odnalezionego mężczyzny był bardzo poważny. Z trudem wypowiadał słowa, co potwierdzało obawy operatorów numeru 112. Miał także trudności z poruszaniem się i nie był w stanie samodzielnie iść. Dodatkowo, próbował przekazać informacje na kartce, ale również z tym miał problem.

"Mundurowi pojechali do sąsiedniej miejscowości, gdzie zastali 67-letniego mężczyznę w złym stanie zdrowia. Mieszkaniec gminy Trąbki Wielkie z trudem wypowiadał słowa, nie był w stanie samodzielnie iść, trudność sprawiało mu też napisanie krótkiej wiadomości na kartce - relacjonują funkcjonariusze."

Natychmiastowa pomoc. Udar i transport do szpitala

Widząc krytyczny stan zdrowia 67-latka, funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego. Do czasu przyjazdu pogotowia, udzielali mężczyźnie pierwszej pomocy, starając się stabilizować jego stan. Liczyła się każda minuta, a szybka reakcja policjantów była kluczowa dla poszkodowanego.

Po przybyciu na miejsce, zespół ratownictwa medycznego ocenił sytuację i podjął decyzję o pilnym transporcie pacjenta. Mieszkaniec gminy Trąbki Wielkie został przewieziony do szpitala w Starogardzie Gdańskim z podejrzeniem udaru. Szybkie odnalezienie i udzielenie pomocy przez policjantów miało fundamentalne znaczenie dla jego zdrowia i życia.

