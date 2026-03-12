Akcja ratunkowa w KWK Marcel. Czy zdrowie górnika zawiodło, czy to wypadek?

Interwencja służb w kopalni Marcel

Ratownicy medyczni oraz inne służby ratunkowe zostały pilnie wezwane na teren zakładu wydobywczego KWK Marcel w Radlinie. Powodem była nagła konieczność udzielenia pomocy jednemu z pracowników kopalni w wyniku nieokreślonego zdarzenia. Po wstępnych czynnościach na miejscu, mających na celu stabilizację jego stanu, poszkodowany górnik został niezwłocznie przetransportowany do specjalistycznej placówki medycznej. Trafił do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie obecnie lekarze prowadzą kompleksową diagnostykę, aby szczegółowo ustalić jego stan zdrowia i rodzaj obrażeń.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej (PGG), do której należy kopalnia KWK Marcel, na obecnym etapie nie są w stanie podać szczegółowych informacji dotyczących dokładnego przebiegu całego zdarzenia. Kluczowym pytaniem pozostaje, czy mężczyzna doznał obrażeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku na swoim stanowisku pracy, czy też jego stan zdrowia nagle się pogorszył, co samo w sobie wymagało pilnej interwencji. Okoliczności zdarzenia są w trakcie dokładnego wyjaśniania przez odpowiednie służby wewnętrzne spółki.

Przebieg akcji ratunkowej w Radlinie

Początkowo do akcji ratunkowej w rejonie kopalni KWK Marcel w Radlinie skierowano również zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Wysyłka helikoptera ratunkowego zazwyczaj wskazuje na poważny charakter zdarzenia i pilność sytuacji medycznej. Gotowość do transportu medycznego drogą powietrzną była wstępnym planem, mającym zapewnić najszybszą możliwą pomoc. Jednakże, po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia przez ratowników, ostatecznie zadecydowano o innym sposobie transportu do szpitala. Ranny pracownik został przewieziony do placówki medycznej standardowym ambulansem, co świadczyło o stabilizacji jego stanu i braku bezwzględnych wskazań do transportu lotniczego.

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podkreśla, że priorytetem jest dokładne i kompleksowe wyjaśnienie wszelkich okoliczności, które doprowadziły do tego niebezpiecznego zdarzenia w kopalni KWK Marcel. Wszczęte szczegółowe postępowanie ma na celu ustalenie wszystkich faktów i potencjalnych przyczyn. Ma to na celu nie tylko zrozumienie przyczyn, ale także wdrożenie ewentualnych działań prewencyjnych i poprawę procedural bezpieczeństwa na przyszłość. Spółka zobowiązała się do pełnej współpracy z organami nadzoru górniczego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy.

Znaczenie KWK Marcel dla regionu

KWK Marcel to jedna z kluczowych kopalń należących do Polskiej Grupy Górniczej, która odgrywa istotną rolę w lokalnej gospodarce Radlina i całego Górnego Śląska. Zakład wydobywczy jest nie tylko miejscem pracy, ale także ważnym elementem krajobrazu przemysłowego regionu. Kopalnia Marcel jest znaczącym pracodawcą, zapewniającym zatrudnienie dla setek mieszkańców, co ma bezpośredni wpływ na ich życie i rozwój lokalnych społeczności. Działalność wydobywcza jest nieodłącznym elementem tożsamości tego obszaru.

Bezpieczeństwo pracy w KWK Marcel jest kwestią priorytetową, a zarząd kopalni oraz PGG deklarują stałe dążenie do minimalizacji ryzyka. Każde zdarzenie na terenie zakładu jest szczegółowo analizowane w celu identyfikacji przyczyn i wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczych. Utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa jest kluczowe dla funkcjonowania całej branży górniczej i zdrowia pracowników. Takie incydenty jak ten z udziałem górnika zawsze prowadzą do wnikliwych kontroli i rewizji procedur.

Czym jest Polska Grupa Górnicza?

Polska Grupa Górnicza (PGG) jest obecnie wiodącym podmiotem na europejskim rynku wydobywczym. Uznaje się ją za największego producenta węgla kamiennego w całej Unii Europejskiej. Spółka, z siedzibą główną w Katowicach, rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku z bardzo konkretnym i strategicznym celem. Jej głównym zadaniem było uratowanie borykającej się z gigantycznymi problemami finansowymi Kompanii Węglowej. Wiosną 2016 roku nowy podmiot przejął kontrolę nad jedenastoma kopalniami oraz czterema zakładami produkcyjnymi, stając się natychmiast znaczącym graczem na polskim i europejskim rynku węgla.

W kolejnych latach po swoim powstaniu, PGG kontynuowała dynamiczny proces konsolidacji polskiego górnictwa, integrując kolejne jednostki w ramach jednego, potężnego organizmu. W 2017 roku struktury przedsiębiorstwa zostały dodatkowo wzmocnione o zakłady, które wcześniej podlegały pod Katowicki Holding Węglowy. Krótko potem firma przeszła istotną transformację prawną, przekształcając się w pełnoprawną spółkę akcyjną, co umocniło jej pozycję rynkową. Dziś Polska Grupa Górnicza zarządza licznymi kopalniami na Górnym Śląsku, pełniąc rolę kluczowego ogniwa krajowego przemysłu wydobywczego i będąc jednym z najważniejszych pracodawców w całym regionie, zatrudniającym blisko 35 tysięcy osób.

