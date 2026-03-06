Andrzej Morozowski wrócił na antenę po chorobie. Jak zmienił go nowotwór?

Wielki powrót na szklany ekran

Zniknięcie Andrzeja Morozowskiego z ramówki TVN24, a przede wszystkim z uwielbianego przez widzów programu „Tak jest”, przez wiele miesięcy pozostawało owiane tajemnicą. Spekulacje na temat przyczyn jego absencji krążyły w mediach, lecz dopiero niedawny powrót na antenę 5 marca przyniósł szczere i poruszające wyjaśnienie od samego dziennikarza.

Morozowski, który od lat jest twarzą stacji i niezastąpionym gospodarzem debat politycznych, zdecydował się publicznie ujawnić, że przyczyną jego długiej przerwy była walka z poważną chorobą. Ta informacja, choć smutna, została przyjęta z ulgą przez fanów, którzy z niepokojem oczekiwali na powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych publicystów w Polsce.

Walka z nowotworem. Co widać?

Ujawnienie zmagań z nowotworem to zawsze moment wymagający niezwykłej odwagi, a Andrzej Morozowski podszedł do niego z charakterystyczną dla siebie bezpośredniością. Widzowie z pewnością dostrzegli subtelne, lecz znaczące zmiany w jego aparycji; dziennikarz, który zawsze był osobą o szczupłej budowie ciała, wydaje się być jeszcze bardziej wychudzony po przebytej chorobie.

Te zewnętrzne oznaki są bolesnym świadectwem trudnej drogi, którą musiał przejść poza światłem kamer, walcząc o powrót do zdrowia. Pomimo wyzwań, jego determinacja do powrotu do pracy i kontynuowania misji informacyjnej jest godna podziwu, świadcząc o niezwykłej pasji do dziennikarstwa.

Kariera Andrzeja Morozowskiego. Przełom?

Andrzej Morozowski to postać, której nie trzeba przedstawiać stałym bywalcom polskiego eteru i telewizji. Jego bogata kariera obejmuje współpracę z czołowymi mediami, od Radia Zet, gdzie działał w latach 90., po TVN24, gdzie od 2001 roku prowadzi szereg kluczowych programów publicystycznych, takich jak „Skaner polityczny” czy „Studio 24”.

Warto przypomnieć, że to właśnie on, wraz z Tomaszem Sekielskim, stworzył kultowy program „Teraz my!”, który przez pięć lat (2005-2010) elektryzował polską scenę polityczną. Ich duet stał się synonimem bezkompromisowego dziennikarstwa śledczego, które nie bało się zadawać niewygodnych pytań i ujawniać kulis władzy.

Słynna afera taśmowa. Pamiętacie?

Niewątpliwie jednym z najbardziej doniosłych momentów w karierze Andrzeja Morozowskiego była jego rola w ujawnieniu tzw. afery taśmowej w 2006 roku. Wspólnie z Tomaszem Sekielskim, przy udziale posłanki Samoobrony Renaty Beger, zdemaskowali kulisy politycznych targów, nagrywając ukrytą kamerą rozmowy z prominentnymi politykami PiS.

Ten reportaż wstrząsnął polską polityką, wywołując falę oburzenia i poważne konsekwencje dla wielu osób. Morozowski udowodnił wtedy, że dziennikarstwo ma moc zmieniania rzeczywistości, stając się jednocześnie symbolem niezależności i odwagi w polskiej przestrzeni medialnej. Jego dokonania zostały docenione licznymi nagrodami.

Dziennikarskie laury i uznanie branży

Praca Andrzeja Morozowskiego nie pozostała niezauważona. Wśród jego osiągnięć znajduje się prestiżowy Wiktor 2005, Nagroda im. Andrzeja Woyciechowskiego, a także wiele Telekamer, co świadczy o jego niezaprzeczalnym wpływie na polskie dziennikarstwo i uznaniu ze strony zarówno kolegów z branży, jak i szerokiej publiczności.

Te wyróżnienia to nie tylko statuetki, ale przede wszystkim potwierdzenie jego nieugiętej postawy, rzetelności i zdolności do poruszania ważnych tematów, które kształtują opinię publiczną. Powrót Morozowskiego na antenę TVN24 to dobra wiadomość dla wszystkich ceniących merytoryczne i odważne dziennikarstwo.

