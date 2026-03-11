Tragiczny wypadek w Mąkolinie. Co ujawniono po sekcji zwłok 14-latki?

Tragiczny wypadek pod Płockiem

W poniedziałek wieczorem, w miejscowości Mąkolin, leżącej niedaleko Płocka, rozegrała się scena niezwykle tragicznego wypadku drogowego, który natychmiastowo wstrząsnął całą lokalną społecznością. Osiemnastoletni kierujący pojazdem marki BMW jest aktualnie podejrzany o doprowadzenie do tego fatalnego zdarzenia, w wyniku którego życie straciły dwie młode dziewczyny. Mężczyzna samodzielnie stawił się w siedzibie płockiej Prokuratury Okręgowej, gdzie oficjalnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, co jest kluczowym krokiem w prowadzonym śledztwie.

Zgodnie z doniesieniami przekazanymi przez Radio Eska, osiemnastolatek podczas przesłuchania złożył obszerne zeznania i przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Prokurator Bartosz Maliszewski publicznie potwierdził zarówno fakt postawienia formalnych zarzutów, jak i przyznanie się podejrzanego, co ma znaczący wpływ na dalsze postępowanie. Ta niewyobrażalna tragedia pochłonęła już życie dwóch nastolatek, a jedna osoba nadal przebywa w szpitalu, walcząc o powrót do pełnego zdrowia po odniesionych rozległych obrażeniach.

Sekcja zwłok 14-latki i nowe ofiary

W środę, 11 marca, prokuratura zleciła i w trybie pilnym przeprowadziła sekcję zwłok czternastoletniej dziewczyny, która poniosła śmierć na miejscu zdarzenia w Mąkolinie. Celem tej procedury jest precyzyjne ustalenie szczegółowych przyczyn i dokładnych okoliczności jej zgonu, co jest niezwykle ważne dla śledztwa. Śledczy podkreślają, że zebrany w ten sposób materiał dowodowy będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania i wyjaśnienia wszystkich niejasności.

Prokurator uzupełnił wcześniejsze, już tragiczne doniesienia, informując opinię publiczną, że bilans ofiar śmiertelnych tego wypadku niestety wzrósł. Druga z poszkodowanych nastolatek, która od chwili wypadku toczyła dramatyczną walkę o życie w szpitalu, ostatecznie również zmarła w wyniku poważnych obrażeń. Ta kolejna fatalna wiadomość pogłębiła smutek i poczucie ogromnej straty, jakie ogarnęły społeczność po tym tragicznym zdarzeniu.

Co zeznał pasażer? Jaka kara dla kierowcy BMW?

W toku intensywnego śledztwa, prokuratorzy przeprowadzili również szczegółowe przesłuchanie siedemnastoletniego pasażera rozbitego BMW, który podróżował pojazdem w momencie wypadku. Mężczyzna ten, w przeciwieństwie do innych uczestników zdarzenia, doznał jedynie lżejszych obrażeń i stosunkowo szybko został wypisany ze szpitala. Jego zeznania są postrzegane jako niezwykle istotny element, który może pomóc w precyzyjnym odtworzeniu całego przebiegu zdarzenia i ustaleniu wszystkich faktów.

Należy podkreślić bardzo istotny aspekt tej sprawy: w momencie, kiedy doszło do tragedii, osiemnastolatek, który prowadził samochód marki BMW, nie znajdował się pod wpływem alkoholu. Prokuratura jednoznacznie i stanowczo zaznaczyła, że przeprowadzone badania toksykologiczne jednoznacznie wykluczyły obecność alkoholu w organizmie kierowcy. Za spowodowanie tego tragicznego w skutkach wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym młodemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności, której wymiar wynosi od sześciu miesięcy do nawet ośmiu lat.

Jakie konsekwencje czekają kierowcę?

Przyznanie się do winy przez osiemnastoletniego kierowcę stanowi bardzo znaczący i kluczowy etap w całym procesie prawnym dotyczącym tego tragicznego wydarzenia. Zarzut spowodowania wypadku drogowego, w którym doszło do śmierci aż dwóch osób, jest kwalifikowany zgodnie z polskim prawem jako wyjątkowo poważne przestępstwo, pociągające za sobą niezwykle surowe konsekwencje prawne. Obowiązujące przepisy jasno przewidują dla sprawców takich czynów kary pozbawienia wolności w wyżej wymienionym zakresie, co podkreśla powagę sytuacji.

Dalsze etapy prowadzonego śledztwa będą skoncentrowane na niezwykle dokładnym odtworzeniu całej dynamiki wypadku, a także na identyfikacji wszelkich możliwych czynników, które mogły w jakikolwiek sposób do niego doprowadzić. Śledczy skrupulatnie analizują absolutnie wszystkie dostępne dowody, włączając w to szczegółowe zeznania świadków, a także wyniki przeprowadzonych sekcji zwłok obu ofiar. Głównym celem prokuratury jest pełne i bezstronne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia, aby zapewnić, że sprawiedliwości stanie się zadość.

