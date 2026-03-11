Krzysztof Gawkowski o hejcie w sieci. Kto stanął w obronie rodziny Nawrockich?

Wyzwania cyberbezpieczeństwa w Polsce

Rosnąca liczba poważnych i utrzymujących się zagrożeń cybernetycznych stanowi integralną część kampanii hybrydowych w obecnej rzeczywistości geopolitycznej. Te działania wymierzone są w systemy demokratyczne oraz infrastrukturę krytyczną, stawiając przed państwami NATO, w tym Polską, coraz większe wyzwania. Neutralizowanie tych działań jest priorytetem w obliczu współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw. Obrona przed cyberatakami wymaga skoordynowanych działań na wielu poziomach.

Właśnie dlatego tak istotna była konferencja „Odporność cyfrowa i informacyjna Polski. Wyzwania w dobie wojny hybrydowej” zorganizowana przez Portal Obronny. Do panelu dyskusyjnego zasiedli dwaj wicepremierzy: szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, oraz szef Ministerstwa Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Dyskusja dotyczyła kluczowych aspektów bezpieczeństwa państwa w domenie cyfrowej.

Kiedy Gawkowski mówił o rodzinie Nawrockich?

Podczas rozmowy na temat zwalczania dezinformacji i fake newsów, wicepremier Krzysztof Gawkowski niespodziewanie poruszył temat, który zaskoczył wielu słuchaczy. Minister wrócił pamięcią do ubiegłego roku, wspominając sytuację, jaka miała miejsce tuż po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Sytuacja ta dotyczyła jego najbliższej rodziny i wzbudziła wówczas duże kontrowersje w mediach. Ujawnił wówczas kulisy wydarzeń, które dotyczyły jego rodziny.

W centrum uwagi znalazły się żona prezydenta, Marta Nawrocka, oraz jego córeczka Kasia. Obie stały się obiektem okrutnego hejtu w internecie, który wybuchł po wydarzeniach z wieczoru wyborczego. Fala złośliwych komentarzy skierowana była przede wszystkim pod adresem małej Kasi, a następnie także jej mamy. To bulwersujące zdarzenie wstrząsnęło opinią publiczną.

Dlaczego Kasia Nawrocka stała się obiektem hejtu?

Mała Kasia Nawrocka, będąc dzieckiem, w naturalny sposób reagowała na atmosferę wieczoru wyborczego. Machała do zgromadzonych, posyłała serduszka i zaczepiała swoich braci oraz mamę. Jej spontaniczne i urocze reakcje, typowe dla dzieci w podobnej sytuacji, zostały niestety źle odebrane przez część internautów. To zapoczątkowało negatywną kampanię w sieci. Zaczęły pojawiać się złośliwe komentarze w mediach społecznościowych.

Część internautów krytykowała zachowanie dziewczynki, twierdząc, że jest ono nieodpowiednie w poważnej chwili, a rodzice nie potrafili nad nią zapanować. Sprawa wywołała szeroką dyskusję i poruszyła wiele osób, które natychmiast stanęły w obronie rodziny prezydenta Nawrockiego. Podkreślano, że na hejt w internecie nie ma przyzwolenia. Reakcje obronne wyraziła nawet Rzecznik Praw Dziecka, co świadczyło o powadze sytuacji.

Interwencja w obronie rodziny prezydenta

W czasie konferencji, Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, po raz pierwszy publicznie przyznał, że osobiście interweniował w sprawie hejtu skierowanego przeciwko Marcie i Kasi Nawrockim. Jego zaangażowanie w obronę rodziny prezydenta było wcześniej nieznane i stanowiło niespodziewane wyznanie. Minister podkreślił, że takie działania są jego obowiązkiem. Minister podkreślił wagę walki z dezinformacją i nienawiścią w sieci.

Wyznanie Gawkowskiego rzuca nowe światło na wydarzenia z ubiegłego roku i pokazuje, jak poważnie podchodził do problemu hejtu. Podjęcie działań w tej sprawie przez tak wysokiego rangą urzędnika podkreśla złożoność problemu cyberbezpieczeństwa. Jego deklaracja może mieć znaczący wpływ na świadomość społeczną dotyczącą mowy nienawiści w internecie. Jego deklaracja może służyć jako przykład reakcji na mowę nienawiści.

