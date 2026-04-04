Fałszywe porwanie na Pomorzu. Co tak naprawdę stało się z 29-latkiem?

Dramatyczne zgłoszenie porwania na Pomorzu

Późnym wieczorem, drugiego kwietnia, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie otrzymał niepokojące zgłoszenie. Dzwoniący 29-letni mężczyzna twierdził, że został uprowadzony i wywieziony siłą do pobliskiego lasu. Zgłaszający był w stanie podać swoje dane osobowe oraz ogólną miejscowość zdarzenia, lecz nie potrafił wskazać dokładnej lokalizacji, w której się znajdował.

Policjanci natychmiastowo zareagowali na zgłoszenie, sprawdzając wskazany przez rzekomą ofiarę rejon. W toku dalszych, intensywnych czynności operacyjnych, mundurowi zdołali ustalić potencjalne miejsce przebywania mężczyzny. Odnaleziono go wkrótce za jednym z budynków na terenie gminy Rzeczenica, gdzie leżał na kocu. Obok niego znajdowały się liczne butelki z alkoholem, co wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

"Policjanci natychmiast zareagowali na to zgłoszenie i sprawdzili wskazany rejon. Podczas dalszych czynności mundurowi uzyskali informację o miejscu przebywania mężczyzny i odnaleźli go za jednym z budynków w miejscowości gminy Rzeczenica. Nietrzeźwy 29-latek leżał na kocu, a obok niego leżały butelki z alkoholem" - czytamy na stronie pomorskiej policji.

Stan upojenia i interwencja medyczna

Podczas interwencji okazało się, że odnaleziony mężczyzna znajdował się pod silnym wpływem alkoholu, co znacząco utrudniało komunikację i ocenę sytuacji. Badanie wykazało obecność blisko 3 promili alkoholu w jego organizmie. Z uwagi na jego stan, na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego, który przeprowadził szczegółowe badanie lekarskie.

Po wstępnej ocenie stanu zdrowia, ratownicy medyczni podjęli decyzję o przetransportowaniu 29-latka do szpitala. Jego zachowanie i zgłoszenie, które okazało się całkowicie bezpodstawne, doprowadziło do sporządzenia przez policję dokumentacji w kierunku wykroczenia. Będzie on odpowiadał za wywołanie fałszywego alarmu, co jest penalizowane przez Kodeks wykroczeń.

Jakie konsekwencje czekają za fałszywy alarm?

Za bezpodstawne wezwanie służb, kwalifikowane jako wywołanie fałszywego alarmu, Kodeks wykroczeń przewiduje poważne sankcje. Zgodnie z artykułem 66 Kodeksu wykroczeń, sprawcy takich czynów grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, lub wysoka grzywna. Tego typu działania są traktowane bardzo poważnie ze względu na potencjalne konsekwencje dla całego systemu ratunkowego.

Policjanci regularnie podkreślają, że bezpodstawne wzywanie służb ratunkowych stanowi poważny problem. Zdarzenia te często wynikają ze złośliwości, braku wyobraźni lub nieodpowiedzialnego zachowania niektórych osób. Takie postawy dezorganizują funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, który ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli.

"Zdarza się, że Policja i inne służby są wzywane do podjęcia interwencji zupełnie bez uzasadnienia. Najczęściej wynika to ze złośliwości lub braku brak wyobraźni niektórych osób, które swoim zachowaniem dezorganizują funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego" - zaznaczają policjanci.

Rzeczywiste zagrożenie dla potrzebujących

Każde fałszywe zgłoszenie lub nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych wiąże się z konkretnymi, negatywnymi skutkami. Podczas gdy patrole policji, karetki pogotowia czy straż pożarna są angażowane w fikcyjne interwencje, ich zasoby są niedostępne dla osób, które faktycznie potrzebują natychmiastowej pomocy. To może prowadzić do opóźnień w udzieleniu realnego wsparcia w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Policja konsekwentnie apeluje do społeczeństwa o rozsądek i odpowiedzialność przed wybraniem numeru alarmowego. Zaznaczają, że każdy powinien dokładnie zastanowić się, czy zgłaszana sprawa faktycznie wymaga interwencji służb. Zaangażowanie służb ratowniczych w nieuzasadnione zgłoszenie może bowiem uniemożliwić im dotarcie tam, gdzie ich obecność jest kluczowa i konieczna. Odpowiedzialność spoczywa na każdym obywatelu.

"Przed wybraniem numeru alarmowego warto więc zastanowić się, czy sprawa, którą chce się zgłosić wymaga interwencji. Zaangażowanie służb ratowniczych do fikcyjnego bądź nieuzasadnionego zgłoszenia może spowodować, że w tym czasie będą mogły dotrzeć tam, gdzie ich pomoc jest konieczna" - dodają mundurowi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.