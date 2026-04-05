Zabójstwo Zyty Michalskiej. Jak rozwiązano makabryczną zagadkę po 27 latach?

Zaginięcie w Wielkanoc

Zyta Michalska, 20-letnia mieszkanka Mikuszewa w województwie wielkopolskim, zaginęła 3 kwietnia 1994 roku. Po świątecznym śniadaniu dziewczyna udała się na spacer do pobliskiego lasu. Nigdy nie wróciła do domu, co wywołało natychmiastowy niepokój wśród bliskich, rozpoczynających poszukiwania.

Rodzina rozpoczęła poszukiwania na własną rękę, które niestety nie przyniosły rezultatu. Dopiero następnego dnia matka Zyty odnalazła ciało córki w lesie, kilkaset metrów od miejsca zamieszkania. Ciało było obrócone twarzą do ziemi, przykryte kurtką i liśćmi, a niechlujne ubranie ofiary wzbudziło podejrzenia.

Brutalne okoliczności śmierci

Funkcjonariusze wezwani na miejsce rozpoczęli zabezpieczanie śladów. Pojawienie się policjantów i prokuratury w tak niewielkiej miejscowości wzbudziło zainteresowanie sąsiadów, którzy próbowali pomóc w rozwikłaniu makabrycznej zagadki. Mimo wszelkich starań, przez wiele lat nie udało się trafić na trop zabójcy.

Biegli ustalili, że 20-latka została uderzona w głowę, prawdopodobnie kamieniem. Następnie sprawca dusił ją, powodując utratę woli walki. Bezpośrednią przyczyną zgonu było uduszenie, spowodowane dostaniem się do tchawicy liści oraz ziemi podczas wleczenia po ziemi. Kobieta nie przeżyła spotkania ze swoim katem.

Jak doszło do przełomu?

Przez ponad 26 lat śledztwo w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej było umorzone z powodu braku wykrycia sprawcy. Rodzina ofiary żyła w niewiedzy i strachu, nie wiedząc, kto i dlaczego pozbawił młodą kobietę życia. Ból z powodu straty dziecka potęgował brak sprawiedliwości.

Przełom nastąpił w grudniu 2020 roku, gdy zatrzymano 53-letniego Waldemara B. Badania DNA wykazały tożsamość jego profilu genetycznego z materiałem zabezpieczonym na miejscu przestępstwa w 1994 roku. Odnalezienie osoby zamieszanej w śmierć Zyty Michalskiej było sukcesem specjalnej grupy policyjnej „Archiwum X” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Życie sprawcy po zbrodni

Zatrzymany Waldemar B. przez lata po zabójstwie wiódł spokojne życie na wolności. Nie miał konfliktów z prawem ani wcześniejszych notowań policyjnych. Założył rodzinę, doczekał się dwóch córek, znalazł dobrze płatną pracę i utrzymywał skromny dom, jakby nic się nie stało.

Tuż po zatrzymaniu mężczyzna przyznał się do zabójstwa i opisał szczegóły zdarzenia. Niespodziewanie, na pierwszym dniu procesu, Waldemar B. odwołał swoje wcześniejsze zeznania. Stwierdził, że jedynie uderzył Zytę kamieniem w głowę i nie usiłował jej wykorzystać seksualnie.

„26 lat o tym myślę, teraz mam spokój duszy” - miał powiedzieć prokuratorowi zaraz po zatrzymaniu.

Kontrowersyjne zeznania Waldemara B.

Według zeznań Waldemara B., feralnego dnia pokłócił się w domu z matką, a następnie udał się rowerem do lasu, gdzie spotkał Zytę Michalską. Stwierdził, że Zyta „weszła pod jego rower”, co miało doprowadzić do sprzeczki słownej, a dziewczyna miała uderzyć go pierwsza w twarz.

Sąd jednak nie dał wiary jego tłumaczeniom, zastanawiając się, dlaczego miałby pozorować wykorzystanie seksualne, jeśli tylko uderzył ofiarę. Ponadto, nie udzielił jej potem pomocy. Banalny powód, jakim było przecięcie drogi, nie pasował do brutalności i motywu seksualnego zbrodni.

Przebieg procesu sądowego

Proces Waldemara B. odbył się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Rodzina Zyty Michalskiej, zwłaszcza jej ojciec, Waldemar Michalski, wyrażała ogromny ból i niezgodę na brak kary dla sprawcy przez tak wiele lat. Podkreślał, że żałoba nigdy nie ustąpiła i cierpieli katusze.

Obrońca oskarżonego utrzymywał przed sądem, że jego klient nie miał zamiaru zgwałcenia ani zabójstwa, a jedynie spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego konsekwencją była śmierć. Waldemar B. przeprosił rodzinę i błagał o łagodny wymiar kary, ale jego przeprosiny nie zostały przyjęte.

- Gdy ginie dziecko, nie ma mowy o wyleczeniu – mówił o swojej żałobie ojciec Zyty.

Czy Waldemar B. chciał zabić?

Ostatecznie sąd nie miał wątpliwości co do winy Waldemara B. Sędzia Renata Żurowska uzasadniała wyrok, wskazując na dostępne dowody rzeczowe i wyjaśnienia w tej sprawie. Podkreśliła, że pięć silnych uderzeń w głowę Zyty Michalskiej świadczyło o bezpośrednim zamiarze zabójstwa, co było dla sądu jasne.

Sędzia zauważyła również, że oskarżony po popełnieniu morderstwa pilnował się i wiódł życie zwykłego człowieka, czego nie pozwolił doświadczyć 20-letniej Zycie. Zbrodnia została określona jako okrutna, a jej pobudki totalnie błahe, co zasługiwało na surową karę za czyn.

Prawomocny wyrok po latach

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Waldemara B. na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Zyty Michalskiej, dodatkowo orzekając pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Ponadto, skazany musiał zapłacić na rzecz rodziców ofiary po 2,5 miliona złotych. Sprawiedliwość nadeszła po 27 latach śledztwa i niepewności.

Od wyroku apelację złożył zarówno obrońca, domagając się złagodzenia kary, jak i prokuratura, wnioskując o jej podwyższenie. Poznański sąd apelacyjny odrzucił jednak obie apelacje, utrzymując w mocy wyrok pierwszej instancji, który zapadł pod koniec maja 2021 roku. Waldemar B. został tym samym prawomocnie skazany na 25 lat więzienia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.