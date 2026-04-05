John Godson i jego polityczne perypetie. Ilu dzieci doczekał się kontrowersyjny poseł?

Kim jest John Godson? Niezwykła droga polityka

John Godson, postać swego czasu niezwykle barwna na polskiej scenie politycznej, zasiadał w Sejmie reprezentując Platformę Obywatelską, a następnie stając się posłem niezrzeszonym, by finalnie dołączyć do klubu PSL. Jako duchowny Kościoła Bożego w Chrystusie, aktywnie prowadził Misję Pielgrzym w Łodzi, jednocześnie udzielając się w mediach i zyskując rozgłos. Jego nagła decyzja o opuszczeniu Polski i powrocie do rodzinnej Nigerii, gdzie zajął się rolnictwem i hodowlą kóz, zaskoczyła wielu obserwatorów.

Tam, w swojej ojczyźnie, Godson nie porzucił całkowicie aspiracji politycznych, próbując swoich sił w wyborach prezydenckich w 2021 roku. Choć jego kandydatura nie przyniosła mu sukcesu, to wydarzenie doskonale odzwierciedlało jego niezłomny charakter i chęć wpływania na rzeczywistość, niezależnie od geograficznych barier. Właśnie ta podróż od polskiego parlamentu do afrykańskiego rancza budziła i nadal budzi niemałe zainteresowanie.

Poszukiwania miłości. Jak Godson poznał żonę?

Zanim John Godson związał się z Polską, jego życie uczuciowe również bywało burzliwe, o czym chętnie opowiadał mediom. Przyjechał do Polski po tym, jak jego poprzednia dziewczyna odrzuciła propozycję małżeństwa, co wcale nie zniechęciło go do poszukiwania tej jedynej. Co więcej, polityk przygotowywał się do małżeństwa z niezwykłą precyzją, tworząc nawet listę dwunastu cech, które musiała spełniać jego przyszła żona. Można powiedzieć, że było to prawdziwe castingowe podejście do miłości.

Nawiązał kontakt z żoną pewnego pastora, która przekazała mu listę pięciu kandydatek, potencjalnie spełniających jego wymagania. Wśród nich znalazła się Asia, której charakter nie pasował, oraz Aneta, z którą problemem okazała się bariera językowa, gdyż Godson nie znał wówczas polskiego. Los jednak lubi płatać figle, co udowodnił w przypadku przyszłego posła, który mimo początkowych trudności, nie poddawał się w poszukiwaniu życiowej partnerki.

Czy John Godson myślał o celibacie?

W obliczu kolejnych niepowodzeń i zawirowań miłosnych Godson niemal stracił nadzieję, rozważając nawet podjęcie drogi celibatu, co z pewnością byłoby radykalną zmianą w jego życiu. Jednakże, jak sam wspominał, w końcu poczuł, że Aneta, mimo początkowych barier, zostanie jego żoną. Ta intuicja okazała się prorocza, odmieniając jego plany i ponownie kierując go w stronę życia rodzinnego, które tak mocno promował w późniejszej karierze politycznej.

To właśnie w kwietniu 1994 roku, w dniu jej urodzin, przyszły polityk postanowił ponownie pojechać do Anety, by przeprosić ją i spróbować odbudować ich relację. Romantyczny gest zaowocował szybkim rozwojem wydarzeń, gdyż już dzień później John Godson oświadczył się Anecie, dając początek ich wspólnemu życiu. Ta niespodziewana decyzja, podjęta w tak krótkim czasie, stała się kamieniem milowym w jego biografii.

Pierwsze małżeństwo i czworo dzieci

Aneta, jak się okazało, również miała swoją wizję przyszłości. Wyznała po latach, że przed swoimi 23. urodzinami modliła się o męża, niezależnie od tego, jaki by on był. Przybycie Godsona z samego rana w dniu jej urodzin potraktowała jako odpowiedź na modlitwę, co przypieczętowało jej decyzję o zgodzie na małżeństwo. Z tego pierwszego związku John Godson doczekał się czworga, dziś już dorosłych dzieci, co było dopiero początkiem jego licznej rodziny.

Jego potomstwo z Anetą to dwie córki – Deborah i Sharon, które obie są już mężatkami – oraz dwóch synów: Daniel i Izaak. Niestety, mimo tak obiecującego początku i wspólnej historii, to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. John Godson, po zakończeniu tego etapu życia, otworzył nowy rozdział, wiążąc się z inną partnerką i zakładając kolejną rodzinę.

Nowe życie w Nigerii. Kim jest Miriam?

Po przeprowadzce do Nigerii John Godson rozpoczął zupełnie nowe życie, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Jego drugą żoną została Miriam, pochodząca z Nigerii, która z pasją zajmuje się projektowaniem mody. To właśnie z Miriam polityk doczekał się kolejnych dzieci, które wzbogaciły jego i tak już liczną rodzinę, dowodząc, że życie potrafi pisać najbardziej nieoczekiwane scenariusze.

Miriam i John Godson są rodzicami trzech uroczych córeczek: Lydii, Anny i Hannah, przy czym dwie z nich to bliźniaczki, co z pewnością wniosło wiele radości i wyzwań do ich wspólnego życia. Rodzinne szczęście jest dla Godsona priorytetem, a jego żona niejednokrotnie publicznie wyrażała swoje uczucia, podkreślając jego zaangażowanie i rolę w ich życiu. To świadectwo głębokiej więzi, która ich łączy.

"Dziś i każdego dnia przypominam sobie, jak niesamowicie mam szczęście, że mam Cię przy sobie. Dałeś naszej rodzinie największy dar - swój czas, swoją energię i całe swoje serce. Świętując Cię w Dzień Ojca, wiedz, że jesteś głęboko kochany i doceniany, nie tylko za to, jakim jesteś ojcem, ale za to, jakim jesteś wspaniałym człowiekiem. Jesteś wszystkim w jednym, mój królu. Kochanie, nie mogę się doczekać kolejnych lat przygód, śmiechu i kochanych chwil z Tobą. Niech ten Dzień Ojca będzie początkiem roku pełnego radości, nowych wspomnień i niezłomnej więzi, którą łączy nas rodzina" - napisała w sieci żona polityka z okazji Dnia Ojca.

Srebrne Usta dla Godsona. Namawiał do posiadania dzieci

John Godson zasłynął nie tylko z działalności politycznej, ale także z mocnych apeli dotyczących demografii, które odbiły się szerokim echem. Za jedną ze swoich wypowiedzi został nawet uhonorowany nagrodą Srebrne Usta, co świadczyło o jej medialnym rezonansie. W 2011 roku, podczas debaty po expose premiera Donalda Tuska, ówczesny poseł Platformy Obywatelskiej bez wahania poruszył temat rodziny i potomstwa.

Jego stanowcze słowa: "Apeluję do Polaków, abyśmy się nie bali mieć więcej dzieci. Mam czworo wspaniałych dzieci. Jeżeli możesz mieć jedno dziecko, możesz też mieć dwójkę. A jeżeli możesz mieć dwójkę, możesz też mieć trójkę. Ja zrobiłem swoje" – przeszły do historii polskiej polityki, stając się jednym z najbardziej pamiętnych wystąpień Godsona, który jawnie promował model wielodzietnej rodziny, sam będąc jej przykładem.

Kto to Daniel Godson? Syn robi karierę w muzyce

Wśród potomstwa Johna Godsona szczególne zainteresowanie wzbudził Daniel, jeden z jego synów, który rok temu szturmem zdobył scenę muzyczną. Jego sukces stał się głośny, kiedy to młody artysta triumfował w konkursie "Debiutów" podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To wydarzenie z pewnością było powodem do dumy dla całej rodziny, a zwłaszcza dla ojca, który nie krył swojego zadowolenia.

Daniel Godson, utalentowany wokalista, zaprezentował publiczności utwór "Jest jak jest", czym podbił serca jurorów i publiczności. Dumny tata, John Godson, nie omieszkał skomentować sukcesu syna na swoim profilu na portalu X, dziękując za jego osiągnięcia. To pokazuje, jak bardzo wspiera swoje dzieci w realizacji ich pasji i marzeń.

"Nasz syn, Daniel – odbierający swoją nagrodę pieniężną za zwycięstwo w 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii debiutów. Chwała Bogu!!" - napisał na portalu X.

Jak Daniel Godson rozwijał swój talent?

Muzyczna droga Daniela Godsona to historia determinacji i pasji. Naukę pobierał w szkole muzycznej, gdzie doskonalił swoje umiejętności gry na gitarze klasycznej, co stanowiło solidne podstawy jego artystycznego rozwoju. Co ciekawe, jego zamiłowanie do śpiewania narodziło się i rozwijało w kościele, co często jest inspiracją dla wielu młodych talentów. To tam Daniel odkrył swój głos i powołanie.

Początki jego kariery sięgają TikToka, gdzie publikował własne interpretacje popularnych utworów, zyskując grono wiernych fanów. Przełom nastąpił w 2024 roku, kiedy to nawiązał współpracę z prestiżową wytwórnią Def Jam Recordings Poland. Jego pierwszym oficjalnym singlem był utwór „Day Off”, który zapoczątkował jego profesjonalną karierę w branży muzycznej, obiecując wiele w przyszłości.

Czy córki Godsona również są artystkami?

Talenty artystyczne w rodzinie Godsonów wydają się być dziedziczne. Nie tylko Daniel rozwija swoją karierę muzyczną, ale i córki byłego posła mają na koncie osiągnięcia w tej dziedzinie. John Godson z dumą dzielił się w sieci wokalnymi sukcesami swojej córki Sharon, podkreślając jej zaangażowanie i talent. To pokazuje, jak wspierające środowisko domowe przyczynia się do rozwoju pasji.

W 2019 roku polityk z radością poinformował, że jego córka Sharon nagrywa w BBC w Wielkiej Brytanii, co jest znaczącym osiągnięciem w świecie muzyki. Sharon miała również okazję opowiadać o swoich doświadczeniach w wywiadzie dla serwisu natemat.pl, dzieląc się swoimi przemyśleniami i drogą artystyczną z szerszą publicznością. Rodzina Godsonów to prawdziwa artystyczna dynastia.

"Moja pierwsza córka - Sharon śpiewa i nagrywa na żywo w BBC w Wielkiej Brytanii" - przekazał w sieci John Godson.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.