Foka szara uratowana w Ustce. Dlaczego maluch otrzymał imię Irek?

Interwencja Błękitnego Patrolu WWF

W sobotę, 7 marca, na plaży w Ustce ujawniono obecność młodego szczenięcia foki szarej. Zwierzę było pokryte białym futrem, znanym jako lanugo, co świadczyło o jego bardzo młodym wieku – futerko to występuje u fok szarych jedynie w pierwszych tygodniach życia. Na miejsce zgłoszenia natychmiast przybyli wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, wspierani przez lokalnego lidera, Pawła Żmudę.

Działania patrolu były pierwszą w sezonie 2026 interwencją dotyczącą szczenięcia foki szarej. Na podstawie oceny stanu zwierzęcia, które było wychudzone i osłabione, podjęto decyzję o jego przetransportowaniu. Zabezpieczono teren wokół foki i poinformowano licznie zgromadzonych spacerowiczów o zasadach zachowania w obecności dzikich zwierząt.

Młoda foka trafiła do Helu

Specjaliści ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zdecydowali o natychmiastowym przewiezieniu szczenięcia do ośrodka rehabilitacji. Po dokładnym badaniu w placówce potwierdzono, że jest to samiec, mający około tygodnia, a jego waga wynosiła 17 kilogramów. Stan zdrowia foki wymagał specjalistycznej opieki i intensywnego odżywiania.

W ośrodku rehabilitacji młoda foka otrzymała imię Irek. Nazwa została wybrana na cześć słynnej aktorki komediowej, która była związana z Ustką i często spacerowała nadmorską promenadą. Miejsce odnalezienia foki było blisko ławeczki upamiętniającej artystkę, co zainspirowało pracowników ośrodka.

Dalsza opieka nad Irkiem

Irek będzie przebywał pod stałą opieką weterynaryjną w ośrodku rehabilitacji, gdzie przejdzie proces rekonwalescencji. Głównym celem jest odpowiednie odżywienie i wzmocnienie zwierzęcia, aby mogło odzyskać pełną kondycję fizyczną. Dopiero po osiągnięciu właściwej wagi i zdrowia, młoda foka zostanie wypuszczona z powrotem do swojego naturalnego środowiska, czyli do Bałtyku.

Błękitny Patrol WWF wyraził podziękowania dla osób obecnych na plaży w Ustce za ich życzliwość i współpracę. Stosowanie się do zaleceń wolontariuszy miało kluczowe znaczenie dla dobrostanu zwierzęcia, umożliwiając mu spokojny odpoczynek. Dzięki temu możliwe było bezpieczne podjęcie decyzji o transporcie i dalszej rehabilitacji foki.

Jak zachować się w pobliżu foki?

Błękitny Patrol WWF regularnie przypomina o kluczowych zasadach postępowania w przypadku napotkania foki na plaży. Najważniejsze jest zachowanie odpowiedniego dystansu – zaleca się, aby nie zbliżać się do zwierzęcia na mniej niż 30 metrów. Należy również unikać hałasowania, płoszenia foki czy prób zaganiającego jej do wody, co może stresować zwierzę.

Właściciele psów powinni bezwzględnie trzymać swoje zwierzęta na smyczy w pobliżu foki. Każdą obserwację dzikiego zwierzęcia na plaży należy niezwłocznie zgłosić. Błękitny Patrol WWF udostępnia numer telefonu 795 536 009, pod którym można zgłosić takie zdarzenia i uzyskać pomoc. Ponadto, osoby zainteresowane wsparciem działań na rzecz ochrony fok szarych mogą dokonać symbolicznej adopcji zwierzęcia poprzez stronę internetową organizacji.

