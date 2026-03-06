Irena Łęgowska świętuje 100 lat. Czy jej tajemnica to klucz do długiego życia?

Jubileuszowy śpiew we Wtórku

Irena Łęgowska, postać znana i szanowana we wsi Wtórek nieopodal Ostrowa Wielkopolskiego, świętowała niedawno swój okrągły, setny jubileusz. Ten doniosły moment był okazją do gromkiego śpiewu „200 lat”, co najlepiej oddaje ducha i wolę życia tej niezwykłej seniorki. Rodzina, przyjaciele i znajomi z entuzjazmem celebrowali ten wiek, co tylko potwierdza jej wyjątkowe miejsce w lokalnej społeczności.

Urodzinowa atmosfera była wypełniona wspomnieniami, a sama pani Irena Łęgowska z rozrzewnieniem podkreślała swoje głębokie przywiązanie do miejsca, w którym spędziła praktycznie całe swoje życie. Jedyny okres, gdy musiała opuścić ukochaną rodzinną wieś, przypada na dramatyczne lata II Wojny Światowej. Wtedy to wraz z bliskimi została przymusowo wysiedlona przez niemieckich okupantów, co z pewnością odcisnęło piętno na jej wczesnym dorosłym życiu.

„Trzeba się regularnie gimnastykować i… nie denerwować się.”

Gimnastyka i spokój receptą?

Słowa pani Ireny o tym, że regularna gimnastyka i unikanie zbędnego stresu to jej sprawdzona recepta na długowieczność, brzmią niezwykle prosto, a jednocześnie trafnie. W dobie wszechobecnego pośpiechu i cyfrowej gorączki, jej filozofia życia wydaje się być antidotum na wiele współczesnych bolączek. Może to właśnie w tej prostocie tkwi prawdziwy sekret długiego i szczęśliwego życia, niezależnie od wieku i okoliczności?

Po powrocie do Wtórku po wojennej tułaczce, w 1950 roku pani Irena wyszła za mąż i poświęciła się pracy w gospodarstwie, co z pewnością wiązało się z codziennym, naturalnym ruchem. Fizyczna aktywność i niezachwiany spokój ducha, pielęgnowane przez dziesięciolecia, pozwoliły jej doczekać spokojnej starości w doskonałej kondycji. Dziś, opiekująca się nią siostrzenica z dumą patrzy na jej witalność i pogodę ducha.

Pamięć i radość w setne urodziny

Mimo upływu stu lat, pani Irena w dniu swoich urodzin mogła pochwalić się nie tylko wspaniałym humorem, ale także świetną pamięcią, która zadziwia otoczenie. To cecha, która często zanika wraz z wiekiem, co sprawia, że jej przypadek jest jeszcze bardziej niezwykły i inspirujący. Jej umysł pozostaje bystry, a świadomość otaczającego świata – nienaruszona.

Pani Irena to osoba niezmiernie pogodna, która z radością czerpie z drobnych przyjemności, takich jak słuchanie ulubionych programów radiowych. Ta z pozoru prozaiczna aktywność, w jej przypadku nabiera głębszego sensu, świadcząc o nieustannej ciekawości świata i zdolności do odnajdywania radości w codzienności. To wyraźny sygnał, że satysfakcja z życia nie zależy od wielkich wydarzeń, ale od umiejętności doceniania małych chwil.

Uroczyste gratulacje dla jubilatki

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć oficjalnych gości, którzy złożyli pani Irenie Łęgowskiej serdeczne gratulacje. Z wizytą do jubilatki zawitał wójt gminy Ostrów Wielkopolski, który wręczył jej piękny bukiet kwiatów oraz kosz pełen słodkości. To symboliczny gest, podkreślający szacunek i uznanie władz samorządowych dla najstarszej mieszkanki regionu.

Dodatkowo, sekretarz gminy Andrzej Baraniak przekazał pani Irenie specjalne gratulacje od Premiera RP Donalda Tuska, co nadaje uroczystości rangę państwową. Do życzeń dołączył również sołtys Wtórku, Ryszard Ryfa, z dumą podkreślając, że pani Irena Łęgowska jest obecnie najstarszą mieszkanką miejscowości. To zaszczyt, który czyni ją żywym świadkiem historii Wtórku.

